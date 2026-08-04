Nem hozott enyhülést az éjszaka: történelmi hőségrekord dőlt meg Magyarországon

A HungaroMet tájékoztatása szerint a lágymányosi mérőállomáson mindössze 26,8 Celsius-fokig hűlt le a levegő hétfő hajnalra, amivel új budapesti és országos napi melegrekord született. A korábbi csúcsot kilenc évvel ezelőtt, 2017-ben regisztrálták a János-hegyen, ahol akkor 25,1 fokot mutattak a hőmérők.
A fokozódó kánikulában napközben is új fővárosi maximumot jegyeztek fel, Újpesten ugyanis 39,6 Celsius-fokig melegedett a levegő. Ez közel egy fokkal szárnyalta túl a szintén ott, 2017-ben mért 38,7 fokos korábbi rekordot.
Ahogy a HungaroMet írta,
Tegnap hazánk volt Európa egyik legmelegebb országa: a csúcsérték nagyrészt 36 és 40, a napi középhőmérséklet jellemzően 27 és 30 fok között alakult.
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