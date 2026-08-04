A Mol energiatakarékossági intézkedést jelentett be

A Mol a felelős energiahasználat jegyében
17:00 és 22:00 óra között ideiglenesen 100 kW-ra csökkenti a 150 kW és annál nagyobb teljesítményű MolPlugee elektromos autótöltő berendezések teljesítményét,
olvasható a társaság közleményében.
Címlapkép forrása: Portfolio
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