Megvan, mikor érkezik a lehűlés

A kánikula a hét második felében éri el a csúcspontját, pénteken viszont már markáns változásra kell készülni az érkező hidegfront miatt. Ekkor megnövekszik a csapadékhajlam, így elszórtan záporok és zivatarok alakulhatnak ki, bár ezek nem érintik majd az ország minden régióját. Ezzel párhuzamosan a szél is sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik.

A hőmérséklet drasztikus visszaesése szombaton válik igazán érezhetővé.

A csütörtöki csúcsértékekhez képest mindössze két nap alatt átlagosan 7-9 fokkal esik vissza a hőmérséklet, ami jelentős felfrissülést hoz a fülledt napok után.

A hétvégét követő időszak időjárása azonban még tartogat bizonytalanságokat, mivel a meteorológiai modellek forgatókönyvei eltérést mutatnak.

A folytatás már nem ilyen egyértelmű, a jelenlegi kilátások alapján valószínűbb, hogy újra melegedésre számíthatunk

– olvasható a lehangoló megállapítás a HungaroMet előrejelzésében, amely szerint a visszatérő felmelegedés mértéke egyelőre még bizonytalan.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio