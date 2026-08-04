Dugóval indult az új taxis rendszer a repülőtéren, ingyen nyitották fel a sorompókat a torlódás miatt

Az augusztus 3-tól érvényes új szabályozás első napján hatalmas dugó fogadta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkezőket. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) elnöke szerint a problémát az okozta, hogy sok sofőr nem volt felkészülve a kihajtó sorompóknál alkalmazott, kizárólagos bankkártyás fizetésre. Többen a kártyájukat keresték, vagy a járműből nem érték el kényelmesen a leolvasó terminált. A helyzetet tovább nehezítette a nyári szezonra jellemző hajnali csúcsforgalom, amikor a legtöbb induló járathoz érkeznek az utasok.

A Budapest Airport elismerte a fennakadásokat, amelyeket az új fizetési folyamat elhúzódása is felerősített. A forgalom felgyorsítása és a gördülékeny haladás érdekében a legkritikusabb időszakokban ideiglenesen felnyitották a sorompókat. Azoknak a sofőröknek, akiknek a torlódás és a várakozási idő túllépése miatt pluszköltségük keletkezett, az üzemeltető visszaállította az összeget a 800 forintos alapdíjra, vagy az első kihajtás esetében teljesen elengedte azt. A gyorsabb áthaladás érdekében a repülőtér elsősorban az úgynevezett bónuszkártyák használatát javasolja. Ezek előre feltölthető egyenleggel működnek, így nem kell minden alkalommal a fizetőautomatákkal bajlódni. Az átállás megkönnyítésére a kártyák kiváltását augusztusban ingyenessé tették az összes személyszállító partner számára.

A repülőtér üzemeltetője azzal indokolta a lépést, hogy a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően egységesítik az infrastruktúra-használat feltételeit. Korábban a budapesti regisztrációjú taxik kivételt képeztek a díjfizetés alól, mostantól viszont minden engedéllyel rendelkező szolgáltatóra azonos kötelezettség vonatkozik a számukra fenntartott területen.

A bevezetést a fővárosi taxistarifák nemrég elfogadott emeléséhez időzítették, így a Budapest Airport álláspontja szerint mivel a megnövelt alaptarifa fedezi a behajtási díjat, ezért a sofőröknek nem keletkezik tényleges pluszköltségük. A repülőtéri lakossági parkolókban továbbra is megmarad a napi egyszeri, ötperces ingyenes behajtás.

A szakmai szervezetek vegyesen fogadták a változást. Az OTSZ elnöke elmondta, hogy a repülőtérrel folytatott tárgyalások eredményeként sikerült két alternatív, olcsóbb – 450 és 600 forintos – utasfelvételi zónát kijelölniük, az új rendszer gyakorlati működését pedig szeptemberben közösen értékelik újra. Ezzel szemben a Fővárosi Taxi Egyesület és a City Taxi vezetői arról számoltak be, hogy nem vonták be őket az előzetes tervezésbe, a döntésről pedig csak az utolsó pillanatban vagy a sajtóból értesültek.

Ők az új díj felfüggesztését követelik, és jogorvoslati lehetőségeket is vizsgálnak, mivel álláspontjuk szerint a puszta utaskiszállás nem minősül olyan repülőtéri infrastruktúra-használatnak, amely indokolná a külön díj kiszabását.

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