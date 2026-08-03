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Több magyar nagyvárosban is azonnali vízkorlátozást rendeltek el
Gazdaság

Több magyar nagyvárosban is azonnali vízkorlátozást rendeltek el

MTI
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A rendkívüli hőség és az aszály miatt elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Debrecenben és Pécsen, míg Kaposváron új víztermelő kutak fúrásával és hálózatfejlesztéssel biztosítják a folyamatos ivóvízellátást.

Az országos harmadfokú hőségriasztás és a felszíni vizek kritikusan alacsony szintje miatt Debrecen és Pécs önkormányzata is

elsőfokú vízkorlátozást rendelt el az ivóvíz-szolgáltatás zavartalanságának megőrzése érdekében.

A visszavonásig érvényes intézkedés értelmében mindkét városban tilos a vezetékes ivóvíz használata a kertek, parkok és zöldfelületek locsolására, a medencék feltöltésére, valamint a gépjárművek mosására. Emellett szüneteltetni kell a beton-, aszfalt- és térkő burkolatok hűtését, tisztítását, továbbá a szökőkutak üzemeltetését is.

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Debrecenben a fürdők és wellness-szállodák medencéinek vízcseréjét szintén át kell ütemezni a szolgáltatóval egyeztetve. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a szabályok be nem tartása a hálózatok túlterheléséhez, szélsőséges esetben pedig

az alapvető vízellátás akadozásához vezethet.

Ezzel szemben Kaposváron egyelőre elegendő víz áll rendelkezésre, a város azonban elővigyázatosságból fejleszti a hálózatát. A vízellátás biztonságának növelése érdekében 70 millió forintból két új víztermelő kutat létesítenek, amelyek az év végére készülnek el. Az új kutak napi 1000-1300 köbméterrel növelik majd a jelenlegi, 14 ezer köbméteres kapacitást, amely már most is biztonságosan fedezi a kánikula idején megugró, 13 ezer köbméteres napi fogyasztást.

A hozamnövelés mellett a hálózati veszteség csökkentésére is kiemelt figyelmet fordítanak, ezért öt meglévő kutat karbantartanak, és egy 450 szenzorból álló, a csőtöréseket és szivárgásokat előrejelző rendszert építenek ki.

A hibák korai észlelésével a hálózati vízveszteség 10 százalék alá csökkenhet,

ami naponta további ezer köbméter megtakarított ivóvizet jelent a somogyi megyeszékhelynek.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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