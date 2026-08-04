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Már látszik a fordulat: emelkedni kezdett a Duna vízszintje, nemsokára itt a lehűlés
Gazdaság

Már látszik a fordulat: emelkedni kezdett a Duna vízszintje, nemsokára itt a lehűlés

Portfolio
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A korábbi várakozásokkal szemben kedd reggel sem állt le teljesen a Paksi Atomerőmű: az utolsó, mintegy 240 megawattot termelő turbina az éjszaka folyamán is biztonságosan működött. A villamosenergia-rendszerre ma újabb komoly terhelés vár, és országszerte 37–41 fokos csúcshőmérséklet jön a nap folyamán. A meleg várhatóan csütörtökön tetőzik, szombatra jelentős lehűlés jön. Eközben ma is sorra érkeznek a vállalatok energiatakarékossági bejelentései. Cikkünk folyamatosan frissül a konkrét bejelentésekkel, időjárási és vízügyi információkkal.
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Hatalmas mentőakció indul: megvédik a kiszáradástól Magyarország legveszélyeztetettebb tájait

Országszerte megkezdődik a leginkább veszélyeztetett területek vízmegtartó és vízgazdálkodási rendszereinek tervezése. A Viziterv Environ NKft. által kiírt, 88 millió forint értékű beruházás keretében a Szigetköz, az Észak-Nyírség, a Hajdúhátság, a Homokhátság, valamint a Keleti-főcsatorna térségében valósulnak meg megfigyelési, irányítástechnikai és energiaellátási fejlesztések.

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Hatalmas mentőakció indul: megvédik a kiszáradástól Magyarország legveszélyeztetettebb tájait
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A Pécsi Sörfőzde csúcsidőn kívül főz az energiatakarékosság jegyében

A Pécsi Sörfőzde ezen a héten több mint 50 százalékkal visszafogta termelését annak érdekében, hogy csökkentse a csúcsidőszakban felhasznált villamos energia mennyiségét. A kiszerelési kapacitást a szokásos felére, a legnagyobb energiaigényű sörfőzési folyamatot pedig körülbelül egyharmadára mérsékelték.

A sörfőzést a 17 és 23 óra közötti időszakon kívülre ütemezték át, és az elektromos targoncák töltését is csúcsidőn kívül végzik.

A gyárban működő, 460 kilowatt teljesítményű naperőmű napközben az áramfogyasztás mintegy kétharmadát fedezi. A vállalat számításai szerint az intézkedésekkel ezen a héten valamivel több mint 6 megawattóra villamos energiát takaríthatnak meg.

A termelés visszafogása és átütemezése a vízfelhasználást is csökkenti: a sörfőzde a szokásosnál mintegy 560 köbméterrel kevesebb vizet használ fel. A társaság emellett a kommunális vízhálózatát is saját kezelésű vízre állította át, hogy tovább mérsékelje a városi vízellátó rendszer igénybevételét.

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A Shell is takarékoskodik: felfüggesztik az autómosást és csökkentik a töltők teljesítményét

A Shell Hungary több víz- és energiatakarékossági intézkedést vezet be töltőállomásain. A vállalat saját üzemeltetésű autómosói átmenetileg nem használhatók, a Tesco áruházak parkolóiban található Shell Recharge töltőpontok pedig kedd déltől, további tájékoztatásig nem üzemelnek.

Szerdától a Shell töltőállomásain működő elektromos töltőoszlopok teljesítményét naponta 16 és 22 óra között töltőpontonként legfeljebb 150 kilowattra korlátozzák. Emiatt ebben az időszakban egyes járművek töltése a megszokottnál hosszabb ideig tarthat. A vállalat azt kéri az autósoktól, hogy lehetőség szerint a 17 és 22 óra közötti fogyasztási csúcsidőszakon kívül töltsék járműveiket.

A Shell központi irodájában teljes körű otthoni munkavégésre állnak át. A töltőállomásokon mérséklik a helyiségek hűtését és világítását, takarékosabban működtetik a hűtőberendezéseket, valamint átmenetileg felfüggesztik a zöldterületek öntözését.

Forrás: MTI

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Így fog alakulni a Duna vízállása

Az MTI közölte az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzését:

20260450

A paksi vízállás a hajnali órákban már majdnem elérte azt a szintet, ami leállást von maga után, végül azonban a kritikus pont elérése előtt fordult a vízállás. Ahogy látható, a következő napokban a vízszint ismét emelkedésnek indulhat majd.

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Mit jelent a vízmérce állása Paksnál? Mi történik, ha leáll az atomerőmű?

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A román hadsereg robbantással vette fel a harcot a Duna apadása ellen

A román hadsereg beavatkozásának köszönhetően némileg emelkedett a Duna vízszintje a cernavodai atomerőműnél, így a még működő blokk leállítása későbbre tolódik. A rendkívüli aszály miatt elrendelt gyorsított munkálatok célja a létesítmény hűtővízellátásának biztosítása.

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A román hadsereg robbantással vette fel a harcot a Duna apadása ellen
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Megvan, mikor érkezik a lehűlés

Csütörtökön tetőzik a hőség, pénteken azonban egy északnyugat felől érkező hidegfront véget vet a kánikulának, amely szombatra átlagosan 7-9 fokos lehűlést hoz az országban – derült ki a HungaroMet Facebook-bejegyzéséből.

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Megvan, mikor érkezik a lehűlés
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Mit jelent a vízmérce állása Paksnál? Mi történik, ha leáll az atomerőmű?

A Duna történelmi mélypontra süllyedt vízállása miatt a Paksi Atomerőmű 2026 augusztus elején fokozatosan szinte teljesen leállt. A négy reaktorblokk nyolc turbinájából augusztus 4-én hajnalban már csak egyetlen 240 megawattos egység működött, és az éjszaka folyamán, Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint annak leállása is millimétereken múlt. A paksi atomerőmű leállása azért kritikus, mert az erőmű normál üzemben a hazai áramtermelés közel felét, mintegy 2000 megawattot biztosít.

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Mit jelent a vízmérce állása Paksnál? Mi történik, ha leáll az atomerőmű?
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Nem hozott enyhülést az éjszaka: történelmi hőségrekord dőlt meg Magyarországon

Kettős hőmérsékleti rekord dőlt meg hétfőn, ugyanis Budapesten sem a hajnali, sem a nappali órákban nem mértek még ilyen magas értéket ezen a napon, a reggeli hőmérséklet ráadásul országos csúcsot is döntött.

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Nem hozott enyhülést az éjszaka: történelmi hőségrekord dőlt meg Magyarországon
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Felfüggesztik az autómosást az OMV-nél

Az OMV Hungária a rendkívüli energia- és vízügyi helyzetre tekintettel határozatlan időre leállította mind a 130 saját üzemeltetésű autómosóját. A vállalat a lépéssel a természeti erőforrások megóvását, valamint a víz- és energiafelhasználás csökkentését kívánja elősegíteni.

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Felfüggesztik az autómosást az OMV-nél
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Több tucatnyi háztartás energiafogyasztását spórolja meg a Duna House

A jelenlegi villamosenergia-ellátási helyzetre reagálva a Duna House 156 hazai irodájában vezetett be azonnali energiatakarékossági intézkedéseket. A hálózat a nyitvatartás rövidítésével és a felesleges fogyasztók lekapcsolásával napi 200–300 kilowattóra energiát takarít meg, tehermentesítve a villamosenergia-rendszert a legkritikusabb esti csúcsidőszakban.

Mától a cég több mint 1500 értékesítőt foglalkoztató országos hálózata rövidebb ideig tart nyitva, így az irodák a vállalat központjához hasonlóan legkésőbb 17 órakor bezárnak. Ezzel egy időben lekapcsolják a kirakat-, reklám- és díszvilágítást, kikapcsolják a digitális hirdetőtáblákat, a klímaberendezések használatát pedig a legszükségesebb minimumra korlátozzák. A nagyobb áramigényű munkafolyamatokat szintén a 17 óra előtti időszakra időzítik.

