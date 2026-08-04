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Energiakrízis: hajszálon múlott Paks teljes leállása, 40 fokos hőség várható ma
Gazdaság

Energiakrízis: hajszálon múlott Paks teljes leállása, 40 fokos hőség várható ma

Portfolio
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A korábbi várakozásokkal szemben kedd reggel sem állt le teljesen a Paksi Atomerőmű: az utolsó, mintegy 240 megawattot termelő turbina az éjszaka folyamán is biztonságosan működött. A villamosenergia-rendszerre ma újabb komoly terhelés vár, és országszerte 37–41 fokos csúcshőmérséklet jön a nap folyamán. Cikkünk frissül az energiakrízissel kapcsolatos legfontosabb bejelentésekkel, időjárási és vízügyi információkkal.
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Milliméterekre volt Paks a teljes leállástól, de fordult a helyzet

Hajnali fél kettő körül pár milliméterre volt a Paksi Atomerőmű a teljes leállástól, ám ekkor megállt a vízszint csökkenése, reggelre pedig 1,5 centimétert emelkedett – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. Az erőmű utolsó, még termelő turbinája így egyelőre biztonságosan üzemel.

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Energiakrízis: hajszálon múlott Paks teljes leállása, 40 fokos hőség várható ma

A korábbi várakozásokkal szemben kedd reggel sem állt le teljesen a Paksi Atomerőmű: az utolsó, mintegy 240 megawattot termelő turbina az éjszaka folyamán is biztonságosan működött. Egyelőre nincs új, előre bejelentett időpont a teljes leállításra, arról az erőmű vezetése a vízkivételi műnél mért értékek és a biztonsági előírások alapján dönthet.

Jelen állás szerint az utolsó gépegység akár egész nap csökkentett teljesítménnyel működhet, a teljes leállítás forgatókönyve ugyanakkor továbbra is készenlétben van.

A villamosenergia-rendszerre ma újabb komoly terhelés vár: országszerte 37–41 fokos csúcshőmérsékletre, sok napsütésre és alig valamennyi csapadékra számíthatunk

a HungaroMet előrejelzése alapján. A legkényesebb időszak ismét a késő délutáni és esti fogyasztási csúcs lehet, ezért több vállalat és intézmény folytatja, illetve tovább szigorítja energiatakarékossági intézkedéseit.

Keddi élő tudósításunkban folyamatosan követjük a Paksi Atomerőmű helyzetét, a Duna vízállását, a hazai villamosenergia-rendszer terhelését, valamint az energiakrízissel kapcsolatos újabb kormányzati és vállalati bejelentéseket.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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Energiakrízis: időt nyert Paks, több helyen csökkentik az energiafelhasználást - Híreink percről percre hétfőn

A vártnál tovább maradhat üzemben a Paksi Atomerőmű utolsó működő blokkja, és többen lépéseket tesznek a hőség miatti energiatakarékosság jegyében: csökkenti energiafelhasználását a Richter gyógyszergyár, lekapcsolja szaunáit a Hunguest Hotels szállodalánc, takarékoskodik az Auchan és hétfőtől az esti csúcsidőben lekapcsolja, napközben pedig minimálisra veszi digitális reklámfelületei világítását a Magyar Reklámszövetség. Hétfői tudósításunk az energiakrízisről és az arra adott válaszokról.

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Energiakrízis: időt nyert Paks, több helyen csökkentik az energiafelhasználást - Híreink percről percre hétfőn

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