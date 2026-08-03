Több mint 1,6 milliárdos beruházás készült el Magyarországon, ami az energiakrízisre is megoldást nyújthat

A 4 MW együttes teljesítményű és 8 MWh tárolókapacitású beruházás 1,665 milliárd forintból, 536,29 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósult meg. Az új egységek elősegítik a helyben termelt napenergia hatékonyabb hasznosítását, amivel akár a hálózati csúcsterheléseket is mérsékelni lehet.
A beruházást a Futureal Energy Partnershez - a Futureal-csoport villamosenergia-kereskedelemmel és energetikai beruházásokkal foglalkozó üzletága - tartozó projektcég, az FEH Solar One Kft. valósította meg. Az öt helyszínen három, egyenként 1 MW teljesítményű és 2 MWh kapacitású, valamint két, egyenként 0,5 MW teljesítményű és 1 MWh kapacitású energiatároló létesült.
Az energiatárolók a HelloParks maglódi, fóti és pátyi logisztikai megaparkjaiban működnek. Üzemelésük a létesítmények villamosenergia-fogyasztásához és a helyszíni naperőművek termeléséhez igazodik, ezáltal a vállalat 2025. január 1-től létesítményei teljes áramigényét megújuló forrásból biztosítja – saját, helyszíni naperőművekkel és hiteles származási garanciával rendelkező forrásokon keresztül.
A beruházás jól mutatja, hogy az energiatárolás egyre fontosabb szerepet tölt be a megújuló energiaforrások hatékony integrációjában és a fenntarthatóbb energiaellátásban
– mondta Balástyai Márk, a Futureal Energy Partners magyarországi operációjáért felelős vezérigazgatója.
A projekt a tervezéstől és az engedélyeztetéstől az eszközök beszerzésén, telepítésén és hálózati integrációján át az üzembe helyezésig a teljes fejlesztési folyamatot lefedte. Ennek részeként a társaság a működtetéshez szükséges akkreditációt is megszerezte.
Címlapkép forrása: futureal
Nyilvánosan is közzétette a magyar adósságkezelő a Kínától felvett gigahitel sokáig titkolt részleteit
1 milliárd eurót kért kölcsön a kínaiaktól Magyarország.
Pengeélen táncolva: nyári rekord közelében az energiarendszer a Paksi Atomerőmű nélkül
Naplemente után jön az igazi stresszteszt.
Itt a bejelentés: teljesen megújul a magyar főváros egyik legnépszerűbb, energiahatékony szolgáltatása
Hosszabb távon pedig akár 110 négyzetkilométerre is bővülhet a jelenlegi 40-ről a szolgáltatási terület.
Karácsony Gergely megszólalt: még nincs, de jöhet a vízkorlátozás a fővárosban
Budapesten takarékoskodásra kérik a fogyasztókat, a közlekedésben is változás lép életbe.
Történelmi hónap volt a július a magyar tőzsdén
Újabb lendületes hónapon van túl a Budapesti Értéktőzsde.
Már minden veszni látszott, de úgy tűnik, mégis hozzájuthatnak az ukránok a régóta várt fegyverekhez
Régóta akadozott a folyamat.
Ezen bukhat el a magyar növekedés: már nem a beruházások hiánya a legnagyobb veszély
Alig találni megfelelőn képzett, motivált munkaerőt.
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Van terved arra, miből élsz majd várhatóan 17 évig nyugdíjasként?
A hosszabb élet jó hír, de pénzügyi szempontból nehéz kérdéseket vet fel. Írásunkban megmutatjuk, hogy a nyugdíjas évekből hány egészségben töltött életévre számíthatunk, mi feszíti
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól
A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Kamerák és mobiladatok mutathatják meg, mekkora a valós forgalomszennyezés
Az, aki egy péntek délután autózott már a Balaton felé, tudja milyen az, ha sokan vannak az utakon. De vajon mennyi szennyezést termel valójában ez a forgalom? Az M
Elsődleges bankká válna Magyarországon a Revolut − exkluzív interjú
A Revolut Europe új vezérigazgatója a Portfolio Checklist vendége volt.
A Duna apad, Paks leáll: biztosan jó ötlet most új atomerőművet építeni?
A pénteki Checklistben az újabb hőkupola és hosszútávú következmények.
A magyar nyelv az MIT-s tudósokat is elgondolkoztatja – beszélgetés É. Kiss Katalinnal
Folytatódik a Bolyai-díjas tudósokat bemutató podcastsorozatunk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!