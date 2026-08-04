Mit jelent a vízmérce állása Paksnál? Mi történik, ha leáll az atomerőmű?

Az idei nyár második tartós hőhulláma valódi energiakrízist idézett elő Magyarországon. A különösen száraz időjárás miatt jelentkező alacsony dunai vízálláskomoly próbatétel elé állítja az ország energiarendszerét. A Tisza-kormány önkéntes fogyasztáskorlátozásra kérte a lakosságot és a nagyfogyasztókat, miközben az ország az erőmű kiesésével egyre nagyobb arányban az importra és a belső tartalékokra támaszkodik. A paksi atomerőmű leállása gazdasági következményekkel is jár:
a drágább import ronthatja a külső egyensúlyt, és az inflációt is emelheti.
Miért kell leállítani a Paksi Atomerőművet?
A Paksi Atomerőmű leállását a Duna extrém alacsony vízállása okozza. Az erőmű a Dunából nyeri a reaktorok hűtéséhez szükséges vizet, de nem a vízmennyiség fogyott el - a hűtővíz-szivattyúk szívócsonkjai kerültek magasabbra, mint a folyamatosan csökkenő dunai vízszint.
A paksi atomerőmű frissvízhűtéses rendszerrel működik, amelynek keretében normál üzemben másodpercenként 100 köbméter hűtővizet szív be a Dunából. Ez a víz szállítja el a reaktorokban keletkező hulladékhőt. A négy reaktor összesen 6000 megawatt hőteljesítményt állít elő, amelyből 2000 megawatt villamos energia lesz, a maradék 4000 megawattot a Duna viszi el.
Ha a vízszint a szivattyúk működéséhez szükséges minimális szint alá csökken, a kondenzátorok nem tudják ellátni a feladatukat, és a blokkokat fokozatosan le kell állítani.
Mennyire alacsony a Duna vízállása Paksnál?
A paksi vízmérce 2026. augusztus 4-én reggel -137 centimétert mutatott, ami mindössze 84,01 méterrel van a Balti-tenger szintje felett (mBf). A kondenzátor hűtővízszivattyúk működéséhez minimálisan 83,60 mBf vízszint szükséges, ami azt jelenti, hogy nincs már sok tartalék a vízszintben.
A helyzetet bonyolítja, hogy a szivattyúk egymásra is hatnak: működésük során a szűrők mögött körülbelül 30 centiméterrel alacsonyabb vízszint alakul ki, mint az öblözetben. Ezért kellett fokozatosan lekapcsolni a turbinákat - minden egyes leállított szivattyú néhány centiméternyi plusz vízoszlopot biztosított a még működőknek.
Mikor állhat le teljesen a Paksi Atomerőmű?
Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint 2026. augusztus 4-én hajnali fél kettőkor pár milliméterre volt az erőmű a teljes leállástól. Az utolsó működő, 240 megawattos turbina leállítása a Duna további apadásától függ.
A blokkok teljesítményét július végétől fokozatosan csökkentették:
- Augusztus 1-jén az 1. blokk utolsó turbinagenerátorát is lekapcsolták
- Augusztus 2-án a 4. blokk leállítása is megkezdődött
- Augusztus 4-re csak egyetlen turbina maradt üzemben
A kormány korábbi közlései szerint a teljes leállás - amennyiben bekövetkezik - akár egy hónapig is eltarthat.
Biztonságos-e a Paksi Atomerőmű leállítása?
A paksi atomerőmű leállítása nem jelent nukleáris biztonsági kockázatnövekedést. A blokkok leállítása és újraindítása rutinfeladat: az erőmű történetében eddig körülbelül 160 alkalommal hajtották végre ezt a folyamatot a tervezett karbantartások során.
Hogyan zajlik a leállítás?
A leállítás több egymásra épülő technológiai műveletből áll:
- A teljesítményt fokozatosan csökkentik
- A berendezéseket meghatározott sorrendben választják le
- Minden lépést folyamatosan ellenőriznek
- A műveleteket az irányítóteremből végzik szakemberek felügyelete mellett
Mi történik a leállás után a reaktorokkal?
A reaktorban a láncreakció ugyan megszűnik, de a fűtőelemek még hőt termelnek, ezért továbbra is biztosítani kell a hűtést. A biztonsági rendszerek - hűtő-, felügyeleti és ellenőrző rendszerek - mindaddig működnek, amíg a reaktorban és a pihentető medencében üzemanyag van.
Hogyan hűtik a leállított reaktorokat?
A biztonsági hűtővízrendszer teljesen független a kondenzátor hűtővízrendszertől. Az ikerblokkok számára 3-3 biztonsági hűtővízszivattyú (BQS szivattyú) áll rendelkezésre, amelyek összesen körülbelül 1,5 köbméter vizet szállítanak másodpercenként.
Ha a Duna vízszintje a BQS szivattyúk működéséhez szükséges szint alá csökkenne, úgynevezett "Pajtás" szivattyúk biztosítják a hűtést. Ezek a Vízügy által üzemeltett úszószivattyúk a biztonsági szivattyúk előtti térbe termelik be a szükséges vizet.
Mik azok a Pajtás szivattyúk?
A Pajtás szivattyúk végső tartalékként szolgálnak:
- 12 szivattyút és 4 tartalékot telepítenek a BQS szivattyúk előtti öblözetbe
- Egy-egy Pajtás szivattyú névleges vízszállítása körülbelül 0,2 köbméter másodpercenként
- A parton további tartalékok állnak készenlétben
- Működtetésük háromműszakos felügyeletet igényel a vízügyi szakemberektől
Mikor indulhat újra a Paksi Atomerőmű?
