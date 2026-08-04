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Megérkezett Putyin, azonnal bezuhant a benzin ára - Aztán visszadrágult, amint távozott
Gazdaság

Megérkezett Putyin, azonnal bezuhant a benzin ára - Aztán visszadrágult, amint távozott

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Vlagyimir Putyin orosz elnök szibériai látogatásának napján drasztikusan csökkentették az üzemanyagárakat Krasznojarszkban, majd másnap azonnal visszaállították azokat a korábbi magas szintre. A Patyomkin-szerű kirakatintézkedés nem egyedülálló: alig másfél héttel korábban Irkutszkban is ugyanez történt az elnöki vizit idején.

A szibériai Krasznojarszkban egyetlen napra drasztikusan csökkent az üzemanyag ára augusztus 3-án, éppen Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatásának idejére.

A hirtelen jött árcsökkenés azonban kérészéletűnek bizonyult, másnapra az árak visszaálltak a korábbi, rendkívül magas szintre - közölte a The Insider.

A lap beszámolója szerint hétfőre virradóan a benzin literenkénti ára 24 rubellel (mintegy 94 forinttal), a gázolajé pedig 21 rubellel (nagyjából 82 forinttal) esett a városban. A helyi önkormányzat többségi tulajdonában lévő legnagyobb üzemanyag-ellátó vállalat azzal indokolta a kirívó áresést, hogy ideiglenesen javultak a logisztikai feltételek, és a megszokottnál nagyobb szállítmány érkezett. Ez a kedvező állapot azonban csak a krasznojarszki vizit napjára korlátozódott.

A mesterséges árcsökkentés hátterében egyértelműen az orosz államfő érkezése állt. Ez a megtévesztő, Patyomkin-szerű gyakorlat nem egyedülálló Oroszországban, hiszen alig másfél héttel korábban, július 24-én Irkutszkban is megismétlődött ugyanez a forgatókönyv. Ott Putyin látogatásának napján 12,6 rubellel lett olcsóbb az üzemanyag a nagyobb helyi kutakon.

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A hasonló kirakatintézkedésekre azért kényszerül a politikai vezetés, mert

Oroszország az elmúlt hónapokban súlyos üzemanyag-ellátási válsággal küzd az olajfinomítókat érő ukrán dróntámadások miatt.

A folyamatos csapások következtében az ország névleges finomítási kapacitásának közel fele, míg a ténylegesnek mintegy harmada esett ki a termelésből.

Az üzemanyaghiány az árakban is megmutatkozik. A hivatalos adatok szerint 2026 júniusában a 92-es oktánszámú benzin 7,3, a 95-ös 6,7, a 98-as pedig 3,1 százalékkal drágult az előző hónaphoz képest, míg a tavalyi év azonos időszakával összevetve az autósok már közel húsz százalékkal fizetnek többet a benzinkutakon.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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