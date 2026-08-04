Példtlan hőségriasztást kaptak az olaszok: már az egészségesek is veszélyben vannak

Olaszország mind a 27 nagyvárosára a legmagasabb fokozatú hőségriadót rendelték el csütörtökön, miután tovább erősödött az idei negyedik hőhullám az országban.

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Az olasz egészségügyi minisztérium keddi bejelentése szerint csütörtöktől valamennyi nagyvárosban piros riasztás lép életbe. Kedden és szerdán még 25 városban volt érvényben a legmagasabb fokozat, a dél-olaszországi Messina és Reggio Calabria pedig eggyel alacsonyabb, narancssárga besorolást kapott, csütörtökre azonban ezek is felkerültek a piros listára. A tárca szóvivője kiemelte,

idén először fordult elő, hogy egyszerre mind a 27 várost piros riasztással jelölték meg.

A piros riasztás azt jelenti, hogy a tartósan magas hőmérséklet a teljes lakosságra – beleértve a fiatalokat és az egészséges embereket is – komoly egészségügyi kockázatot jelent. A helyi hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a nap legforróbb óráiban, délelőtt 11 és délután 6 óra között kerüljék a közvetlen napsütést, lehetőség szerint tartózkodjanak zárt térben, és bőségesen fogyasszanak folyadékot.

Olaszország egyes területein a hőmérséklet elérte a 40 Celsius-fokot, és az előrejelzések szerint a hétvégéig nem várható érdemi enyhülés. A meteorológusok szerint a hőhullámot egy észak-afrikai anticiklon táplálja, amely a Földközi-tenger térségében erősödött meg, és Európa nagy részére kiterjed.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU