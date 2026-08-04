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Megvan, mikor érkezik a lehűlés
Gazdaság

Megvan, mikor érkezik a lehűlés

Portfolio
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Csütörtökön tetőzik a hőség, pénteken azonban egy északnyugat felől érkező hidegfront véget vet a kánikulának, amely szombatra átlagosan 7-9 fokos lehűlést hoz az országban – derült ki a HungaroMet Facebook-bejegyzéséből.

A kánikula a hét második felében éri el a csúcspontját, pénteken viszont már markáns változásra kell készülni az érkező hidegfront miatt. Ekkor megnövekszik a csapadékhajlam, így elszórtan záporok és zivatarok alakulhatnak ki, bár ezek nem érintik majd az ország minden régióját. Ezzel párhuzamosan a szél is sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik.

A hőmérséklet drasztikus visszaesése szombaton válik igazán érezhetővé.

A csütörtöki csúcsértékekhez képest mindössze két nap alatt átlagosan 7-9 fokkal esik vissza a hőmérséklet, ami jelentős felfrissülést hoz a fülledt napok után.

A hétvégét követő időszak időjárása azonban még tartogat bizonytalanságokat, mivel a meteorológiai modellek forgatókönyvei eltérést mutatnak.

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A folytatás már nem ilyen egyértelmű, a jelenlegi kilátások alapján valószínűbb, hogy újra melegedésre számíthatunk

– olvasható a lehangoló megállapítás a HungaroMet előrejelzésében, amely szerint a visszatérő felmelegedés mértéke egyelőre még bizonytalan.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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