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Nem hozott enyhülést az éjszaka: történelmi hőségrekord dőlt meg Magyarországon
Gazdaság

Nem hozott enyhülést az éjszaka: történelmi hőségrekord dőlt meg Magyarországon

Portfolio
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Kettős hőmérsékleti rekord dőlt meg hétfőn, ugyanis Budapesten sem a hajnali, sem a nappali órákban nem mértek még ilyen magas értéket ezen a napon, a reggeli hőmérséklet ráadásul országos csúcsot is döntött.
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A HungaroMet tájékoztatása szerint a lágymányosi mérőállomáson mindössze 26,8 Celsius-fokig hűlt le a levegő hétfő hajnalra, amivel új budapesti és országos napi melegrekord született. A korábbi csúcsot kilenc évvel ezelőtt, 2017-ben regisztrálták a János-hegyen, ahol akkor 25,1 fokot mutattak a hőmérők.

A fokozódó kánikulában napközben is új fővárosi maximumot jegyeztek fel, Újpesten ugyanis 39,6 Celsius-fokig melegedett a levegő. Ez közel egy fokkal szárnyalta túl a szintén ott, 2017-ben mért 38,7 fokos korábbi rekordot.

Ahogy a HungaroMet írta,

Tegnap hazánk volt Európa egyik legmelegebb országa: a csúcsérték nagyrészt 36 és 40, a napi középhőmérséklet jellemzően 27 és 30 fok között alakult.

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