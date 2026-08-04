Sorra kapcsolják le a szaunákat, hűvösebbek a medencék is – Rendkívüli energiatakarékosság a hazai szállodákban és fürdőkben

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A szállodák és a fürdők jelentős energiatakarékossági és alkalmazkodási intézkedéseket vezettek be a hazai villamosenergia- és vízhelyzetre reagálva. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége egy 4 pontból álló intézkedési csomag bevezetését javasolta a szállodák számára. A Magyar Fürdőszövetség tagjai közül pedig 50 fürdő és strand jelezte, hogy csökkenti energiafelhasználását. A helyzet furcsa, mert a rekkenő hőség pont most indította be a vendégáradatot, legalábbis a fürdőknél ez a helyzet.

A jelenlegi magyarországi energiaellátási helyzetre reagálva átfogó szakmai ajánláscsomagot állított össze a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a tagszállodái számára. A kezdeményezés célja a szállodai szektor villamosenergia-fogyasztásának racionalizálása és a fenntartható működés támogatása. Hangsúlyozták ugyanakkor a szövetség részéről, hogy a megszokott vendégkomfort és a vonatkozó jogszabályi, közegészségügyi, munkavédelmi és biztonsági előírások teljesítése nem szenvedhet csorbát.

A javasolt intézkedési csomag főbb pillérei:

Hűtés és árnyékolás optimalizálása: Tudatos árnyékoláshasználat mellett a vendégszobákban 25 °C-os, a közösségi terekben 26 °C-os központi hőmérséklet-szabályozás javasolt. A nem használt terekben és irodákban a hűtési időszakok ésszerűsítését indítványozzák.

Tudatos árnyékoláshasználat mellett a vendégszobákban 25 °C-os, a közösségi terekben 26 °C-os központi hőmérséklet-szabályozás javasolt. A nem használt terekben és irodákban a hűtési időszakok ésszerűsítését indítványozzák. Gépészeti és wellness-rendszerek finomhangolása: A medencék vízhőmérsékletének minimális (1–2 °C-os) korrekciója, a nagy energiaigényű szaunák és gőzkabinok üzemidejének célzott (10 és 17 óra közötti) időzítése, valamint a melegvíz-készítési ciklusok átütemezése.

A medencék vízhőmérsékletének minimális (1–2 °C-os) korrekciója, a nagy energiaigényű szaunák és gőzkabinok üzemidejének célzott (10 és 17 óra közötti) időzítése, valamint a melegvíz-készítési ciklusok átütemezése. Hatékonyabb üzemeltetés a konyhán és a mosodában: A textíliák mosásának és szárításának napközbeni idősávra (10 és 16 óra) történő átcsoportosítása, valamint a mosogatógépek kizárólag teljes kapacitással történő üzemeltetése.

A textíliák mosásának és szárításának napközbeni idősávra (10 és 16 óra) történő átcsoportosítása, valamint a mosogatógépek kizárólag teljes kapacitással történő üzemeltetése. Világítás: A külső és dekorációs világítás minimalizálása a biztonság megtartása mellett.

Hunguest Hotels

A nagy hotelláncok közül a Hunguest Hotels már hétfőn bejelentette, hogy az összes szaunáját lekapcsolja. Ez az átmeneti lépés érinti nemcsak a finn szaunákat, de az infraszaunákat, az aromakabinokat, valamint a gőzkabinok működését is. A hotel tapasztalatai alapján nyáron a szaunahasználat iránti igény természetes módon mérséklődik, és szerintük ezzel a lépéssel úgy érhető el energiamegtakarítás, hogy az a vendégek túlnyomó többségének pihenését nem érinti hátrányosan. A Hunguest hoteleinek wellnessmedencéi viszont üzemelnek.

Az áramhálózat tehermentesítése érdekében a Hunguest Hotels szombaton már a létesítményeiben lekapcsolta az összes díszvilágítást és a nem feltétlenül szükséges fényforrásokat. Megszüntették a jelenleg nem használt terek hűtését, továbbá szigorúbban felügyelik és optimalizálják a klímaberendezések működését is.

A szállodalánc közölte azt is, hogy a nyári napokon a létesítményei energiaigényének 10 százalékát már a saját napelemrendszerei termelik meg.

Danubius Hotels

Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója azt közölte érdeklődésünkre, hogy a hotellánc az elmúlt években szállodái korszerűsítése során az energiahatékonyságra is kiemelt figyelmet fordított. Több szállodában napelemes és hőszivattyús rendszerek, valamint korszerű épületfelügyeleti rendszerek és energiahatékony nyílászárók is helyet kaptak. Emiatt egyes szállodáikban már most 25–30%-os energiamegtakarítást érnek el a korábbi évekhez képest.

A Danubius vezérigazgatója kiemelte: a mostani, rendkívüli energiaellátási helyzetben olyan azonnali intézkedéseket vezettek be, amelyek rövid távon segíthetik az energiafelhasználás mérséklését. Ennek része többek között a légkondicionálás tudatosabb szabályozása, az irodák, közös terek hűtésének mérséklése, a nem használt terek hűtésének korlátozása, a nagyobb energiaigényű folyamatok átgondoltabb időzítése, valamint a szobákban a termosztátok ellenőrzése és az árnyékolás tudatosabb használata.

Megjegyezte, hogy a saját napelemes energiatermelés csökkentheti a hálózatból felvett villamos energia mennyiségét, ezáltal a szálloda energiaigényét és a hálózat terhelését is. Ennek tényleges mértéke természetesen függ a napelemes rendszer méretétől, az időjárástól és az adott szálloda fogyasztási profiljától.

A Danubius Hotels-nél egyelőre nem tapasztalják, hogy a "felelős energia- és vízfelhasználás" miatt csökkent volna a vendégérdeklődés. Vidéki szállodáikban jelentős a belföldi vendégkör, akik maguk is érzékelik a jelenlegi helyzetet, ezért azt látják, hogy alapvetően megértően állnak az ésszerű takarékossági intézkedésekhez.

A Danubius-nál nem tapasztaltak egyértelmű, jelentős többletkeresletet a rekordhőség miatt. Augusztusban a vidéki szállodáik eleve rendkívül magas, 90% feletti foglaltsággal működnek.

Lejjebb vett klímák

A Portfolio úgy tudja, hogy a hazai szállodák egy jelentős része

pár fokkal feljebb állítja a klímák beállításait, tehát nem 26, hanem 27 fokra hűtik le a levegőt. Sok helyen a jacuzzikat és az úszómedencéket kevésbé fűtik, de ez maximum 2-3 fokkal alacsonyabb hőmérsékletet jelent.

Nem mindenhol kapcsolják ki a szaunákat. Van, ahol 10 és 18 óra között üzemeltetik őket, és nem a megszokott 20 vagy 21 óráig.

Mi a helyzet a fürdőkkel?

A Magyar Fürdőszövetség is megfogalmazott ajánlásokat a fürdők, strandok, uszodák felé. Ezek közül 50 helyszín pozitívan reagált. A Portfolio megkeresésére Végh Andor, a Magyar Fürdőszövetség elnöke úgy nyilatkozott, hogy sokan önként tettek vállalásokat.

Van, ahol a szaunákat állítják le, van, ahol az élményelemeket 17 óra után már nem üzemeltetik

– mondta Végh Andor.

A kevesebb szolgáltatásért cserébe Hajdúszoboszló és Debrecen a helyieknek az utolsó 1-2 órában ingyenessé tette a fürdő látogatását.

Végh Andor, amellett, hogy szövetségi elnök, a Zalakarosi Élményfürdő vezérigazgatója. E szerepében neki is komoly döntéseket kellett meghoznia, pont akkor, amikor a hőség miatt berobbant a főszezon, és rengeteg a vendég.

A szaunákat mi is lezártuk. A légkezelőket az éjszakai üzemmódban lecsökkentettük, 20%-kal kevesebb áramot használnak így. A feliratokat, díszkivilágítást, szökőkutakat estére lekapcsoljuk. Árengedményt nem tudunk adni, a hőségriadó miatt azonban este 7 helyett 8 óráig tartunk nyitva

– ismertette a változásokat.

A Zalakarosi Élményfürdőnek 2 gyógyvizes, 2 termál és 4 hidegvizes kútja van. A városi vízrendszert gyakorlatilag nem használják. Minden vízfelhasználást, így a medencék üzemeltetése mellett az öntözést, és WC-öblítést is több kilométer mélyre lefúrt kutakból oldják meg, amelyeket szivattyúzni sem kell, mert önmagától tör felfelé belőlük a víz.

A Magyar Fürdőszövetség is több pontos ajánlást tett közzé az áram- és vízigények csökkentésére. Ezek a következők.

A villamos energiával működő szaunák és gőzkamrák teljes üzemidőre történő leállítása tervezetten, a következő 10 napban. A nagy villamosenergia-igényű élményelemek szüneteltetése a 17 óra utáni időszakban, beleértve a hullámmedencékben a hullámszolgáltatást is. A klímaberendezések 17 óra utáni kikapcsolása vagy takarékos üzemmódra állítása, a biztonsági őrhelyek kivételével. Ahol lehetséges, a home office alkalmazása. A vendéglátó egységek nagy teljesítményű elektromos (sütő)berendezéseinek 17 óra utáni használatának korlátozása, amennyiben ez élelmiszerbiztonsági szempontból kezelhető. A nem létfontosságú világítás, dekorációs és látványelemek energia-felhasználásának csökkentése. Az energiaintenzív háttérfolyamatok kritikus időszakon kívülre történő átszervezése. Például a mosások átütemezése. Az extrém aszályhelyzetben mérséklik a fürdők és strandok zöldterületén az öntözést, például a mindennapi vízhasználatot heti három alkalomra csökkentve.

A teljes igénye nélkül, összegyűjtöttünk néhány nagyobb üzemeltető intézkedéseit.

A fővárosban a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vasárnap óta nem üzemelteti a villamos energiával működő szaunáit. A gázüzemű hőlégkamrák és gőzkabinok viszont változatlanul használhatók lesznek. 17 óra után nem üzemelnek a nagy villamosenergia-igényű élményelemei. A Palatinus fürdőben rövidebb ideig tart a hullámszolgáltatás, 17 óra után pedig nem üzemel. Átmenetileg felfüggesztik a hosszabbított nyitvatartást a 22 óráig nyitva tartó fürdőkben.

vasárnap óta nem üzemelteti a villamos energiával működő szaunáit. A gázüzemű hőlégkamrák és gőzkabinok viszont változatlanul használhatók lesznek. 17 óra után nem üzemelnek a nagy villamosenergia-igényű élményelemei. A rövidebb ideig tart a hullámszolgáltatás, 17 óra után pedig nem üzemel. Átmenetileg felfüggesztik a hosszabbított nyitvatartást a 22 óráig nyitva tartó fürdőkben. Leállítja szaunáit a nyíregyházi Aquarius Élményfürdőben a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. A szaunák kivételével az élményfürdő minden szolgáltatása zavartalanul üzemel. Az épületek díszkivilágítását is lekapcsolják.

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. A szaunák kivételével az élményfürdő minden szolgáltatása zavartalanul üzemel. Az épületek díszkivilágítását is lekapcsolják. Augusztus 4-e és augusztus 12-e között Makón, a Hagymatikum Gyógyfürdő Szaunavilágában található valamennyi szauna és gőzkabin átmenetileg nem üzemel. Augusztus 7-én és 8-án elmarad az éjszakai fürdőzés, ezért a fürdő mindkét napon 20 óráig tart nyitva. Augusztus 7-e és 9-e között a kültéri csúszdáik 18 óráig üzemelnek. Az éjszakai dísz- és hangulatvilágítást átmenetileg kikapcsolják. Az egyéb szolgáltatások továbbra is zavartalanul üzemelnek. A helyi lakosság támogatása érdekében a Makó Kártyával rendelkező vendégek számára augusztus 4-e és augusztus 7-e között, minden nap 17 óra órától a belépés díjmentes.

található valamennyi szauna és gőzkabin átmenetileg nem üzemel. Augusztus 7-én és 8-án elmarad az éjszakai fürdőzés, ezért a fürdő mindkét napon 20 óráig tart nyitva. Augusztus 7-e és 9-e között a kültéri csúszdáik 18 óráig üzemelnek. Az éjszakai dísz- és hangulatvilágítást átmenetileg kikapcsolják. Az egyéb szolgáltatások továbbra is zavartalanul üzemelnek. A helyi lakosság támogatása érdekében a Makó Kártyával rendelkező vendégek számára augusztus 4-e és augusztus 7-e között, minden nap 17 óra órától a belépés díjmentes. A Harkányi Gyógyfürdő Facebook-oldalán közölte, hogy a Csúszdaparkok és a Szaunavilág átmenetileg, csak 12 óra és 17:45 között tartanak nyitva. A fürdőpark dísz- és közvilágítását lekapcsolják a zárás utáni órákban. A fürdő irodáiban kikapcsolják a légkondicionálást. A medencék és a gyógyszolgáltatások a megszokott rendben üzemelnek.

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