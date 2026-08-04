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Milliméterekre volt Paks a teljes leállástól, de fordult a helyzet
Gazdaság

Milliméterekre volt Paks a teljes leállástól, de fordult a helyzet

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Hajnali fél kettő körül pár milliméterre volt a Paksi Atomerőmű a teljes leállástól, ám ekkor megállt a vízszint csökkenése, reggelre pedig 1,5 centimétert emelkedett – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. Az erőmű utolsó, még termelő turbinája így egyelőre biztonságosan üzemel.

Magyar hétfőn még arról számolt be, hogy mindössze pár centiméter tartalék maradt: a vízkivételi műnél mért szint akkor 83 méter 68 centiméteren állt a balti szint felett, a leállítást pedig 83 méter 63 centiméternél kezdenék meg. A hajnali apadással ez a tartalék gyakorlatilag elfogyott, mielőtt a vízszint fordult volna.

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A rendkívüli helyzetet a Duna történelmi mélypontra süllyedt vízállása okozza. Az erőmű a folyóból nyeri a reaktorok hűtéséhez szükséges vizet, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. korábbi közlése szerint azonban nem a vízmennyiség fogyott el, hanem a hűtővíz-szivattyúk szívócsonkjai kerültek magasabbra, mint a folyamatosan csökkenő dunai vízszint.

A blokkok teljesítményét július végétől fokozatosan csökkentették, majd sorra álltak le. Augusztus 1-jén hajnalban az 1. blokk még működő turbinagenerátorát is lekapcsolták, vasárnapra virradóan pedig megkezdték a 4. blokk leállítását. Az utolsó előtti turbina kikapcsolásakor a paksi mérnököknek sikerült csökkenteniük a kiemelendő hűtővíz mennyiségét, így az elszívó hatás mérséklődésével a vízkivételi műnél átmenetileg néhány centiméterrel emelkedett a vízszint – ezzel nyertek időt az utolsó, 240 megawattos turbina üzemben tartására.

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A teljes újraindításhoz azonban tartósan emelkednie kell a Duna vízszintjének. Az erőmű korábbi tájékoztatása szerint

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a blokkok újraindítása a vízállás függvényében akár néhány nap alatt is megtörténhet, más szakértői becslések szerint viszont a folyamat egy hetet is igénybe vehet.

A leállások az ország villamosenergia-ellátását is próbára teszik: Paks normál üzemben mintegy 2000 megawattot, a hazai áramtermelés közel felét adja. A miniszterelnök korábban arra kérte a lakosságot, hogy 17 és 22 óra között, különösen 18 és 21 óra között fokozottan figyeljen az áramfelhasználásra.

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