Magyar Péter: A legnehezebb két nap következik, váltsanak otthoni munkavégzésre, ahol csak lehet

A következő 48 óra lehet a rendkívüli energiahelyzet legkritikusabb időszaka Magyarországon, miközben a hőmérséklet akár 42 fok fölé is emelkedhet. A kormány fenntartja a fogyasztáscsökkentő intézkedéseket, és szükség esetén kötelező korlátozásokat is elrendelhet, enyhülést pedig a pénteken érkező hidegfront hozhat.

A következő 48 óra lehet a rendkívüli energiahelyzet legnehezebb időszaka

– mondta kedd esti bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök több intézkedést is bejelentett, miközben az előrejelzések szerint pénteken egy hidegfront hozhat némi enyhülést.

Az érkező hidegfronttól Magyarországon 5-6 milliméternyi csapadékot várnak. Ez a súlyos hazai aszályhelyzeten várhatóan nem enyhít érdemben, a Duna ausztriai vízgyűjtő területein azonban jelentősebb eső hullhat. A miniszterelnök szerint ez rendkívül fontos lenne a Duna vízszintjének emelkedése miatt.

A következő órákban több tényezőtől függ, hogy szükségessé válik-e az utolsó működő turbina lekapcsolása is. A már leállított turbinákat pedig csak akkor indíthatják újra, ha a működésükhöz szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható a Duna újabb apadása. A kormányfő hangsúlyozta, hogy

a nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz.

A védelmi munkacsoport keddi ülésén ismét áttekintették a következő napok feladatait. Az államigazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés ott, ahol ezt a feladatok lehetővé teszik. A kormány arra kéri a magánszektor munkáltatóit is, hogy ahol tehetik, kövessék ezt a gyakorlatot.

Magyar Péter azt is kiemelte, hogy az országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Szerdán és csütörtökön több helyen 40 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet,

az ország középső részén pedig akár a 42 fok feletti abszolút melegrekord is megdőlhet.

Szerdán és csütörtökön 17 és 22 óra között továbbra is szünetel a vasúti teherszállítás. A kormány számításai szerint ezzel az esti csúcsidőszakban 60-90 megawattal csökkenthető a villamosenergia-hálózat terhelése.

Az elmúlt napokban 837 közepes és nagyfogyasztó vállalta önkéntesen, hogy összesen több mint 600 megawattal csökkenti vagy más időszakra ütemezi át fogyasztását.

Magyar Péter szerint azonban még nem csatlakozott minden érintett vállalat. Arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben az ellátás biztonsága megköveteli, a kormány kötelező fogyasztáskorlátozást, szélsőséges esetben pedig lekapcsolást is elrendelhet.

A következő két napban a rendkívüli hőség miatt várhatóan tovább nő az áramfogyasztás.

A magyar kormány, az érintett vállalatok, szakemberek, munkatársak mind azért dolgoznak, hogy ezt a következő 2-3 napot sikerrel átvészelje az ország.

– fogalmazott a miniszterelnök.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás