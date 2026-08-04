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Tisza-kormány: 5 centit nőtt a Duna vízszintje Paksnál, elkerülhetővé válhat a leállás
Gazdaság

Tisza-kormány: 5 centit nőtt a Duna vízszintje Paksnál, elkerülhetővé válhat a leállás

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Kedd hajnali fél kettő körül már csak néhány milliméter választotta el a Paksi Atomerőművet a teljes leállástól, ám ekkor megállt a Duna vízszintjének csökkenése, reggelre 1,5 centiméteres emelkedést mértek, amely Magyar Péter esti bejelentése szerint mostanra az 5 centimétert is elérte. Ennek köszönhetően az erőmű utolsó, még termelő, 240 megawattos turbinája egyelőre stabilan üzemel, amely jelentősen megkönnyítheti a többi blokk újraindítását is. Eközben hétfőn rendkívüli energiakrízis-intézkedésekről döntött a kormány, elállt a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, több fontos személyi döntést is bejelentett, valamint új gazdaságpolitikai lépéseket ismertetett.
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Újabb rezsiintézkedés jön, jelentősen bővítik a tűzifaprogramot

Megduplázza a kormány a Szociális Tűzifa Programban igényelhető famennyiséget és az arra fordított keretet, az állami erdőgazdaságok pedig már megkezdték a téli készletek biztosítását. Ősztől a tűzifa áfája is 27-ről 5 százalékra csökken, ami mintegy másfél millió, részben vagy teljesen fával fűtő magyar számára jelenthet segítséget.

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Újabb rezsiintézkedés jön, jelentősen bővítik a tűzifaprogramot
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Egy centiméterre került a Duna a kritikus határtól, kitart az utolsó paksi turbina

A reggeli mínusz 140 centiméterről mínusz 135 centiméterre emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, így már csak egy centiméter választja el a kritikus határértéktől. Közben az ország áramfogyasztása 500 megawattal maradt el a tervezettől, ami megközelítőleg egy teljes paksi blokk teljesítményének felel meg.

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Egy centiméterre került a Duna a kritikus határtól, kitart az utolsó paksi turbina
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5 centimétert nőtt a Duna vízszintje

Magyar Péter bejegyzése szerint 5 centimétert nőt a Duna vízszintje, amelynek így akár az sem kizárható, hogy elkerülhető lesz a Paksi Atomerőmű teljes leállása.

Ugyan ezt a lehetőséget nem említette meg a miniszterelnök, de jelenleg az utolsó blokk működése stabil, és amennyiben a vízállás nem süllyed a kritikus szint alá, ez így is maradhat. Mindez azért fontos, mert

a blokkok újraindítását sokkal könnyebbé teszi, ha az egyik még funkcionál, ezzel rengeteg energiát és időt spórolnak az ország ellátásának.

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Tanács Zoltán az MTA elnökével kezdett egyeztetést

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejegyzése szerint egyeztetést kezdeményezett a Magyar Tudományos Akadémia elnökével a jövő felelős vízgazdálkodásáról. A tárgyalás célja egy olyan hatékony intézményi keretrendszer kidolgozása, amely hosszú távon képes kezelni a klímaváltozás okozta hasonló kihívásokat.

A tudományos és technológiai minisztérium vezetője emellett hangsúlyozta, hogy a rendkívüli hőség komoly kihívás elé állította az országot,

a lakosság és a gazdasági szereplők fegyelmezett hozzáállása azonban kulcsfontosságúnak bizonyult a kritikus időszakban.

A miniszter külön köszönetet mondott a mentőknek, a tűzoltóknak, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak, akik a hőségriadó alatt is folyamatosan biztosították a rászorulók ellátását és a biztonságot.

A felelős energiafelhasználást most mindenki magáénak érezte, ez pedig rendkívüli összefogást váltott ki!

- emelte ki Tanács.

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Hírek elhallgatását és átírását rendelték el az MTI-nél

Több mint tíz éven át gyűjtötték az MTI munkatársai azokat a vezetői utasításokat, amelyek hírek elhallgatását, átírását vagy politikai szempontú elkészítését rendelték el. A közmédia új vezetése a 482 oldalas dokumentumgyűjteményből 15 oldalnyi válogatás külön is közzé tettek, és ezzel egy időben belső vizsgálatot indított.

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Hírek elhallgatását és átírását rendelték el az MTI-nél
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Majdnem mellényúltak

Kis híján egy korábban vesztegetési ügyben érintett háziorvost nevezett volna ki országos szakmai vezetői posztra az Egészségügyi Minisztérium – írja a Telex.

A háziorvosi rendszer átalakításának részeként a tárca leváltotta az országos és vármegyei kollegiális szakmai vezető háziorvosokat. Az országos pozícióra Dr. Békásy Szabolcs után átmenetileg Dr. Soós Zoltán kinevezését javasolták.

A portál szerint Soós nyíregyházi háziorvos 2023-ban vesztegetési ügybe keveredett: a gyanú szerint egy nő fogyás céljából kért tőle egy, eredetileg cukorbetegek kezelésére szolgáló gyógyszert, és ezért cserébe szexuális szolgáltatásokat ajánlott fel. A háziorvos a receptet kiállította, amelyet később a rendőrség a nő lakásán megtalált.

A portál megkeresése után az Egészségügyi Minisztérium közölte:

Soós Zoltánt már nem jelölik az országos kollegiális szakmai vezető háziorvosi posztra.

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Újra elővették Brüsszelben a Barátság vezeték miatti kockázatokat

Az Európai Bizottság továbbra is tartja, hogy teljes tiltást szeretne elérni az orosz olajra, Magyarország és Szlovákia mentességei azonban élnek, és ez úgy tűnik egy jó ideig nem is fog változni. Az Oroszországból hazánkba is vezető Barátság kőolajvezeték kérdése a bizottsági sajtótájékoztatón merült fel, ahol az energiaellátást fenyegető Paksi Atomerőmű leállása is napirendre került. Tekintve, hogy az év elején orosz bombázások miatt hibásodott meg a vezeték, amíg a háború tart erre a lehetőség mindig meglesz, Brüsszel azonban inkább a diverzifikáció támogatásában igyekszik segíteni Magyarországnak, az importkivétel kivezetéséről egyelőre nem számolnak.

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Újra elővették Brüsszelben a Barátság vezeték miatti kockázatokat
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Csütörtökön jöhet az eső, ami megmentheti Paksot

Élőben beszélt Magyar Péter miniszterelnök a Paksi Atomerőmű mellől, a vízkivételi hely közeléből. Részletesen beszámolt a hajnali vészhelyzetről. Éjszaka a vízmércén a jelenleginél 3 centiméterrel alacsonyabb vízállás volt, ekkor jelentkeztek a vízkivételi problémák és csökkent a szivattyúk kapacitása.

44 éve, ma éjszaka fél kettő körül majdnem előfordult az először, hogy teljesen le kellett állítani a Paksi Atomerőművet

– fogalmazott Magyar Péter.

A miniszterelnök szerint az éjszaka folyamán óránként kapott tájékoztatást az erőmű vezetésétől. Fél kettő körül olyan helyzet állt elő, hogy el kellett indítani a leállítási protokollt, mert annyira lecsökkent a szivattyúk teljesítménye, ám mire a döntés megszületett volna, a vízszint stagnálása lassú emelkedésbe váltott, a szivattyúknál csökkent az ellenállás, és a helyzet stabilizálódott. Reggelre másfél centiméterrel, mostanra pedig 3 centiméterrel emelkedett a vízszint a mélypont fölé: Paksnál a Duna a korábbi mínusz 140 centiméterről mínusz 137-re állt.

A teljes újraindításhoz tartós vízszintemelkedésre van szükség - emelte ki. Magyar Péter szerint a vízügyi és meteorológiai szakemberek csütörtök környékére várnak nagyobb mennyiségű esőt az osztrák vízgyűjtő területeken, ám hozzátette: a csapadék egyelőre "még a felhőben van", így egyáltalán nem biztos, hogy a Dunába is bekerül. Addig a szakemberek stagnálást, illetve Paksnál egy-két centiméteres emelkedést valószínűsítenek, ami talán üzembiztossá teheti a helyzetet.

A leállított blokkok turbináit indulásra kész állapotban, mintegy 260 fok körüli hőmérsékleten tartják, hogy vízszintemelkedés esetén be lehessen indítani őket.

Egy-egy blokk beindítása több napig tart

- emelte ki.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy Magyarország energiarendszere jelenleg stabil: működik a Dunamenti, a csepeli és a gönyűi erőmű, Pakson pedig a 2-es blokk 4-es turbinája 230-240 megawattal termel. A miniszterelnök szerint a MAVIR-ral és az energiahivatallal is egyeztettek.

Mint mondta, a magyar vállalatok önkéntes fogyasztáscsökkentésének köszönhetően az elmúlt napokban a tervezett szint alatt maradt a fogyasztás, tegnap 600-700 megawattal. A kritikus időszak 17 és 22 óra között van; a miniszterelnök felszólította a vállalatokat, hogy tartsák be a vállalt, 10-40 százalékos fogyasztáscsökkentéseket, a lakosságot pedig arra kérte, hogy az elektromosautó-töltést és a klímahasználatot lehetőleg ne erre az időszakra időzítse.

A keddi nap végén a védelmi munkacsoport újra ülésezik, ahol áttekintik az erőművi és importkapacitást, valamint a fogyasztási számokat. "Nagyon meleg van, pár kritikus nap van hátra, a mai nap és a holnapi nap bizonyosan az" – fogalmazott Magyar Péter, aki a nemzeti összefogás folytatására kérte az embereket.

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Török Gábor szerint súlyos kérdések merülnek fel Magyar Péter kommentje után

Török Gábor politikai elemző is reagált arra, hogy a közmédia vezetősége egy nappal a kinevezésük után visszavonta Hajdú Gábor és Borsa Miklós megbízatását. A fordulat azután történt, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétfőn egy cikk alá azt írta a Facebookon: „nem hinném…".  

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Török Gábor szerint súlyos kérdések merülnek fel Magyar Péter kommentje után
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Itt vannak a zuglói irodaház százmilliárdos szerződésbontásának részletei: az MNV szerint jogszerű az állam lépése

Ahogy arról hétfőn Magyar Péter miniszterelnök és Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt, a kormány nem köti meg az irodaházak végleges adásvételi szerződését, miután a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő átfogó jogi és pénzügyi felülvizsgálatot végzett a kivitelező Bayer Construct beruházásánál. A kormány oldalán hétfőn este megjelent közlemény szerint ha az elállás a beruházó nemteljesítése miatt történik, és emiatt az állam eláll a szerződéstől, akkor az állam nemcsak a már kifizetett vételárrészleteket kapja vissza, hanem a foglaló kétszeresét is, illetve akár meghiúsulási kötbérre is igényt tarthat. Érdemes lesz velünk tartani a Property Investment Forum konferenciánkon, ahol ez a téma is szóba kerül majd.

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Itt vannak a zuglói irodaház százmilliárdos szerződésbontásának részletei: az MNV szerint jogszerű az állam lépése
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Kritikus éjszaka után fellélegezhet Paks, stabilizálódnik látszik a helyzet

A kormányfő korábbi posztját részletező videójában azt közölte, hogy az erőmű vezetése hajnali fél kettőkor arról tájékoztatta, hogy a vízszint már csak néhány milliméterre van attól a kritikus értéktől, amelynél meg kell kezdeni az utolsó termelő blokk leállítását.

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Milliméterekre volt Paks a teljes leállástól, de fordult a helyzet

Magyar Péter szerint ezt követően következett be az a fordulat, amelyre napok óta vártak a szakemberek.

Először a paksi Duna-ágban, majd röviddel később az erőmű hidegvizes csatornájának öblében is megállt a vízszint csökkenése, majd lassú emelkedés kezdődött. Ezzel párhuzamosan helyreállt a hűtővíz-szivattyúk teljesítménye, és stabilizálódott az erőmű működése

- mondta.

A miniszterelnök közlése szerint reggelre mintegy két centiméterrel emelkedett a paksi vízszint, így az utolsó, még működő turbina továbbra is stabilan üzemel.

A kedvező fordulat ellenére Magyar Péter arra figyelmeztetett, hogy a legnehezebb időszak még nem ért véget. A következő napokban továbbra is 40 Celsius-fok feletti hőség, aszály és fokozott terhelés vár az energiarendszerre, miközben számottevő lehűlés csak péntektől érkezhet.

