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Gazdaság

Megdőlt a mindenkori melegrekord Pozsonyban

MTI
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Megdőlt a mindenkori melegrekord Pozsonyban: a Koliba városrészben kedden 40,6 Celsius-fokot mértek a szlovák hidrometeorológiai intézet adatai szerint.
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Pozsony Koliba városrészében kedden 40,6 Celsius-fokot mértek, ezzel megdőlt a mindenkori melegrekord a szlovák fővárosban

- közölte a szlovák hidrometeorológiai intézet (SHMÚ).

A kedden 15 óráig beérkezett adatok szerint Alsópalojtán (Dolné Plachtince) és Ógyallán (Hurbanovo) is elérte a hőmérséklet a 40 Celsius-fokot.

A korábbi csúcsértéket hétfőn mérték, akkor 39,9 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.

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Szlovákiában idén először június végén emelkedett 40 Celsius-fok fölé a hőmérséklet, június 30-án pedig a valaha volt legmagasabb hőmérsékletet, 41,3 Celsius-fokot mérték Garamkövesden (Kamenica nad Hronom).

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