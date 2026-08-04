A román hadsereg robbantással vette fel a harcot a Duna apadása ellen

Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter keddi tájékoztatása szerint a hidrológiai előrejelzésekben várt apadás helyett két centimétert emelkedett a folyó vízszintje. Ez annak a következménye, hogy a hadsereg hétfőn felrobbantott egy zátonyt a Duna egyik elágazásánál, elősegítve a víz áramlását az erőmű felé vezető Öreg-Dunába. A beavatkozás előtt a folyó vizének mintegy 85 százaléka a Bala-ágba folyt a két meder közötti szintkülönbség miatt, és mindössze 15 százalék jutott a cernavodai szakaszra. Ezen a kedvezőtlen arányon próbálnak most javítani a szakemberek.
A vízellátás további növelése érdekében a közeljövőben kővel megrakott uszályokat süllyesztenek el a térségben.
Ezekkel mesterséges, víz alatti küszöböt alakítanak ki a Bala-ág medrében, miközben az Öreg-Dunán kotrással és a robbantásból származó sziklák kiemelésével segítik a víz szabadabb áramlását.
Romeo Urjan, az erőművet üzemeltető vállalat igazgatója szerint a 700 megawattos 2-es blokk így még legalább egy hétig termelésben maradhat. Amennyiben a további mederalakító munkálatok is elérik a kívánt hatást, a korábbi robbantással együtt akár 7-8 centiméteres vízszintemelkedést is elérhetnek a létesítménynél.
A folyószabályozási lépésekre égető szükség van, mivel a Duna romániai belépő vízhozama augusztus 9-re várhatóan az 1985-ben feljegyzett, másodpercenkénti 1400 köbméteres történelmi mélypont alá csökken.
A román kormány a súlyos aszály, a kritikus vízállás és az energiahiány miatt már a múlt pénteken készültségi állapotot hirdetett.
A kabinet 7 millió lejt (mintegy 485 millió forintot) különített el a sürgősségi beavatkozásokra, hogy a folyamatos apadás ellenére is az üzemi szinten tartsák az atomerőmű hűtőrendszerét kiszolgáló tározót.
Címlapkép forrása: Portfolio
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