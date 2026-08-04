Már látszik a fordulat: emelkedni kezdett a Duna vízszintje, nemsokára itt a lehűlés

A Pécsi Sörfőzde ezen a héten több mint 50 százalékkal visszafogta termelését annak érdekében, hogy csökkentse a csúcsidőszakban felhasznált villamos energia mennyiségét. A kiszerelési kapacitást a szokásos felére, a legnagyobb energiaigényű sörfőzési folyamatot pedig körülbelül egyharmadára mérsékelték.

A sörfőzést a 17 és 23 óra közötti időszakon kívülre ütemezték át, és az elektromos targoncák töltését is csúcsidőn kívül végzik.

A gyárban működő, 460 kilowatt teljesítményű naperőmű napközben az áramfogyasztás mintegy kétharmadát fedezi. A vállalat számításai szerint az intézkedésekkel ezen a héten valamivel több mint 6 megawattóra villamos energiát takaríthatnak meg.

A termelés visszafogása és átütemezése a vízfelhasználást is csökkenti: a sörfőzde a szokásosnál mintegy 560 köbméterrel kevesebb vizet használ fel. A társaság emellett a kommunális vízhálózatát is saját kezelésű vízre állította át, hogy tovább mérsékelje a városi vízellátó rendszer igénybevételét.