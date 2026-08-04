Egymásnak feszültek a koalíciós partnerek: a nyugdíjreform egyik kritikus pontján balhéznak a keletnémet vezetők

A legerőteljesebb ellenállást a keletnémet tartományok tanúsítják. Öt miniszterelnök – köztük a szászországi Michael Kretschmer, a szász-anhalti Reiner Haseloff és a türingiai Mario Voigt – a korai nyugdíjba vonulás kedvezményes lehetőségének fenntartását követeli. Kretschmer már július végén jelezte, hogy a Bundesrat elutasíthatja a törvényjavaslatot.

A regionális megosztottság nem véletlen, hiszen

a keletnémet nyugdíjasok mintegy 75 százaléka kizárólag az állami nyugdíjra támaszkodik,

míg a nyugati tartományokban ez az arány mindössze 52 százalék. A legfrissebb adatok szerint keleten az új öregségi nyugdíjak 33 százalékánál vették igénybe a levonások nélküli lehetőséget, szemben a nyugati 27 százalékkal. Verena Bentele, a VdK szociális érdekvédelmi szervezet elnöke szintén jelentős módosításokat sürget, kiemelve, hogy a rendszert évtizedekig finanszírozó befizetőket nem szabad büntetni az életmunkájukért.

A nyugdíjba vonulási kedvezmény azoknak jár, akik legalább 45, a nyugdíjrendszerben elismert biztosítási évet szereztek. Bár gyakran "63 éves nyugdíjként" emlegetik, ez az elnevezés ma már pontatlan, ugyanis a fiatalabb korosztályokra vonatkozóan a levonás nélküli nyugdíjazás korhatára már fokozatosan 65 évre emelkedett.

A nyugdíjbizottság becslése szerint a 45 éves szabály eltörlése nyugdíjba vonuló évfolyamonként mintegy 6,5 milliárd eurós megtakarítást hozhatna Németországnak, feltéve, hogy az érintettek átlagosan egy évvel tovább dolgoznának. A különszabály kivezetésével a korábban nyugdíjba vonulókat a törvényes nyugdíjkorhatár előtti minden egyes hónap után 0,3%-os (azaz évente 3,6%-os) nyugdíjcsökkentés sújtaná. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy 2000 eurós bruttó nyugdíjra jogosult munkavállaló 63 évesen mindössze 1712 eurót kapna kézhez, míg 65 éves koráig várva 1856 euró illetné meg.

A vita ráadásul a növekvő juttatások időszakában zajlik, hiszen a nyugdíjak júliusban 4,24 százalékkal emelkedtek, miután egy nyugdíjpont aktuális értéke 42,52 euróra nőtt. A Bundesrat esetleges blokkolása és a koalíción belüli nézeteltérések együttesen a jelenlegi kormányzati ciklus legnagyobb jogalkotási próbatételévé tették a nyugdíjreformot.

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