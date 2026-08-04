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Hatalmas víztartalék nyílhat meg egyszerű szabálymódosítással − A vízgazdálkodás is főszerepben az ősz fenntarthatósági szakmai fórumán
Gazdaság

Hatalmas víztartalék nyílhat meg egyszerű szabálymódosítással − A vízgazdálkodás is főszerepben az ősz fenntarthatósági szakmai fórumán

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Az országban tomboló hőhullám, a Velencei-tó és a Duna drámai kiszáradása és úgy általában az egyre kritikusabb aszályhelyzet ráirányította a figyelmet a vízgazdálkodás égető problémáira. Ennek megfelelően Magyarországon idén nyáron ismét országos vízhiányos időszakot kellett elrendelni, miközben évente több mint 570 millió köbméter tisztított szennyvíz vész kárba. Bár a technológia és az uniós keretrendszer adott a biztonságos mezőgazdasági öntözéshez, a túlzottan szigorú hazai szabályozás miatt ez a hatalmas vízgazdálkodási tartalék egyelőre kihasználatlan marad, mutat rá Baráth András, a Vízipari Holding vezérigazgatója az Agrárszektor hasábjain. A szakember bővebben is kifejti gondolatait a szeptember 8-i Sustainable World 2026 konferencián, amelyre már kaphatók a jegyek.

Az aszály egyre súlyosabb méreteket ölt országszerte, és bár mind gyakrabban merül fel, hogy a hazánkban néhány éve országosan működő jégkármérséklő rendszer (JÉGER) lehet felelős a szárazságért, a valóság ezzel szemben az, hogy elsősorban a klímaváltozás és a vízgazdálkodás hiányosságai a ludas ebben. A helyzetre reagálva Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentette, hogy a kormány egy új, integrált víztudományi központot hoz létre.

Sustainable World 2026
Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

Ami pedig az azonnali intézkedéseket illeti, az illetékes miniszter július 2-án az ország teljes területére tartósan vízhiányos időszakot hirdetett. A drámai állapotokat hűen érzékelteti, hogy július végére a talaj felső, egy méteres rétegéből helyenként már 150 milliméternyi nedvesség hiányzott.

Baráth András
Vízipari Holding, vezérigazgató
Baráth András közgazdász, a Vízipari Holding Zrt. vezérigazgatója, valamint a Sina Kör alapítója. Pályafutása kezdetén egy hazai bankban a víziközmű-fejlesztések finanszírozására specializálódó h
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A szennyvíz az új arany?

Jelenleg ugyanakkor szinte minden nagyobb település határában folyamatosan működnek a szennyvíztisztító telepek, amelyek még a legszárazabb időszakokban is egyenletes mennyiségű vizet bocsátanak ki. A KSH 2023-as adatai arról árulkodnak, hogy mintegy 596 millió köbméter kommunális szennyvizet gyűjtöttek össze Magyarországon, amelyből 571 millió köbmétert tisztítottak meg. Ez több, mint a Balaton teljes víztömegének egynegyede.

Ezt az értékes erőforrást jelenleg többnyire visszavezetik a folyókba és csatornákba, pedig a tisztított víz már régen nem hulladék, hanem a hazai vízgazdálkodás egyik legjelentősebb kiaknázatlan tartaléka

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− emlékeztet  Baráth András, a Vízipari Holding vezérigazgatója.

Ahogy a szakember rámutat, a mezőgazdasági felhasználásnak nem technológiai, hanem jogi akadályai vannak. Bár az Európai Unió részletes és biztonságos szabályozást dolgozott ki a tisztított vizek öntözési célú hasznosítására, a magyar jogszabályok jelenleg csak a legszűkebb lehetőséget engedélyezik.

Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.
speaker image
Ábrahám Péter
csoport beszerzési, IT és ESG igazgató
Bonafarm Csoport
speaker image
Baranyi Márton
projektvezető
Portfolio Csoport
speaker image
Baráth András
vezérigazgató
Vízipari Holding
speaker image
Bogdán Krisztina
vezérigazgató
ING Bank
speaker image
Prof. Dr. Boros Anita
egyetemi tanár, központvezető
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont
speaker image
Csernus Dóra
klíma-, energia- és környezetpolitikai igazgató
Egyensúly Intézet
speaker image
Engel Gábor
Senior Director - Business Development and Marketing
eChemicles
speaker image
Farkas Alexandra
szerkesztő
Agrárszektor, Agro Napló
speaker image
Fazekas Dóra
ügyvezető igazgató
Cambridge Econometrics Hungary
speaker image
Ferenczi Gergely
céginformációs üzletág igazgató
Opten
speaker image
Füredi Orsolya
szabályozási és megfelelési vezető
SimplePay
speaker image
Dr. Gergácz Zoltán
növénytermesztési igazgató
Gyermelyi Cégcsoport
speaker image
Gólya Szilvia
vezető
OTP Bank Zöld Kompetencia Központ
speaker image
Győri Zoltán
társasjátéktervező
a Mit Játsszunk? alapítója
speaker image
Hankó Gergely
természetvédelmi mérnök, közgazdász, ügyvezető
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
speaker image
Jamniczky Zsolt
vezérigazgató-helyettes
E.ON Hungária Csoport
speaker image
Juhász András
alapító, ügyvezető
Bibo
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Kabát Krisztián
energetikai elemző
Portfolio Csoport
speaker image
Kovács-Czövek Hajnalka
országmenedzser
Green Brands Hungary
speaker image
Kőrösi Levente
biológiai sokféleségért felelős államtitkár
Élő Környezetért Felelős Minisztérium
speaker image
Kulcsár Nóra
Head of Sustainability
Erste Alapkezelő
speaker image
Kurucz Orsolya
tulajdonos, projektfejlesztési vezető
ATS Advisory
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Lehotainé Takács Zsuzsanna
Director Sustainability, Quality and Complaint Management
BorsodChem
speaker image
Litter Anna
fenntarthatósági jogász, akkreditált ESG tanácsadó
Stradamus Zrt.
speaker image
Pál Péter
ügyvezető igazgató
Re-Energy
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Palatitz Péter
kordinátor
Kékvércse-védelmi Munkacsoport, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
speaker image
Pásztor Roxána
fenntarthatósági projektvezető
Portfolio Csoport
speaker image
Pokol László
vezérigazgató
Green Cloud Platform
speaker image
Pókos Gergely
ügyvezető igazgató
OTP Bank Zöld Program Igazgatóság
speaker image
Simon Anita
fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettes
Alteo Csoport
speaker image
Szemerédi Dóra Diána
ESG és vállalati kapcsolatokért felelős vezető
Gránit Pólus
speaker image
Tóth Kata
konferencia projektvezető
Portfolio Csoport
speaker image
Tóth Levente
alapító, vezérigazgató
Mitigia Carbon
speaker image
Tóth-Patai Krisztina
ESG és CSR igazgató
Waberer's
ÖSSZES ELŐADÓ 

Átgondolt kockázatkezelés kell

A hazai előírások a tisztított szennyvíz felhasználását a legalacsonyabb, úgynevezett D osztályú kategóriára, lényegében az energiaültetvények öntözésére korlátozzák, kizárva ebből a takarmány- és élelmiszernövények túlnyomó többségét. Mára ráadásul még ennek a szűk körű felhasználásnak is alig maradt működő hazai gyakorlata.

Baráth András szerint önmagában

a felhasználás korlátozása nem garantálja a biztonságot– azt a megfelelő vízminőség, a helyesen megválasztott öntözési technológia, a monitoring és az átgondolt kockázatkezelés teremti meg.

A biztonságos felhasználáshoz szükséges technológia ma már maradéktalanul rendelkezésre áll, vélekedik Baráth András.  

Ami hiányzik, az egy átgondolt és világos szabályozás, a modern engedélyezési gyakorlat, a megfelelő finanszírozási modell, valamint egy alapvető szemléletváltás, amellyel a tisztított szennyvízre végre nem hulladékként, hanem értékes vízforrásként tekinthetünk

− von mérleget a szakember, aki szerint a tisztított szennyvíz önmagában nem fogja megoldani Magyarország vízgazdálkodási problémáit és nem helyettesíti a táji vízvisszatartást, a talajnedvesség megőrzését vagy a korszerű öntözést. Több százmillió köbméter megtisztított vízről való automatikus lemondás azonban luxus.

A vízgazdálkodás legégetőbb kérdései a Portfolio Sustainable World 2026 konferencia programjában is hangsúlyosan jelenik meg, az előadók között pedig Baráth András is ott lesz. Jegyek már kaphatók, érdemes mielőbb regisztrálni!

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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