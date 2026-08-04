Egy centiméterre került a Duna a kritikus határtól, kitart az utolsó paksi turbina

A reggeli mínusz 140 centiméterről mínusz 135 centiméterre emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, így már csak egy centiméter választja el a kritikus határértéktől. Közben az ország áramfogyasztása 500 megawattal maradt el a tervezettől, ami megközelítőleg egy teljes paksi blokk teljesítményének felel meg.

Újabb öt centiméterrel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, miközben az atomerőmű utolsó működő turbinája továbbra is stabilan termel

– közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán.

A folyó reggeli vízállása mínusz 140 centiméter volt, vagyis számottevően a mínusz 134 centiméteres kritikus határérték alatt járt, azóta azonban mínusz 135 centiméterre emelkedett. Ezzel már csupán egy centiméterre került a biztonsági küszöbtől, így ha a javulás tartós marad, akár az erőmű teljes leállítása is elkerülhető lehet, pedig azt az elmúlt heti bejelentések alatt már gyakorlatilag elkönyveltként kezelték a szakértők.

A paksi vízmércénél mínusz 134 centiméter az a határ, amelynél az utolsó turbinát is le kellene kapcsolni, azonban az erőmű mérnökei elérték, hogy az utolsó blokk még folytathassa a biztonságos működést egy ideig. Bár a mostani mínusz 135 centiméter még mindig a kritikus szint alatt van, az 5 centiméteres emelkedés már jelentős változás a reggeli állapothoz képest.

A teljes leállás elkerülése azért különösen fontos, mert a turbinák nem indíthatók újra azonnal, amint emelkedni kezd a vízszint, és ameddig legalább egy blokk működik, a teljes folyamat lényegesen könnyebben végrehajtható. A lekapcsolt blokkok visszaindítása a Duna tartósan kedvezőbb vízállásától és a szükséges biztonsági ellenőrzésektől is függ:

megfelelő körülmények között néhány nap alatt megtörténhet, más szakértői becslések szerint azonban akár egy hetet is igénybe vehet.

A másik kedvező fejlemény, hogy az ország áramfogyasztása jelenleg 500 megawattal marad el az előzetesen tervezett szinttől. Ez megközelítőleg egy teljes paksi blokk névleges teljesítményének felel meg, és több mint kétszerese a még működő utolsó paksi gépegység körülbelül 240 megawattos aktuális termelésének.

Egy átlagos nyári estén a magyar rendszerterhelés jellemzően 6000–7000 megawatt körül alakul, így az 500 megawattos megtakarítás az országos igény hozzávetőleg 7–8 százalékát válthatja ki.

A hét végén Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ehhez képest arról számolt be, hogy 700 megawattal sikerült a tervezett szint alatt tartani a fogyasztást, vagyis az önkéntes takarékosság már több egymást követő alkalommal is érzékelhetően tehermentesítette a rendszert.

A miniszterelnök posztjában azt is újból kiemelte, hogy a fogyasztás mérséklése elsősorban a 17 és 22 óra közötti kritikus időszakban fontos.

Ilyenkor a naperőművek termelése gyorsan visszaesik, miközben a hőség miatt még magas a légkondicionálók és más elektromos berendezések energiaigénye. Minél többen időzítik későbbre az elektromos autók töltését, a mosást és más nagyobb fogyasztású tevékenységeket, annál kisebb az importkényszer, valamint a kötelező vállalati korlátozások és az ellátási zavarok kockázata.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert