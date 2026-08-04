Teljes átvilágítás jön a magyarországi akkumulátorgyárakban

A vizsgálatok kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználására és kibocsátásaira, valamint a vízhasználatra és a hulladékgazdálkodásra is. Emellett az ellenőrök az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó egyéb létesítményeket, az oldószerek alkalmazását, valamint az ipari hulladék kezelését is átvilágítják.
"Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségre vonás mellett, társadalmilag elfogadható módon működhet" – szögezte le a politikus.
A hatóságok nem csupán a benyújtott dokumentumokat ellenőrzik, hanem a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel.
A szakemberek a teljes folyamatot nyomon követik az alapanyagok beszállításától a kibocsátásokon át a hulladékkezelésig. Indokolt esetben laboratóriumi mintavételre is sor kerül, míg súlyos jogsértés vagy közvetlen veszélyeztetés esetén azonnali hatósági intézkedéseket hoznak.
A program célja a jogsértések feltárása és megszüntetése, valamint a szabályozás, az engedélyezési gyakorlat és a hatósági ellenőrzések megerősítése
– tette hozzá a miniszter.
Magyar Péter a tavaszi kampányban már jelezte, hogy hatalomra kerülésük esetén kivizsgálják az akkumulátoripari beruházásokkal kapcsolatos visszaéléseket, felállítanak egy országos akkuipari szakhatóságot, valamint felülvizsgálják az összes érintett üzem környezetvédelmi és működési engedélyét. Így a mostani bejelentés ennek az ígéretnek a teljesítéseként értelmezhető.
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