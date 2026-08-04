Hatalmas víztartalék nyílhat meg egyszerű szabálymódosítással − A vízgazdálkodás is főszerepben az ősz fenntarthatósági szakmai fórumán

Az aszály egyre súlyosabb méreteket ölt országszerte, és bár mind gyakrabban merül fel, hogy a hazánkban néhány éve országosan működő jégkármérséklő rendszer (JÉGER) lehet felelős a szárazságért, a valóság ezzel szemben az, hogy elsősorban a klímaváltozás és a vízgazdálkodás hiányosságai a ludas ebben. A helyzetre reagálva Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentette, hogy a kormány egy új, integrált víztudományi központot hoz létre.

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken. Információ és jelentkezés

Ami pedig az azonnali intézkedéseket illeti, az illetékes miniszter július 2-án az ország teljes területére tartósan vízhiányos időszakot hirdetett. A drámai állapotokat hűen érzékelteti, hogy július végére a talaj felső, egy méteres rétegéből helyenként már 150 milliméternyi nedvesség hiányzott.

Baráth András Vízipari Holding, vezérigazgató Baráth András közgazdász, a Vízipari Holding Zrt. vezérigazgatója, valamint a Sina Kör alapítója. Pályafutása kezdetén egy hazai bankban a víziközmű-fejlesztések finanszírozására specializálódó h … Tovább

A szennyvíz az új arany?

Jelenleg ugyanakkor szinte minden nagyobb település határában folyamatosan működnek a szennyvíztisztító telepek, amelyek még a legszárazabb időszakokban is egyenletes mennyiségű vizet bocsátanak ki. A KSH 2023-as adatai arról árulkodnak, hogy mintegy 596 millió köbméter kommunális szennyvizet gyűjtöttek össze Magyarországon, amelyből 571 millió köbmétert tisztítottak meg. Ez több, mint a Balaton teljes víztömegének egynegyede.

Ezt az értékes erőforrást jelenleg többnyire visszavezetik a folyókba és csatornákba, pedig a tisztított víz már régen nem hulladék, hanem a hazai vízgazdálkodás egyik legjelentősebb kiaknázatlan tartaléka

− emlékeztet Baráth András, a Vízipari Holding vezérigazgatója.

Ahogy a szakember rámutat, a mezőgazdasági felhasználásnak nem technológiai, hanem jogi akadályai vannak. Bár az Európai Unió részletes és biztonságos szabályozást dolgozott ki a tisztított vizek öntözési célú hasznosítására, a magyar jogszabályok jelenleg csak a legszűkebb lehetőséget engedélyezik.

Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

Átgondolt kockázatkezelés kell

A hazai előírások a tisztított szennyvíz felhasználását a legalacsonyabb, úgynevezett D osztályú kategóriára, lényegében az energiaültetvények öntözésére korlátozzák, kizárva ebből a takarmány- és élelmiszernövények túlnyomó többségét. Mára ráadásul még ennek a szűk körű felhasználásnak is alig maradt működő hazai gyakorlata.

Baráth András szerint önmagában

a felhasználás korlátozása nem garantálja a biztonságot– azt a megfelelő vízminőség, a helyesen megválasztott öntözési technológia, a monitoring és az átgondolt kockázatkezelés teremti meg.

A biztonságos felhasználáshoz szükséges technológia ma már maradéktalanul rendelkezésre áll, vélekedik Baráth András.

Ami hiányzik, az egy átgondolt és világos szabályozás, a modern engedélyezési gyakorlat, a megfelelő finanszírozási modell, valamint egy alapvető szemléletváltás, amellyel a tisztított szennyvízre végre nem hulladékként, hanem értékes vízforrásként tekinthetünk

− von mérleget a szakember, aki szerint a tisztított szennyvíz önmagában nem fogja megoldani Magyarország vízgazdálkodási problémáit és nem helyettesíti a táji vízvisszatartást, a talajnedvesség megőrzését vagy a korszerű öntözést. Több százmillió köbméter megtisztított vízről való automatikus lemondás azonban luxus.

A vízgazdálkodás legégetőbb kérdései a Portfolio Sustainable World 2026 konferencia programjában is hangsúlyosan jelenik meg, az előadók között pedig Baráth András is ott lesz. Jegyek már kaphatók, érdemes mielőbb regisztrálni!

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