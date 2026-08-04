Megdőlt a mindenkori melegrekord Pozsonyban: a Koliba városrészben kedden 40,6 Celsius-fokot mértek a szlovák hidrometeorológiai intézet adatai szerint.

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Pozsony Koliba városrészében kedden 40,6 Celsius-fokot mértek, ezzel megdőlt a mindenkori melegrekord a szlovák fővárosban

- közölte a szlovák hidrometeorológiai intézet (SHMÚ).

A kedden 15 óráig beérkezett adatok szerint Alsópalojtán (Dolné Plachtince) és Ógyallán (Hurbanovo) is elérte a hőmérséklet a 40 Celsius-fokot.

A korábbi csúcsértéket hétfőn mérték, akkor 39,9 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.

Szlovákiában idén először június végén emelkedett 40 Celsius-fok fölé a hőmérséklet, június 30-án pedig a valaha volt legmagasabb hőmérsékletet, 41,3 Celsius-fokot mérték Garamkövesden (Kamenica nad Hronom).