Az intézkedés elsődleges célja az országos villamosenergia-rendszer tehermentesítése a leginkább terhelt esti órákban. Egy országos hálózat esetében a sok kisebb lépés összeadódva már érdemi, 100–150 kilowattos teljesítménycsökkenést eredményez az esti csúcsidőszakban.

A várhatóan napi 200–300 kilowattórás összesített megtakarítás nagyjából 30–50 átlagos magyar háztartás napi teljes áramfogyasztásának felel meg.

Az ideiglenes korlátozások az energiaellátási nehézségek megszűnéséig maradnak érvényben.

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Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást

Az egész ország megtapasztalja éppen, hogy a nyári hőhullámok már nemcsak meteorológiai, hanem villamosenergia-piaci stressztesztet is jelentenek: a fogyasztási csúcsok, a naperőművi termelés esti visszaesése és az importkitettség egyszerre feszítik a rendszert. De mit tehet ilyenkor a rendszerirányító, a kereskedő és maga a fogyasztó? Valóban számít-e, ha néhány ezer háztartás későbbre időzíti a mosógépet, a klímát vagy az elektromos autó töltését? És hogyan lehet úgy átalakítani az árazást, a tárolást és a hálózatot, hogy a következő hőhullámok idején ne csak drága, hanem biztonságos is maradjon az áramellátás? Az EnergyTalks vendégei: Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese, Istvánffy György, a HUPX piacokért felelős igazgatója, és Hazlach András, az MVM OnEnergy Zrt. trading igazgatója.

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Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást
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Milliméterekre volt Paks a teljes leállástól, de fordult a helyzet

Hajnali fél kettő körül pár milliméterre volt a Paksi Atomerőmű a teljes leállástól, ám ekkor megállt a vízszint csökkenése, reggelre pedig 1,5 centimétert emelkedett – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. Az erőmű utolsó, még termelő turbinája így egyelőre biztonságosan üzemel.

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Energiakrízis: hajszálon múlott Paks teljes leállása, 40 fokos hőség várható ma

A korábbi várakozásokkal szemben kedd reggel sem állt le teljesen a Paksi Atomerőmű: az utolsó, mintegy 240 megawattot termelő turbina az éjszaka folyamán is biztonságosan működött. Egyelőre nincs új, előre bejelentett időpont a teljes leállításra, arról az erőmű vezetése a vízkivételi műnél mért értékek és a biztonsági előírások alapján dönthet.

Jelen állás szerint az utolsó gépegység akár egész nap csökkentett teljesítménnyel működhet, a teljes leállítás forgatókönyve ugyanakkor továbbra is készenlétben van.

A villamosenergia-rendszerre ma újabb komoly terhelés vár: országszerte 37–41 fokos csúcshőmérsékletre, sok napsütésre és alig valamennyi csapadékra számíthatunk

a HungaroMet előrejelzése alapján. A legkényesebb időszak ismét a késő délutáni és esti fogyasztási csúcs lehet, ezért több vállalat és intézmény folytatja, illetve tovább szigorítja energiatakarékossági intézkedéseit.

Keddi élő tudósításunkban folyamatosan követjük a Paksi Atomerőmű helyzetét, a Duna vízállását, a hazai villamosenergia-rendszer terhelését, valamint az energiakrízissel kapcsolatos újabb kormányzati és vállalati bejelentéseket.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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Energiakrízis: időt nyert Paks, több helyen csökkentik az energiafelhasználást - Híreink percről percre hétfőn

A vártnál tovább maradhat üzemben a Paksi Atomerőmű utolsó működő blokkja, és többen lépéseket tesznek a hőség miatti energiatakarékosság jegyében: csökkenti energiafelhasználását a Richter gyógyszergyár, lekapcsolja szaunáit a Hunguest Hotels szállodalánc, takarékoskodik az Auchan és hétfőtől az esti csúcsidőben lekapcsolja, napközben pedig minimálisra veszi digitális reklámfelületei világítását a Magyar Reklámszövetség. Hétfői tudósításunk az energiakrízisről és az arra adott válaszokról.

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Energiakrízis: időt nyert Paks, több helyen csökkentik az energiafelhasználást - Híreink percről percre hétfőn

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