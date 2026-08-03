Tovább gyorsul az amerikai gazdaság

Az ISM (Institute for Supply Management) hétfőn közzétett adatai szerint
a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (PMI) júliusban 55,6 pontra emelkedett a júniusi 53,3 pontról, ami 2022 májusa óta a legmagasabb érték.
Az elemzők mérsékeltebb, 54,0 pontos mutatót vártak. Az index idén mindvégig a szektor bővülését jelző 50 pontos lélektani határ felett maradt.
A gazdaság mintegy 9,4 százalékát adó szektort érdemben támogatja, hogy a vállalatok igyekeznek előrehozni a megrendeléseiket, megelőzve az amerikai–iráni háborúból fakadó áremelkedéseket és az esetleges készlethiányt. A mesterséges intelligencia infrastruktúrájának kiépítése szintén élénkíti a technológiai szektort, ami részben ellensúlyozza az importvámok negatív hatásait. Mivel a vállalati készletek már öt egymást követő negyedévben csökkentek, bőven akad még tér a további bővülésre.
Az új megrendelések alindexe a júniusi 56,0 pontról 56,7 pontra nőtt, és az exportrendelések megugrásával párhuzamosan a teljesítetlen rendelésállomány is felhalmozódott. Ennek nyomán a gyárak létszámot bővítettek, így a foglalkoztatási részindex 49,7 pontról 52,8 pontra ugrott, ami 2022 augusztusa óta a legmagasabb szintet jelenti.
A robusztus kereslet ugyanakkor ellátási korlátokba ütközik. A beszállítói szállítási idők részindexe 58,9 pontra emelkedett a júniusi 57,4 pontról, az 50 pont feletti érték pedig a szállítási idők hosszabbodását jelezi. A szállítási idő növekedése önmagában is hozzájárulhatott a PMI megugrásához, mivel a modellben ezt jellemzően élénk gazdasági aktivitással és magas kereslettel azonosítják.
A termelői árak alindexe mérséklődött ugyan 73,0 pontról 71,1 pontra, de továbbra is magasan tartózkodik.
A júniusi olajár-visszaesés átmenetileg enyhítette a nyomást, ám a július végi tűzszünet összeomlása óta az árak ismét felfelé korrigálnak.
A Fed a múlt héten változatlanul hagyta az irányadó kamatsávot a 3,50–3,75 százalékos szinten, ugyanakkor a döntéshozó testület három tagja is 25 bázispontos emelés mellett voksolt.
Az inflációs kockázatok a hatodik hónapja tartó háború miatt továbbra is felfelé mutatnak.
Bár a múlt héten nyilvánosságra hozott második negyedéves GDP-adat negatív meglepetést okozott, a mai BMI-adatok arra utalnak, hogy az amerikai gazdaság gyorsul, ami azt jelenti, hogy elviekben a Fednek egyre inkább az inflációs probléma felé kellene fordulnia. Kevin Warsh júliusi sajtótájékoztatója azt sugallta, hogy a jegybank a szigorítás feladatát "kiszervezte" a kötvénybefektetőknek, ezzel viszont elvesztette a kontrollt a hozamgörbe felett. A Bank of America vezető kamatstratégájának megszólalása alapján a piac egyelőre nem látja, a Fed hogy képzeli el az árstabilitás visszaállítását, véleménye szerint pedig a jegybank csak akkor lesz képes visszanyerni az inflációs narratíva feletti irányítást, ha szeptemberi kamatdöntő ülésén a szigorítás mellett dönt.
Forrás: Reuters
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