A blokkok újraindításához tartósan emelkednie kell a Duna vízszintjének. Az erőmű korábbi tájékoztatása szerint a vízállás függvényében az újraindítás akár néhány nap alatt is megtörténhet, más szakértői becslések szerint viszont a folyamat egy hetet is igénybe vehet.
Hogyan érinti a leállás az áramellátást?
A paksi atomerőmű normál üzemben mintegy
2000 megawattot, a hazai áramtermelés közel felét adja.
A kieső kapacitás miatt a magyar villamosenergia-rendszer az importra és a belső tartalékokra támaszkodik.
A MAVIR 2026. augusztus 3-án estére 7282 megawattos rendszercsúcsot jelzett, ami alig 200 megawattal maradt el a június 29-i 7488 megawattos nyári rekordtól. A különbség: júniusban Paks még több mint négyszer annyi áramot termelt.
Miért magas most Magyarország áramfogyasztása?
A 40 fok körüli hőségben maximumon pörögnek a klímák. 27 Celsius-fokos napi átlaghőmérséklet fölött minden további fok 100-200 megawattal emelheti az ország terhelését.
Az energiakrízis miatt a kínálat lefelé, kereslet felfelé kúszik, a két görbe tehát pont ebben a helyzetben nyílik szét a legszélesebbre.
Milyen energiakorlátozások léphetnek életbe?
A kormány 2026. augusztus 1-jén új szabályokat léptetett életbe a villamosenergia-rendszer súlyos zavaraira. A rendelet bevezeti a maradó teljesítmény fogalmát, amely megmutatja, mekkora biztonsági tartalék marad a rendszerben.
Mik a veszélyességi fokozatok?
- I. fokú veszély: a maradó teljesítmény 750 és 250 megawatt közé csökken
- II. fokú veszély: 250 megawatt alá, de még 0 felett
- Válsághelyzet: a maradó teljesítmény eléri vagy átlépi a nullát - fizikailag nincs elég áram
Kit korlátoznak először?
A korlátozás sorrendje először az ipar fogyasztókat érinti és csak utána a háztartásokat. A legalább 0,5 megawatt lekötött teljesítményű nagyfogyasztókat a rendszerirányító először javaslattal, majd kötelező utasítással szólíthatja fel fogyasztásuk visszavágására.
Az országos fogyasztást 18 terhelési csoportra osztották - ez a rotációs kikapcsolás rendszere, amelynél csoportonként, forgó rendben csökkentenék a terhelést.
Mit tehet a lakosság az áramfelhasználás csökkentéséért?
Magyar Péter miniszterelnök több megszólalásában is arra kérte a lakosságot, hogy 17 és 22 óra között, különösen 18 és 21 óra között fokozottan figyeljen az áramfelhasználásra.
Mely háztartási készülékek fogyasztanak a legtöbbet?
A legtöbb áramot fogyasztó eszközök, ahol valódi mozgástér van:
- Klíma: korszerű inverteres split klíma óránként 0,8-1,1 kilowattot, régebbi készülék akár 1,8-2 kilowattot fogyaszt
- Elektromosautó-töltő: otthoni fali töltők 3,7, 7,4 vagy 11 kilowattosak - egyetlen esti töltés 3-5 klíma fogyasztásának felel meg
- Elektromos sütő: 2-3 kilowatt üzem közben
A hazai lakossági klímák száma kétmillió körülire becsülhető. Ha csúcsidőben mindegyik fejenként egyetlen kilowattot fogyasztana, az elméletben 2000 megawatt - nagyjából egy teljes Paks. A valóságban a pár fokkal feljebb vett klímák és az elhalasztott autótöltések néhány száz megawattot jelentenek - de ebben a helyzetben pont ez lehet életmentő.
Milyen gazdasági hatásai lehetnek Paks leállításnak?
A paksi atomerőmű közvetlen GDP-hozzájárulása mintegy 0,5 százalék, amellyel a Portfolio elemzése szerint egy esetleges termeléskiesésé növekedési hatása limitáltnak tekinthető.
Hogyan változnak a magyar áramárak az energiakrízis hatására?
Mivel Paks a spot árak harmadán-negyedén termel, a kieső kapacitás importból történő pótlása drágítja az ország villamosenergia-számláját. A nagykereskedelmi áramárak néhány tíz százalékos drágulása akár 1 százalékpontot meghaladó mértékben is emelheti az inflációt.
Mekkora a külső egyensúlyra gyakorolt hatás?
A kieső kapacitás importból történő pótlása a külső egyensúlyt akár a GDP 1 százalékával is ronthatja. A 16 TWh-s paksi termeléssel és némi áremelkedéssel számolva ez bőven a kezelhető tartományon belül marad - feltéve, hogy nem tartósan áll fenn a krízishelyzet.
Kit véd a hatósági ár?
A lakosság védve van a drágulástól a hatósági áramár miatt. Az állami energiaszolgáltató MVM viszont kénytelen magasabb áron beszerezni az energiát, ami
az állami költségvetést terheli csökkenő osztalékbevétel formájában.
A vállalatok világpiaci áron jutnak hozzá az energiához, elsősorban az indexált, változó árú szerződéssel rendelkezőknek fájhat a drágulás.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Legfontosabb kérdések röviden
Miért kellett leállítani a paksi atomerőművet?
Veszélyes, hogy leáll az atomerőmű?
Mi lesz most a reaktorokkal, nem fognak túlmelegedni?
Mikor indulhat újra Paks?
Miért fogyaszt most ennyi áramot az ország?
Lehet áramszünet? Kiket kapcsolnak le először?
Mit tehetek én, hogy ne legyen baj?
Drágább lesz nekem az áram a leállás miatt?
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