Megőrült az időjárás Európában: megdőlt a mindenkori osztrák melegrekord, Londonban egy teljes hónap telt el eső nélkül

Ausztriában megdőlt az ország valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekordja, egy több mint másfél évszázada működő londoni mérőállomáson pedig először telt el úgy egy teljes naptári hónap, hogy egyáltalán nem regisztráltak csapadékot. Angliában és Walesben összességében is az eddigi legszárazabb júliust mérték.

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Kedden délután 40,8 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet Bécs Stammersdorf városrészében, ezzel megdőlt Ausztria mindenkori országos melegrekordja – közölte a GeoSphere Austria meteorológiai szolgálat. A korábbi csúcs 40,5 fok volt, amelyet 2013. augusztus 8-án mértek az alsó-ausztriai Bad Deutsch-Altenburgban.

A mostani rekordot több rendkívüli mérés előzte meg. Július utolsó napján Wieselburgban 40,3 fokot regisztráltak, ami új osztrák júliusi csúcsnak számított, hétfőn pedig Bécs-Stammersdorfban már 40,1 fokig emelkedett a hőmérséklet. A meteorológusok szerint a hőhullám szerdán is folytatódik, ezért további rekordok dőlhetnek meg.

Eközben az Egyesült Királyságban nem a forróság, hanem a csapadék szinte teljes hiánya hozott történelmi eredményt.

Egy független meteorológiai elemzés szerint a londoni Kew Gardens mérőállomásán júliusban nulla milliméter esőt regisztráltak. Az 1871-ig visszanyúló adatsorban ez lehetett az első olyan teljes naptári hónap, amely csapadék nélkül telt el. A korábbi havi minimumot 1999 júliusa tartotta 2,5 milliméterrel. A Kew-rekordot ugyanakkor a mérőállomásnak még hivatalosan is meg kell erősítenie.

A szélsőséges szárazság nem korlátozódott Londonra. A brit meteorológiai szolgálat előzetes adatai szerint Angliában és Walesben is 2026 júliusa volt a legszárazabb július a mérések 1836-os kezdete óta. Angliában átlagosan mindössze 6,5 milliméter csapadék hullott, ami a szokásos júliusi mennyiségnek csak töredéke. Dél-Anglia egyes részein a havi átlag körülbelül egy százaléka esett le, miközben több mérőállomás egyáltalán nem regisztrált esőt.

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