Már látszik a fordulat: emelkedni kezdett a Duna vízszintje, nemsokára itt a lehűlés

Hatalmas mentőakció indul: megvédik a kiszáradástól Magyarország legveszélyeztetettebb tájait
Országszerte megkezdődik a leginkább veszélyeztetett területek vízmegtartó és vízgazdálkodási rendszereinek tervezése. A Viziterv Environ NKft. által kiírt, 88 millió forint értékű beruházás keretében a Szigetköz, az Észak-Nyírség, a Hajdúhátság, a Homokhátság, valamint a Keleti-főcsatorna térségében valósulnak meg megfigyelési, irányítástechnikai és energiaellátási fejlesztések.
A Pécsi Sörfőzde csúcsidőn kívül főz az energiatakarékosság jegyében
A Pécsi Sörfőzde ezen a héten több mint 50 százalékkal visszafogta termelését annak érdekében, hogy csökkentse a csúcsidőszakban felhasznált villamos energia mennyiségét. A kiszerelési kapacitást a szokásos felére, a legnagyobb energiaigényű sörfőzési folyamatot pedig körülbelül egyharmadára mérsékelték.
A sörfőzést a 17 és 23 óra közötti időszakon kívülre ütemezték át, és az elektromos targoncák töltését is csúcsidőn kívül végzik.
A gyárban működő, 460 kilowatt teljesítményű naperőmű napközben az áramfogyasztás mintegy kétharmadát fedezi. A vállalat számításai szerint az intézkedésekkel ezen a héten valamivel több mint 6 megawattóra villamos energiát takaríthatnak meg.
A termelés visszafogása és átütemezése a vízfelhasználást is csökkenti: a sörfőzde a szokásosnál mintegy 560 köbméterrel kevesebb vizet használ fel. A társaság emellett a kommunális vízhálózatát is saját kezelésű vízre állította át, hogy tovább mérsékelje a városi vízellátó rendszer igénybevételét.
A Shell is takarékoskodik: felfüggesztik az autómosást és csökkentik a töltők teljesítményét
A Shell Hungary több víz- és energiatakarékossági intézkedést vezet be töltőállomásain. A vállalat saját üzemeltetésű autómosói átmenetileg nem használhatók, a Tesco áruházak parkolóiban található Shell Recharge töltőpontok pedig kedd déltől, további tájékoztatásig nem üzemelnek.
Szerdától a Shell töltőállomásain működő elektromos töltőoszlopok teljesítményét naponta 16 és 22 óra között töltőpontonként legfeljebb 150 kilowattra korlátozzák. Emiatt ebben az időszakban egyes járművek töltése a megszokottnál hosszabb ideig tarthat. A vállalat azt kéri az autósoktól, hogy lehetőség szerint a 17 és 22 óra közötti fogyasztási csúcsidőszakon kívül töltsék járműveiket.
A Shell központi irodájában teljes körű otthoni munkavégésre állnak át. A töltőállomásokon mérséklik a helyiségek hűtését és világítását, takarékosabban működtetik a hűtőberendezéseket, valamint átmenetileg felfüggesztik a zöldterületek öntözését.
Forrás: MTI
Így fog alakulni a Duna vízállása
Az MTI közölte az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzését:
A paksi vízállás a hajnali órákban már majdnem elérte azt a szintet, ami leállást von maga után, végül azonban a kritikus pont elérése előtt fordult a vízállás. Ahogy látható, a következő napokban a vízszint ismét emelkedésnek indulhat majd.
A román hadsereg robbantással vette fel a harcot a Duna apadása ellen
A román hadsereg beavatkozásának köszönhetően némileg emelkedett a Duna vízszintje a cernavodai atomerőműnél, így a még működő blokk leállítása későbbre tolódik. A rendkívüli aszály miatt elrendelt gyorsított munkálatok célja a létesítmény hűtővízellátásának biztosítása.
Megvan, mikor érkezik a lehűlés
Csütörtökön tetőzik a hőség, pénteken azonban egy északnyugat felől érkező hidegfront véget vet a kánikulának, amely szombatra átlagosan 7-9 fokos lehűlést hoz az országban – derült ki a HungaroMet Facebook-bejegyzéséből.
Mit jelent a vízmérce állása Paksnál? Mi történik, ha leáll az atomerőmű?
A Duna történelmi mélypontra süllyedt vízállása miatt a Paksi Atomerőmű 2026 augusztus elején fokozatosan szinte teljesen leállt. A négy reaktorblokk nyolc turbinájából augusztus 4-én hajnalban már csak egyetlen 240 megawattos egység működött, és az éjszaka folyamán, Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint annak leállása is millimétereken múlt. A paksi atomerőmű leállása azért kritikus, mert az erőmű normál üzemben a hazai áramtermelés közel felét, mintegy 2000 megawattot biztosít.
Nem hozott enyhülést az éjszaka: történelmi hőségrekord dőlt meg Magyarországon
Kettős hőmérsékleti rekord dőlt meg hétfőn, ugyanis Budapesten sem a hajnali, sem a nappali órákban nem mértek még ilyen magas értéket ezen a napon, a reggeli hőmérséklet ráadásul országos csúcsot is döntött.
Felfüggesztik az autómosást az OMV-nél
Az OMV Hungária a rendkívüli energia- és vízügyi helyzetre tekintettel határozatlan időre leállította mind a 130 saját üzemeltetésű autómosóját. A vállalat a lépéssel a természeti erőforrások megóvását, valamint a víz- és energiafelhasználás csökkentését kívánja elősegíteni.
Több tucatnyi háztartás energiafogyasztását spórolja meg a Duna House
A jelenlegi villamosenergia-ellátási helyzetre reagálva a Duna House 156 hazai irodájában vezetett be azonnali energiatakarékossági intézkedéseket. A hálózat a nyitvatartás rövidítésével és a felesleges fogyasztók lekapcsolásával napi 200–300 kilowattóra energiát takarít meg, tehermentesítve a villamosenergia-rendszert a legkritikusabb esti csúcsidőszakban.
Mától a cég több mint 1500 értékesítőt foglalkoztató országos hálózata rövidebb ideig tart nyitva, így az irodák a vállalat központjához hasonlóan legkésőbb 17 órakor bezárnak. Ezzel egy időben lekapcsolják a kirakat-, reklám- és díszvilágítást, kikapcsolják a digitális hirdetőtáblákat, a klímaberendezések használatát pedig a legszükségesebb minimumra korlátozzák. A nagyobb áramigényű munkafolyamatokat szintén a 17 óra előtti időszakra időzítik.
Az intézkedés elsődleges célja az országos villamosenergia-rendszer tehermentesítése a leginkább terhelt esti órákban. Egy országos hálózat esetében a sok kisebb lépés összeadódva már érdemi, 100–150 kilowattos teljesítménycsökkenést eredményez az esti csúcsidőszakban.
A várhatóan napi 200–300 kilowattórás összesített megtakarítás nagyjából 30–50 átlagos magyar háztartás napi teljes áramfogyasztásának felel meg.
Az ideiglenes korlátozások az energiaellátási nehézségek megszűnéséig maradnak érvényben.
Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást
Az egész ország megtapasztalja éppen, hogy a nyári hőhullámok már nemcsak meteorológiai, hanem villamosenergia-piaci stressztesztet is jelentenek: a fogyasztási csúcsok, a naperőművi termelés esti visszaesése és az importkitettség egyszerre feszítik a rendszert. De mit tehet ilyenkor a rendszerirányító, a kereskedő és maga a fogyasztó? Valóban számít-e, ha néhány ezer háztartás későbbre időzíti a mosógépet, a klímát vagy az elektromos autó töltését? És hogyan lehet úgy átalakítani az árazást, a tárolást és a hálózatot, hogy a következő hőhullámok idején ne csak drága, hanem biztonságos is maradjon az áramellátás? Az EnergyTalks vendégei: Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese, Istvánffy György, a HUPX piacokért felelős igazgatója, és Hazlach András, az MVM OnEnergy Zrt. trading igazgatója.
Milliméterekre volt Paks a teljes leállástól, de fordult a helyzet
Hajnali fél kettő körül pár milliméterre volt a Paksi Atomerőmű a teljes leállástól, ám ekkor megállt a vízszint csökkenése, reggelre pedig 1,5 centimétert emelkedett – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. Az erőmű utolsó, még termelő turbinája így egyelőre biztonságosan üzemel.
Energiakrízis: hajszálon múlott Paks teljes leállása, 40 fokos hőség várható ma
A korábbi várakozásokkal szemben kedd reggel sem állt le teljesen a Paksi Atomerőmű: az utolsó, mintegy 240 megawattot termelő turbina az éjszaka folyamán is biztonságosan működött. Egyelőre nincs új, előre bejelentett időpont a teljes leállításra, arról az erőmű vezetése a vízkivételi műnél mért értékek és a biztonsági előírások alapján dönthet.
Jelen állás szerint az utolsó gépegység akár egész nap csökkentett teljesítménnyel működhet, a teljes leállítás forgatókönyve ugyanakkor továbbra is készenlétben van.
A villamosenergia-rendszerre ma újabb komoly terhelés vár: országszerte 37–41 fokos csúcshőmérsékletre, sok napsütésre és alig valamennyi csapadékra számíthatunk
a HungaroMet előrejelzése alapján. A legkényesebb időszak ismét a késő délutáni és esti fogyasztási csúcs lehet, ezért több vállalat és intézmény folytatja, illetve tovább szigorítja energiatakarékossági intézkedéseit.
Keddi élő tudósításunkban folyamatosan követjük a Paksi Atomerőmű helyzetét, a Duna vízállását, a hazai villamosenergia-rendszer terhelését, valamint az energiakrízissel kapcsolatos újabb kormányzati és vállalati bejelentéseket.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Energiakrízis: időt nyert Paks, több helyen csökkentik az energiafelhasználást - Híreink percről percre hétfőn
A vártnál tovább maradhat üzemben a Paksi Atomerőmű utolsó működő blokkja, és többen lépéseket tesznek a hőség miatti energiatakarékosság jegyében: csökkenti energiafelhasználását a Richter gyógyszergyár, lekapcsolja szaunáit a Hunguest Hotels szállodalánc, takarékoskodik az Auchan és hétfőtől az esti csúcsidőben lekapcsolja, napközben pedig minimálisra veszi digitális reklámfelületei világítását a Magyar Reklámszövetség. Hétfői tudósításunk az energiakrízisről és az arra adott válaszokról.
Bejelentést tett a Pfizer: már nem a koronavírus-vakcina hozza a legnagyobb sikert a cégnek
Itt vannak a friss negyedéves számok.
Újabb kiemelkedő profit jöhet az OTP-nél
Közben kúsznak felfelé a működési költségek.
Olcsó menükkel támad a McDonald's
A növekedés lassulása ellen harcolva.
Aggasztó jelek a Spotify-nál: fontos piacokon veszít a zeneszolgáltató
Esik is az árfolyam.
Megjött a bejelentés, amire a fél világ várt: karnyújtásnyira lehet a megállapodás Irán és Amerika közt
Véget ér a lassan fél éve tartó háború?
Török Gábor szerint súlyos kérdések merülnek fel Magyar Péter kommentje után
Kétféle válasz lehetséges.
Ki őrzi majd az őröket? – Kérdések a Vagyonvisszaszerzési Hivatal kapcsán
Az ELTE KRTK főigazgatójának írása.
Az Alteo ma a nap nyertese a magyar tőzsdén
Közel 10 százalékos plusz.
Lezárult az első NIS2 audit határidő: mi következik 2026. június 30. után?
A NIS2 audit sikeres lezárása csak az első mérföldkő, hiszen a hiányosságok kezelése és a folyamatos megfelelés csak most kezdődik.A 2026. június 30-i határidővel lezárult a 2025. január 1
Kisebb has, több izom: az Ozempic utáni korszak a "szépségfogyasztó" injekció
Az Ozempic-korszak első nagy ígérete az volt, hogy gyógyszerrel látványosan lehet fogyni. A következő áttörés az lehet, hogy azt is szabályozhatjuk, miből fogyunk. Kísérleti géncsendesítő
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Van terved arra, miből élsz majd várhatóan 17 évig nyugdíjasként?
A hosszabb élet jó hír, de pénzügyi szempontból nehéz kérdéseket vet fel. Írásunkban megmutatjuk, hogy a nyugdíjas évekből hány egészségben töltött életévre számíthatunk, mi feszíti
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól
A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást
A hazai energiarendszer eddigi legnagyobb tesztje zajlik.
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.
Elsődleges bankká válna Magyarországon a Revolut − exkluzív interjú
A Revolut Europe új vezérigazgatója a Portfolio Checklist vendége volt.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!