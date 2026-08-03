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Több tonna lejárt élelmiszer és váratlan rosszullétek: kiterjedt razziát tartottak a magyar ellenőrök
Gazdaság

Több tonna lejárt élelmiszer és váratlan rosszullétek: kiterjedt razziát tartottak a magyar ellenőrök

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Több súlyos szabálytalanságot is feltártak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Nébih és a kormányhivatalok szakemberei a június 22 óta zajló akció során. Bár a nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés első szakaszának eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak, eddig több tonnányi élelmiszert vontak ki a forgalomból, a hatóság pedig számos esetben szabott ki bírságot. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése augusztus 20-ig folytatódik országszerte - írja közleményében a Nébih.

Az élelmiszerlánc-biztonsági szakemberek

országosan 93 nyári tábor étkeztetését vizsgálták meg, amelynek során összesen 161 kilogramm élelmiszert vontak ki a forgalomból.

A hatóság négy esetben korlátozta a tevékenységet, tizenhat alkalommal pedig bírságot szabott ki, összesen több mint 2 millió forint értékben. Kirívó esetként említhető egy Békés és egy Csongrád-Csanád megyei tábor, ahol ételeredetű megbetegedés miatt volt szükség hatósági intézkedésre. Az eddigi eredmények alapján a szolgáltatók többsége megfelelt a követelményeknek, ugyanakkor

a feltárt higiéniai, dokumentációs, nyomon követési és ételminta-kezelési hiányosságok indokolják a kiemelt ellenőrzések folytatását.

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A fagylalttal is gond volt

A nyári szezon első heteiben a Nébih szakemberei egy Pest megyei, jégkrémeket és cukrászati termékeket előállító üzem ellen indítottak eljárást. Az egységben az ellenőrök 244 kilogramm lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert találtak.

Szintén hatósági eljárás indult egy másik Pest megyei fagylalt-előállító vállalkozással szemben, ahol a higiéniai hiányosságok mellett összesen 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű, valamint nem nyomon követhető élelmiszerre bukkantak.

A hatóság

mindkét esetben azonnali hatállyal megtiltotta a jogsértéssel érintett élelmiszerek forgalomba hozatalát és felhasználását,

emellett elrendelte azok forgalomból való kivonását, valamint zár alá vételét. Az ellenőrök a fagylalt-előállító üzem tevékenységét felfüggesztették, amelyet a vállalkozás kizárólag a hiányosságok pótlását követően folytathatott. A szakemberek emellett elrendelték a még érvényes minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejű termékek forgalomból történő visszahívását is.

A szakhatóság egy Somogy és egy Hajdú-Bihar megyei húsüzemet is ellenőrzött, ám ezek higiéniai állapota, valamint az előállított termékek minősége egyaránt megfelelőnek bizonyult.

A Nébih és a megyei kormányhivatalok zöldség- és gyümölcsminőség-ellenőrei összesen 143 termelői ellenőrzést végeztek. Ennek során közel 100 tonna görögdinnyét és egyéb friss, szezonális terméket vizsgáltak meg, amelyek kivétel nélkül megfeleltek a minőségi előírásoknak. A szakemberek csupán hét esetben állapítottak meg hiányosságot a jelölés, a higiénia vagy a nyomon követhetőség kapcsán. A felvásárolt termékek sajátként történő értékesítése és a regisztrációs szám nélküli árusítás szintén csak néhány esetben fordult elő. A hatóság összesen 520 kilogramm zöldséget és gyümölcsöt vont ki a forgalomból, hat esetben pedig eljárást indított.

A nyári kiemelt időszakban a kerékpáros pihenő- és kirándulóhelyeken, a túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken, például a "bringás büfékben" forgalmazott szeszes italokat is ellenőrzik a szakemberek. Az országosan eddig 79 helyszínen elvégzett akció során a minőségi és higiéniai követelményeken túl a termékek jelölését és eredetének igazolását is vizsgálták. A hatósági mintavétel 69 rozéborra és különböző sörökre terjedt ki. Mindössze hét esetben indult eljárás, többek között hiányos vagy nem megfelelő dokumentáció miatt, emellett 80 liter lejárt minőségmegőrzési idejű sört is kivontak a forgalomból.

Az országos élelmiszerlánc-ellenőrzések egészen augusztus 20-ig folytatódnak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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