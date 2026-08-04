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A Mol energiatakarékossági intézkedést jelentett be
Gazdaság

A Mol energiatakarékossági intézkedést jelentett be

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A Mol ideiglenesen csökkenti nagyteljesítményű elektromos autótöltőinek kapacitását.
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Információ és jelentkezés

A Mol a felelős energiahasználat jegyében

17:00 és 22:00 óra között ideiglenesen 100 kW-ra csökkenti a 150 kW és annál nagyobb teljesítményű MolPlugee elektromos autótöltő berendezések teljesítményét,

olvasható a társaság közleményében.

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