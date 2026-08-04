Bíróság állította meg Trumpot, 20 milliárd dollár befagyasztását akadályozták meg

Amerikai szövetségi bírák akadályozták meg, hogy a Trump-kormány befagyasszon mintegy 20 milliárd dollár, még a Biden-kormányzat alatt megítélt tisztaenergia-támogatást. A bíróság szerint az USA környezetvédelmi ügynöksége vélhetően jogsértően, pusztán politikai nézetkülönbségre hivatkozva próbálta megszüntetni a programokat és visszaszerezni a pénzt.

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Egy amerikai szövetségi fellebbviteli bíróság megtiltotta a Környezetvédelmi Ügynökségnek (EPA), hogy befagyasszon mintegy 20 milliárd dollárnyi, tisztaenergia-fejlesztésekre megítélt támogatást. A megosztott bírói testület keddi döntése vereséget jelent Donald Trump kormányának, és visszaállítja a támogatások folyósítását előíró korábbi végzést.

A támogatásokat a National Clean Investment Fund (Nemzeti Tiszta Beruházási Alap) és a Clean Communities Investment Accelerator (Tiszta Közösségek Beruházásösztönző Programja) keretében ítélték oda nonprofit szervezeteknek. A pénzből egyebek mellett megújulóenergia-beruházásokat finanszíroznának, különös tekintettel azokra a közösségekre, amelyek korábban csak korlátozottan fértek hozzá zöldfinanszírozáshoz.

A két kezdeményezés a Greenhouse Gas Reduction Fund (Üvegházhatásúgáz-kibocsátást Csökkentő Alap) része. A 27 milliárd dolláros kezdeményezést a Kongresszus 2022-ben hozta létre Joe Biden Inflation Reduction Act (Inflációcsökkentési Törvény) elnevezésű jogszabályával, amelyet egyetlen republikánus képviselő vagy szenátor sem támogatott.

Lee Zeldin, az EPA vezetője 2025 márciusában kezdeményezte a támogatások befagyasztását. Érvelése szerint a programok nem illeszkedtek az ügynökség új prioritásaihoz, és felmerült a csalás, a pazarlás, valamint a visszaélések lehetősége is. A bíróság többsége azonban arra jutott, hogy

a pénzek pusztán szakpolitikai nézetkülönbségre alapozott visszavonása valószínűleg sérti az inflációcsökkentési törvény rendelkezéseit.

A vitatott összegeket a Citibank kezeli, a kedvezményezettek között pedig a Climate United Fund (Klímaegység Alap), a Coalition for Green Capital (Koalíció a Zöld Tőkéért), valamint több amerikai szövetségi állam által támogatott szervezet is megtalálható. A bíróság szerint az EPA arra sem adott megfelelő biztosítékot, hogy az ideiglenes intézkedés feloldása esetén nem vonná el a pénzeket.

Az ügynökség egyelőre tanulmányozza a határozatot, és akár az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságához is fordulhat.

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