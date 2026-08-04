Energiakrízis: hajszálon múlott Paks teljes leállása, 40 fokos hőség várható ma

A korábbi várakozásokkal szemben kedd reggel sem állt le teljesen a Paksi Atomerőmű: az utolsó, mintegy 240 megawattot termelő turbina az éjszaka folyamán is biztonságosan működött. Egyelőre nincs új, előre bejelentett időpont a teljes leállításra, arról az erőmű vezetése a vízkivételi műnél mért értékek és a biztonsági előírások alapján dönthet.

Jelen állás szerint az utolsó gépegység akár egész nap csökkentett teljesítménnyel működhet, a teljes leállítás forgatókönyve ugyanakkor továbbra is készenlétben van.

A villamosenergia-rendszerre ma újabb komoly terhelés vár: országszerte 37–41 fokos csúcshőmérsékletre, sok napsütésre és alig valamennyi csapadékra számíthatunk

a HungaroMet előrejelzése alapján. A legkényesebb időszak ismét a késő délutáni és esti fogyasztási csúcs lehet, ezért több vállalat és intézmény folytatja, illetve tovább szigorítja energiatakarékossági intézkedéseit.

Keddi élő tudósításunkban folyamatosan követjük a Paksi Atomerőmű helyzetét, a Duna vízállását, a hazai villamosenergia-rendszer terhelését, valamint az energiakrízissel kapcsolatos újabb kormányzati és vállalati bejelentéseket.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio