  • Megjelenítés
Egymásnak feszültek a koalíciós partnerek: a nyugdíjreform egyik kritikus pontján balhéznak a keletnémet vezetők
Gazdaság

Egymásnak feszültek a koalíciós partnerek: a nyugdíjreform egyik kritikus pontján balhéznak a keletnémet vezetők

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A német nyugdíjreform körüli vita nyílt koalíciós konfliktussá fajult, a keletnémet tartományi vezetők ugyanis azzal fenyegetőznek, hogy a szövetségi tanácson, a Bundesraton keresztül akadályozzák meg a teljes reformcsomag elfogadását - írja a Pension Policy International. A nézeteltérések középpontjában az úgynevezett 45 éves szabály áll, amely levonások nélkül teszi lehetővé a korai nyugdíjazást, a kormánykoalíció azonban a nyugdíjbizottság ajánlása alapján megszüntetné ezt a lehetőséget.

A legerőteljesebb ellenállást a keletnémet tartományok tanúsítják. Öt miniszterelnök – köztük a szászországi Michael Kretschmer, a szász-anhalti Reiner Haseloff és a türingiai Mario Voigt – a korai nyugdíjba vonulás kedvezményes lehetőségének fenntartását követeli. Kretschmer már július végén jelezte, hogy a Bundesrat elutasíthatja a törvényjavaslatot.

A regionális megosztottság nem véletlen, hiszen

a keletnémet nyugdíjasok mintegy 75 százaléka kizárólag az állami nyugdíjra támaszkodik,

míg a nyugati tartományokban ez az arány mindössze 52 százalék. A legfrissebb adatok szerint keleten az új öregségi nyugdíjak 33 százalékánál vették igénybe a levonások nélküli lehetőséget, szemben a nyugati 27 százalékkal. Verena Bentele, a VdK szociális érdekvédelmi szervezet elnöke szintén jelentős módosításokat sürget, kiemelve, hogy a rendszert évtizedekig finanszírozó befizetőket nem szabad büntetni az életmunkájukért.

Még több Gazdaság

Hatalmas víztartalék nyílhat meg egyszerű szabálymódosítással − A vízgazdálkodás is főszerepben az ősz fenntarthatósági szakmai fórumán

Új támogatást terveznek Magyarországon: külön pénzt kaphatnak a termelők, ha megőrzik a vizet

Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

A nyugdíjba vonulási kedvezmény azoknak jár, akik legalább 45, a nyugdíjrendszerben elismert biztosítási évet szereztek. Bár gyakran "63 éves nyugdíjként" emlegetik, ez az elnevezés ma már pontatlan, ugyanis a fiatalabb korosztályokra vonatkozóan a levonás nélküli nyugdíjazás korhatára már fokozatosan 65 évre emelkedett.

A nyugdíjbizottság becslése szerint a 45 éves szabály eltörlése nyugdíjba vonuló évfolyamonként mintegy 6,5 milliárd eurós megtakarítást hozhatna Németországnak, feltéve, hogy az érintettek átlagosan egy évvel tovább dolgoznának. A különszabály kivezetésével a korábban nyugdíjba vonulókat a törvényes nyugdíjkorhatár előtti minden egyes hónap után 0,3%-os (azaz évente 3,6%-os) nyugdíjcsökkentés sújtaná. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy 2000 eurós bruttó nyugdíjra jogosult munkavállaló 63 évesen mindössze 1712 eurót kapna kézhez, míg 65 éves koráig várva 1856 euró illetné meg.

A vita ráadásul a növekvő juttatások időszakában zajlik, hiszen a nyugdíjak júliusban 4,24 százalékkal emelkedtek, miután egy nyugdíjpont aktuális értéke 42,52 euróra nőtt. A Bundesrat esetleges blokkolása és a koalíción belüli nézeteltérések együttesen a jelenlegi kormányzati ciklus legnagyobb jogalkotási próbatételévé tették a nyugdíjreformot.

Kapcsolódó cikkünk

Megállapodott a német kormány: adócsökkentés és nyugdíjreform érkezik

Mesés pénzeket hozhat a német megtakarítóknak a nyugdíjreform, de meg is kell fizetniük az árát

Megjöttek a kegyetlen javaslatok: 70 évre emelnék az öregségi nyugdíjkorhatárt Németországban

Nyugdíjreformot javasolnak Magyarországnak - Csapnivaló ötletekkel tetéznék a gondokat?

Címlapkép forrása: Fernando Gutierrez-Juarez/picture alliance via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: súlyos a helyzet, sok az áldozat
Tényleg a JÉGER-rendszer miatt száradnak ki a magyar földek? Megszólaltak a meteorológusok
Szerződésszegés miatt borulhat a százmilliárdos állami üzlet, hatalmas összeget követelnek vissza
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility