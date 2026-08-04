Tisza-kormány: 5 centit nőtt a Duna vízszintje Paksnál, elkerülhetővé válhat a leállás

Élőben beszélt Magyar Péter miniszterelnök a Paksi Atomerőmű mellől, a vízkivételi hely közeléből. Részletesen beszámolt a hajnali vészhelyzetről. Éjszaka a vízmércén a jelenleginél 3 centiméterrel alacsonyabb vízállás volt, ekkor jelentkeztek a vízkivételi problémák és csökkent a szivattyúk kapacitása.

44 éve, ma éjszaka fél kettő körül majdnem előfordult az először, hogy teljesen le kellett állítani a Paksi Atomerőművet

– fogalmazott Magyar Péter.

A miniszterelnök szerint az éjszaka folyamán óránként kapott tájékoztatást az erőmű vezetésétől. Fél kettő körül olyan helyzet állt elő, hogy el kellett indítani a leállítási protokollt, mert annyira lecsökkent a szivattyúk teljesítménye, ám mire a döntés megszületett volna, a vízszint stagnálása lassú emelkedésbe váltott, a szivattyúknál csökkent az ellenállás, és a helyzet stabilizálódott. Reggelre másfél centiméterrel, mostanra pedig 3 centiméterrel emelkedett a vízszint a mélypont fölé: Paksnál a Duna a korábbi mínusz 140 centiméterről mínusz 137-re állt.

A teljes újraindításhoz tartós vízszintemelkedésre van szükség - emelte ki. Magyar Péter szerint a vízügyi és meteorológiai szakemberek csütörtök környékére várnak nagyobb mennyiségű esőt az osztrák vízgyűjtő területeken, ám hozzátette: a csapadék egyelőre "még a felhőben van", így egyáltalán nem biztos, hogy a Dunába is bekerül. Addig a szakemberek stagnálást, illetve Paksnál egy-két centiméteres emelkedést valószínűsítenek, ami talán üzembiztossá teheti a helyzetet.

A leállított blokkok turbináit indulásra kész állapotban, mintegy 260 fok körüli hőmérsékleten tartják, hogy vízszintemelkedés esetén be lehessen indítani őket.

Egy-egy blokk beindítása több napig tart

- emelte ki.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy Magyarország energiarendszere jelenleg stabil: működik a Dunamenti, a csepeli és a gönyűi erőmű, Pakson pedig a 2-es blokk 4-es turbinája 230-240 megawattal termel. A miniszterelnök szerint a MAVIR-ral és az energiahivatallal is egyeztettek.

Mint mondta, a magyar vállalatok önkéntes fogyasztáscsökkentésének köszönhetően az elmúlt napokban a tervezett szint alatt maradt a fogyasztás, tegnap 600-700 megawattal. A kritikus időszak 17 és 22 óra között van; a miniszterelnök felszólította a vállalatokat, hogy tartsák be a vállalt, 10-40 százalékos fogyasztáscsökkentéseket, a lakosságot pedig arra kérte, hogy az elektromosautó-töltést és a klímahasználatot lehetőleg ne erre az időszakra időzítse.

A keddi nap végén a védelmi munkacsoport újra ülésezik, ahol áttekintik az erőművi és importkapacitást, valamint a fogyasztási számokat. "Nagyon meleg van, pár kritikus nap van hátra, a mai nap és a holnapi nap bizonyosan az" – fogalmazott Magyar Péter, aki a nemzeti összefogás folytatására kérte az embereket.