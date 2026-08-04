Mit jelent a vízmérce állása Paksnál? Mi történik, ha leáll az atomerőmű?

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A Duna történelmi mélypontra süllyedt vízállása miatt a Paksi Atomerőmű 2026 augusztus elején fokozatosan szinte teljesen leállt. A négy reaktorblokk nyolc turbinájából augusztus 4-én hajnalban már csak egyetlen 240 megawattos egység működött, és az éjszaka folyamán, Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint annak leállása is millimétereken múlt. A paksi atomerőmű leállása azért kritikus, mert az erőmű normál üzemben a hazai áramtermelés közel felét, mintegy 2000 megawattot biztosít.

Az idei nyár második tartós hőhulláma valódi energiakrízist idézett elő Magyarországon. A különösen száraz időjárás miatt jelentkező alacsony dunai vízálláskomoly próbatétel elé állítja az ország energiarendszerét. A Tisza-kormány önkéntes fogyasztáskorlátozásra kérte a lakosságot és a nagyfogyasztókat, miközben az ország az erőmű kiesésével egyre nagyobb arányban az importra és a belső tartalékokra támaszkodik. A paksi atomerőmű leállása gazdasági következményekkel is jár:

a drágább import ronthatja a külső egyensúlyt, és az inflációt is emelheti.

Miért kell leállítani a Paksi Atomerőművet?

A Paksi Atomerőmű leállását a Duna extrém alacsony vízállása okozza. Az erőmű a Dunából nyeri a reaktorok hűtéséhez szükséges vizet, de nem a vízmennyiség fogyott el - a hűtővíz-szivattyúk szívócsonkjai kerültek magasabbra, mint a folyamatosan csökkenő dunai vízszint.

A paksi atomerőmű frissvízhűtéses rendszerrel működik, amelynek keretében normál üzemben másodpercenként 100 köbméter hűtővizet szív be a Dunából. Ez a víz szállítja el a reaktorokban keletkező hulladékhőt. A négy reaktor összesen 6000 megawatt hőteljesítményt állít elő, amelyből 2000 megawatt villamos energia lesz, a maradék 4000 megawattot a Duna viszi el.

Ha a vízszint a szivattyúk működéséhez szükséges minimális szint alá csökken, a kondenzátorok nem tudják ellátni a feladatukat, és a blokkokat fokozatosan le kell állítani.

Mennyire alacsony a Duna vízállása Paksnál?

A paksi vízmérce 2026. augusztus 4-én reggel -137 centimétert mutatott, ami mindössze 84,01 méterrel van a Balti-tenger szintje felett (mBf). A kondenzátor hűtővízszivattyúk működéséhez minimálisan 83,60 mBf vízszint szükséges, ami azt jelenti, hogy nincs már sok tartalék a vízszintben.

A helyzetet bonyolítja, hogy a szivattyúk egymásra is hatnak: működésük során a szűrők mögött körülbelül 30 centiméterrel alacsonyabb vízszint alakul ki, mint az öblözetben. Ezért kellett fokozatosan lekapcsolni a turbinákat - minden egyes leállított szivattyú néhány centiméternyi plusz vízoszlopot biztosított a még működőknek.

Mikor állhat le teljesen a Paksi Atomerőmű?

Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint 2026. augusztus 4-én hajnali fél kettőkor pár milliméterre volt az erőmű a teljes leállástól. Az utolsó működő, 240 megawattos turbina leállítása a Duna további apadásától függ.

A blokkok teljesítményét július végétől fokozatosan csökkentették:

Augusztus 1-jén az 1. blokk utolsó turbinagenerátorát is lekapcsolták

Augusztus 2-án a 4. blokk leállítása is megkezdődött

Augusztus 4-re csak egyetlen turbina maradt üzemben

A kormány korábbi közlései szerint a teljes leállás - amennyiben bekövetkezik - akár egy hónapig is eltarthat.

Biztonságos-e a Paksi Atomerőmű leállítása?

A paksi atomerőmű leállítása nem jelent nukleáris biztonsági kockázatnövekedést. A blokkok leállítása és újraindítása rutinfeladat: az erőmű történetében eddig körülbelül 160 alkalommal hajtották végre ezt a folyamatot a tervezett karbantartások során.

Hogyan zajlik a leállítás?

A leállítás több egymásra épülő technológiai műveletből áll:

A teljesítményt fokozatosan csökkentik

A berendezéseket meghatározott sorrendben választják le

Minden lépést folyamatosan ellenőriznek

A műveleteket az irányítóteremből végzik szakemberek felügyelete mellett

Kapcsolódó cikkünk 2026. 08. 03. Energiakrízis: így készülnek a Paksi Atomerőmű lekapcsolására

Mi történik a leállás után a reaktorokkal?

A reaktorban a láncreakció ugyan megszűnik, de a fűtőelemek még hőt termelnek, ezért továbbra is biztosítani kell a hűtést. A biztonsági rendszerek - hűtő-, felügyeleti és ellenőrző rendszerek - mindaddig működnek, amíg a reaktorban és a pihentető medencében üzemanyag van.

Hogyan hűtik a leállított reaktorokat?

A biztonsági hűtővízrendszer teljesen független a kondenzátor hűtővízrendszertől. Az ikerblokkok számára 3-3 biztonsági hűtővízszivattyú (BQS szivattyú) áll rendelkezésre, amelyek összesen körülbelül 1,5 köbméter vizet szállítanak másodpercenként.

Ha a Duna vízszintje a BQS szivattyúk működéséhez szükséges szint alá csökkenne, úgynevezett "Pajtás" szivattyúk biztosítják a hűtést. Ezek a Vízügy által üzemeltett úszószivattyúk a biztonsági szivattyúk előtti térbe termelik be a szükséges vizet.

Mik azok a Pajtás szivattyúk?

A Pajtás szivattyúk végső tartalékként szolgálnak:

- 12 szivattyút és 4 tartalékot telepítenek a BQS szivattyúk előtti öblözetbe

- Egy-egy Pajtás szivattyú névleges vízszállítása körülbelül 0,2 köbméter másodpercenként

- A parton további tartalékok állnak készenlétben

- Működtetésük háromműszakos felügyeletet igényel a vízügyi szakemberektől

Mikor indulhat újra a Paksi Atomerőmű?

A blokkok újraindításához tartósan emelkednie kell a Duna vízszintjének. Az erőmű korábbi tájékoztatása szerint a vízállás függvényében az újraindítás akár néhány nap alatt is megtörténhet, más szakértői becslések szerint viszont a folyamat egy hetet is igénybe vehet.

Hogyan érinti a leállás az áramellátást?

A paksi atomerőmű normál üzemben mintegy

2000 megawattot, a hazai áramtermelés közel felét adja.

A kieső kapacitás miatt a magyar villamosenergia-rendszer az importra és a belső tartalékokra támaszkodik.

A MAVIR 2026. augusztus 3-án estére 7282 megawattos rendszercsúcsot jelzett, ami alig 200 megawattal maradt el a június 29-i 7488 megawattos nyári rekordtól. A különbség: júniusban Paks még több mint négyszer annyi áramot termelt.

Miért magas most Magyarország áramfogyasztása?

A 40 fok körüli hőségben maximumon pörögnek a klímák. 27 Celsius-fokos napi átlaghőmérséklet fölött minden további fok 100-200 megawattal emelheti az ország terhelését.

Az energiakrízis miatt a kínálat lefelé, kereslet felfelé kúszik, a két görbe tehát pont ebben a helyzetben nyílik szét a legszélesebbre.

Milyen energiakorlátozások léphetnek életbe?

A kormány 2026. augusztus 1-jén új szabályokat léptetett életbe a villamosenergia-rendszer súlyos zavaraira. A rendelet bevezeti a maradó teljesítmény fogalmát, amely megmutatja, mekkora biztonsági tartalék marad a rendszerben.

Mik a veszélyességi fokozatok?

I. fokú veszély: a maradó teljesítmény 750 és 250 megawatt közé csökken

II. fokú veszély: 250 megawatt alá, de még 0 felett

Válsághelyzet: a maradó teljesítmény eléri vagy átlépi a nullát - fizikailag nincs elég áram

Kit korlátoznak először?

A korlátozás sorrendje először az ipar fogyasztókat érinti és csak utána a háztartásokat. A legalább 0,5 megawatt lekötött teljesítményű nagyfogyasztókat a rendszerirányító először javaslattal, majd kötelező utasítással szólíthatja fel fogyasztásuk visszavágására.

Az országos fogyasztást 18 terhelési csoportra osztották - ez a rotációs kikapcsolás rendszere, amelynél csoportonként, forgó rendben csökkentenék a terhelést.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 08. 01. Magyar Péter bejelentést tett az energiavészhelyzettel kapcsolatosan: nagyfogyasztókat kapcsolhat le a kormány

Mit tehet a lakosság az áramfelhasználás csökkentéséért?

Magyar Péter miniszterelnök több megszólalásában is arra kérte a lakosságot, hogy 17 és 22 óra között, különösen 18 és 21 óra között fokozottan figyeljen az áramfelhasználásra.

Mely háztartási készülékek fogyasztanak a legtöbbet?

A legtöbb áramot fogyasztó eszközök, ahol valódi mozgástér van:

Klíma: korszerű inverteres split klíma óránként 0,8-1,1 kilowattot, régebbi készülék akár 1,8-2 kilowattot fogyaszt

korszerű inverteres split klíma óránként 0,8-1,1 kilowattot, régebbi készülék akár 1,8-2 kilowattot fogyaszt Elektromosautó-töltő: otthoni fali töltők 3,7, 7,4 vagy 11 kilowattosak - egyetlen esti töltés 3-5 klíma fogyasztásának felel meg

otthoni fali töltők 3,7, 7,4 vagy 11 kilowattosak - egyetlen esti töltés 3-5 klíma fogyasztásának felel meg Elektromos sütő: 2-3 kilowatt üzem közben

A hazai lakossági klímák száma kétmillió körülire becsülhető. Ha csúcsidőben mindegyik fejenként egyetlen kilowattot fogyasztana, az elméletben 2000 megawatt - nagyjából egy teljes Paks. A valóságban a pár fokkal feljebb vett klímák és az elhalasztott autótöltések néhány száz megawattot jelentenek - de ebben a helyzetben pont ez lehet életmentő.

Milyen gazdasági hatásai lehetnek Paks leállításnak?

A paksi atomerőmű közvetlen GDP-hozzájárulása mintegy 0,5 százalék, amellyel a Portfolio elemzése szerint egy esetleges termeléskiesésé növekedési hatása limitáltnak tekinthető.

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Hogyan változnak a magyar áramárak az energiakrízis hatására?

Mivel Paks a spot árak harmadán-negyedén termel, a kieső kapacitás importból történő pótlása drágítja az ország villamosenergia-számláját. A nagykereskedelmi áramárak néhány tíz százalékos drágulása akár 1 százalékpontot meghaladó mértékben is emelheti az inflációt.

Mekkora a külső egyensúlyra gyakorolt hatás?

A kieső kapacitás importból történő pótlása a külső egyensúlyt akár a GDP 1 százalékával is ronthatja. A 16 TWh-s paksi termeléssel és némi áremelkedéssel számolva ez bőven a kezelhető tartományon belül marad - feltéve, hogy nem tartósan áll fenn a krízishelyzet.

Kit véd a hatósági ár?

A lakosság védve van a drágulástól a hatósági áramár miatt. Az állami energiaszolgáltató MVM viszont kénytelen magasabb áron beszerezni az energiát, ami

az állami költségvetést terheli csökkenő osztalékbevétel formájában.

A vállalatok világpiaci áron jutnak hozzá az energiához, elsősorban az indexált, változó árú szerződéssel rendelkezőknek fájhat a drágulás.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert