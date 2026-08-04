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Kritikus szintet ért el Putyin: most kezdhetünk el komolyan aggódni
Gazdaság

Kritikus szintet ért el Putyin: most kezdhetünk el komolyan aggódni

Portfolio
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A független orosz közvélemény-kutató, a Levada Központ felmérése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök népszerűségi indexe 36 százalékra esett vissza – írta Facebook-oldalán Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője, lapunk rendszeres szerzője.

A Levada Központ, amelyet Oroszországban „külföldi ügynöknek” nyilvánítottak, rendszeresen tesz közzé közvélemény-kutatási adatokat az orosz vezetők népszerűségéről. Módszertanuk része az úgynevezett nyílt végű kérdések megfogalmazása, vagyis nem kérdeznek rá konkrét nevekre, hanem hagyják, hogy a választó maga kezdje el sorolni azokat a politikusokat, akikben megbízik.

Ez sokkal jobb képet ad az orosz vezetők valóságos népszerűségéről, hiszen amikor a kutató például közvetlenül a Putyinba vetett bizalomra kérdez rá, a válaszolók félelemből, igazodási kényszerből vagy más motivációból sokszor akkor is pozitív választ adnak, ha amúgy a valóságban nem így gondolják.

Putyin népszerűségi indexe tavaly még 50 százalékos volt, a Levada mérése szerint ez mostanra 36 százalékra esett vissza.

A sikeres ukrán mélységi csapások, az Oroszországban kialakult benzinhiány, az orosz kereskedelmi logisztikai hubok megsemmisítése és a katonai sikerek hiánya nagy sebességgel erodálja Vlagyimir Putyin népszerűségi indexeit

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– fogalmazott ennek kapcsán Bendarzsevszkij Anton.

Az elemző emlékeztetett arra, hogy Putyin népszerűségében már voltak komoly hullámvölgyek. 2005-ben a csecsen terrormerényletek és a szociális juttatások teljes átalakítása miatt a mutató 32 százalékig zuhant. Putyin 2012-es elnöki visszatérése és a tüntetésekkel való kemény leszámolások miatt az államfő népszerűsége 2013-ra 30 százalékra esett vissza. Újabb bezuhanás 2018-ban következett, amely 2020-ra érte el a mélypontot 23 százalékkal.

A történelmi tapasztalat sajnos azt mutatja, hogy Putyin a népszerűségi problémáit rendre konfliktusok kirobbantásával vagy eszkalálásával akarta megoldani – mindeddig sikeresen.

Egyedül az aggaszt ebben a helyzetben, hogy az elmúlt 10+ évben Putyin a népszerűsége minden egyes drasztikus bezuhanásával még nagyobb eszkalációval és háborúval reagált: a 2013-as mélypontra a válasz Krím-félsziget 2014-es megszállása lett. A 2020-as mélypontra a válasz az Ukrajna körül 2021-ben felsorakozott haderő, majd Ukrajna megtámadása lett 2022-ben. A minták nem teljesen megnyugtatóak

– írta Bendarzsevszkij Anton.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

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