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Felfüggesztik az autómosást az OMV-nél
Gazdaság

Felfüggesztik az autómosást az OMV-nél

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Az OMV Hungária a rendkívüli energia- és vízügyi helyzetre tekintettel határozatlan időre leállította mind a 130 saját üzemeltetésű autómosóját. A vállalat a lépéssel a természeti erőforrások megóvását, valamint a víz- és energiafelhasználás csökkentését kívánja elősegíteni.

Az elmúlt hétvégén életbe lépett intézkedés országszerte 73 gépi és 57 kézi autómosót érint. Az olajvállalat felelős úgy ítélte meg, hogy a jelenlegi körülmények között ezzel a korlátozással tud a leginkább hozzájárulni a közös teherviseléshez, egyúttal

felkérte szerződéses partnereit is, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

A leállás határozatlan ideig marad érvényben. Az OMV folyamatosan nyomon követi a helyzet alakulását, és amint a körülmények lehetővé teszik, tájékoztatást ad az autómosók újraindításáról.

Az intézkedéssel a vállalat annak a kormányzati kérésnek tesz eleget, hogy halasszuk el a nem feltétlenül szükséges ivóvíz-felhasználást a hálózat rendkívüli terhelése miatt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter külön ki is emelte, hogy halasszuk későbbre az autómosást.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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