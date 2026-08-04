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Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Gazdaság

Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

Portfolio
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Holnap nem számíthatunk változásra az üzemanyagok beszerzési költségében, írja a holtankoljak.

Szerdán egyik üzemanyagtípus beszerzési ára sem változik.

A legutóbbi, szombati nagykereskedelmi áremelés a kiskereskedelmi árazásban is megjelent a legtöbb benzinkúton.

A mai országos átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 600 Ft/liter
  • Gázolaj: 662 Ft/liter

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