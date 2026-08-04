Kiadták a figyelmeztetést: itt a talajközeli ózonképződés

A szervezet tájékoztatása szerint a nyári időszakban a magas hőmérséklet és az erős napsütés hatására

intenzívebbé válik a talajközeli ózonképződés, ami komoly légszennyezési problémát jelenthet.

Ez a gáz a felszín közelében irritatív hatása miatt egészségügyi kockázatot hordoz, így a megnövekedett koncentráció közvetlenül befolyásolhatja a lakosság közérzetét.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a folyamat megértése és a megelőzés érdekében elengedhetetlen az érintett területek és a levegőminőségi adatok folyamatos nyomon követése.

"Érdemes figyelemmel kísérni a levegőminőség alakulását, és tájékozódni az aktuális helyzetről" – figyelmeztet a meteorológiai szolgáltató, utalva arra, hogy a lakosság a hivatalos mérési és modellezési oldalakon folyamatosan frissülő, térképes előrejelzéseket találhat.

A mérések és a Copernicus légkörmegfigyelő szolgáltatás (CAMS) adatai alapján készített előrejelzések közvetlenül elérhetők a HungaroMet erre a célra létrehozott online felületein, amelyek segítséget nyújtanak a szabadban tervezett tevékenységek ütemezésében a kritikus délutáni órákban.

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