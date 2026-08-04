Hatalmas víztartalék nyílhat meg egyszerű szabálymódosítással − A vízgazdálkodás is főszerepben az ősz fenntarthatósági szakmai fórumán

Az aszály egyre súlyosabb méreteket ölt országszerte, és bár mind gyakrabban merül fel, hogy a hazánkban néhány éve országosan működő jégkármérséklő rendszer (JÉGER) lehet felelős a szárazságért, a valóság ezzel szemben az, hogy elsősorban a klímaváltozás és a vízgazdálkodás hiányosságai a ludas ebben. A helyzetre reagálva Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentette, hogy a kormány egy új, integrált víztudományi központot hoz létre.
Ami pedig az azonnali intézkedéseket illeti, az illetékes miniszter július 2-án az ország teljes területére tartósan vízhiányos időszakot hirdetett. A drámai állapotokat hűen érzékelteti, hogy július végére a talaj felső, egy méteres rétegéből helyenként már 150 milliméternyi nedvesség hiányzott.
A szennyvíz az új arany?
Jelenleg ugyanakkor szinte minden nagyobb település határában folyamatosan működnek a szennyvíztisztító telepek, amelyek még a legszárazabb időszakokban is egyenletes mennyiségű vizet bocsátanak ki. A KSH 2023-as adatai arról árulkodnak, hogy mintegy 596 millió köbméter kommunális szennyvizet gyűjtöttek össze Magyarországon, amelyből 571 millió köbmétert tisztítottak meg. Ez több, mint a Balaton teljes víztömegének egynegyede.
Ezt az értékes erőforrást jelenleg többnyire visszavezetik a folyókba és csatornákba, pedig a tisztított víz már régen nem hulladék, hanem a hazai vízgazdálkodás egyik legjelentősebb kiaknázatlan tartaléka
− emlékeztet Baráth András, a Vízipari Holding vezérigazgatója.
Ahogy a szakember rámutat, a mezőgazdasági felhasználásnak nem technológiai, hanem jogi akadályai vannak. Bár az Európai Unió részletes és biztonságos szabályozást dolgozott ki a tisztított vizek öntözési célú hasznosítására, a magyar jogszabályok jelenleg csak a legszűkebb lehetőséget engedélyezik.
Átgondolt kockázatkezelés kell
A hazai előírások a tisztított szennyvíz felhasználását a legalacsonyabb, úgynevezett D osztályú kategóriára, lényegében az energiaültetvények öntözésére korlátozzák, kizárva ebből a takarmány- és élelmiszernövények túlnyomó többségét. Mára ráadásul még ennek a szűk körű felhasználásnak is alig maradt működő hazai gyakorlata.
Baráth András szerint önmagában
a felhasználás korlátozása nem garantálja a biztonságot– azt a megfelelő vízminőség, a helyesen megválasztott öntözési technológia, a monitoring és az átgondolt kockázatkezelés teremti meg.
A biztonságos felhasználáshoz szükséges technológia ma már maradéktalanul rendelkezésre áll, vélekedik Baráth András.
Ami hiányzik, az egy átgondolt és világos szabályozás, a modern engedélyezési gyakorlat, a megfelelő finanszírozási modell, valamint egy alapvető szemléletváltás, amellyel a tisztított szennyvízre végre nem hulladékként, hanem értékes vízforrásként tekinthetünk
− von mérleget a szakember, aki szerint a tisztított szennyvíz önmagában nem fogja megoldani Magyarország vízgazdálkodási problémáit és nem helyettesíti a táji vízvisszatartást, a talajnedvesség megőrzését vagy a korszerű öntözést. Több százmillió köbméter megtisztított vízről való automatikus lemondás azonban luxus.
A vízgazdálkodás legégetőbb kérdései a Portfolio Sustainable World 2026 konferencia programjában is hangsúlyosan jelenik meg, az előadók között pedig Baráth András is ott lesz. Jegyek már kaphatók, érdemes mielőbb regisztrálni!
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