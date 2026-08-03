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Több mint 1,6 milliárdos beruházás készült el Magyarországon, ami az energiakrízisre is megoldást nyújthat
Gazdaság

Több mint 1,6 milliárdos beruházás készült el Magyarországon, ami az energiakrízisre is megoldást nyújthat

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Maglódon, Fóton és Pátyon, a HelloParks logisztikai megaparkjainak összesen öt helyszínén kezdték meg működésüket a Futureal Energy Partnershez tartozó energiatároló rendszerei - olvasható a közleményben.

A 4 MW együttes teljesítményű és 8 MWh tárolókapacitású beruházás 1,665 milliárd forintból, 536,29 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósult meg. Az új egységek elősegítik a helyben termelt napenergia hatékonyabb hasznosítását, amivel akár a hálózati csúcsterheléseket is mérsékelni lehet.

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A beruházást a Futureal Energy Partnershez - a Futureal-csoport villamosenergia-kereskedelemmel és energetikai beruházásokkal foglalkozó üzletága - tartozó projektcég, az FEH Solar One Kft. valósította meg. Az öt helyszínen három, egyenként 1 MW teljesítményű és 2 MWh kapacitású, valamint két, egyenként 0,5 MW teljesítményű és 1 MWh kapacitású energiatároló létesült.

Az energiatárolók a HelloParks maglódi, fóti és pátyi logisztikai megaparkjaiban működnek. Üzemelésük a létesítmények villamosenergia-fogyasztásához és a helyszíni naperőművek termeléséhez igazodik, ezáltal a vállalat 2025. január 1-től létesítményei teljes áramigényét megújuló forrásból biztosítja – saját, helyszíni naperőművekkel és hiteles származási garanciával rendelkező forrásokon keresztül.

A beruházás jól mutatja, hogy az energiatárolás egyre fontosabb szerepet tölt be a megújuló energiaforrások hatékony integrációjában és a fenntarthatóbb energiaellátásban

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– mondta Balástyai Márk, a Futureal Energy Partners magyarországi operációjáért felelős vezérigazgatója.

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A projekt a tervezéstől és az engedélyeztetéstől az eszközök beszerzésén, telepítésén és hálózati integrációján át az üzembe helyezésig a teljes fejlesztési folyamatot lefedte. Ennek részeként a társaság a működtetéshez szükséges akkreditációt is megszerezte.

Címlapkép forrása: futureal

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