A kormányfő ismét arra kérte a nagy energiafogyasztókat, hogy tartsák be az önként vállalt fogyasztáscsökkentést, a lakosságot pedig arra biztatta, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint halasszák el a nagyobb villamosenergia-felhasználással járó tevékenységeket.

Elmondása szerint az elmúlt két napban az áramhálózati rendszerterhelés bizonyos időszakokban 600–700 megawattal alacsonyabban alakult, mint amit a szakemberek előzetesen prognosztizáltak, ami érdemben hozzájárult az ellátásbiztonság fenntartásához.

A miniszterelnök jelezte, hogy a nap folyamán Paksra látogat, délután pedig ismét összeül a védelmi munkacsoport, amely szükség esetén újabb intézkedésekről dönthet.

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Teljes átvilágítás jön a magyarországi akkumulátorgyárakban

Augusztus 1-jén országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának átvizsgálására – jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter.

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Teljes átvilágítás jön a magyarországi akkumulátorgyárakban
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Kapitány: biztonságosan üzemel Paks utolsó turbinája

Kapitány István energiaügyi miniszter a Facebookon számolt be az energiaellátás helyzetéről.

A Dunamenti erőmű biztonságosan működik, a Paksi utolsó turbina üzemben, az import is biztosított és a fogyasztás is alacsonyabb az összefogás eredményeképp

– fogalmazott a miniszter, aki megköszönte a lakosság együttműködését a takarékos áramfelhasználásban.

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Milliméterekre volt Paks a teljes leállástól, de fordult a helyzet

Hajnali fél kettő körül pár milliméterre volt a Paksi Atomerőmű a teljes leállástól, ám ekkor megállt a vízszint csökkenése, reggelre pedig 1,5 centimétert emelkedett – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. Az erőmű utolsó, még termelő turbinája így egyelőre biztonságosan üzemel.

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Milliméterekre volt Paks a teljes leállástól, de fordult a helyzet
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A tegnapi nap összefoglalója

Mi történt hétfőn?

  • Paks: július vége óta fokozatosan csökkentették, majd leállították a blokkok teljesítményét. Az utolsó előtti turbina lekapcsolásakor a mérnököknek sikerült mérsékelniük a hűtővíz-kivételt, ami csökkentette az elszívó hatást, átmenetileg megemelte a vízszintet a vízkivételi műnél, és időt nyert az utolsó turbina további működéséhez.
  • Energiakrízis-egyeztetés: az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes kezdeményezésére Magyar Péter és a parlamenti frakcióvezetők a Sándor-palotában tárgyaltak. A miniszterelnök szerint az ország energia- és vízellátása kisebb fennakadásokkal ugyan, de biztosított, a tartalék erőművek – Litér és a Mátrai Erőmű – szükség esetén indíthatók, a lakossági fogyasztás korlátozása pedig továbbra is a legutolsó eszköz. „Mi nem fogjuk lezárni az országot” – fogalmazott.
  • Fogyasztáscsökkentés: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra kérte a lakosságot és a vállalatokat, hogy a fogyasztást lehetőség szerint csúcsidőn kívülre időzítsék. Vitézy Dávid bejelentette, hogy 17 és 22 óra között szünetel a vasúti áruszállítás, az elektromos buszok töltését éjszakára ütemezik át, több állami épület és híd díszkivilágítását pedig lekapcsolják. A CATL közölte, hogy 30 százalékkal csökkenti az épülő debreceni akkumulátorgyár energiaigényét.
  • Zuglói irodakomplexum: a kormány eláll a Bayer Construct által épített irodaház megvásárlásától, és visszaköveteli a már kifizetett, több mint 300 milliárd forintot. A döntés részleteit Velkey György László külügyi államtitkár ismertette.
  • Gazdaságpolitika: a kabinet átfogó reformot jelentett be a piaci hitelekhez kapcsolódó állami támogatási és garanciarendszerben, nyilvánosságra kerültek a Kínától felvett 1 milliárd eurós hitel részletei, valamint hatályba lépett a szén-dioxid-kvótaadó visszatérítése.
  • Személyi döntések: Feledy Botond vezeti a Külügyminisztériumhoz visszakerülő Magyar Külügyi Intézetet, helyettese Rácz András lesz. A Fidesz parlamenti frakciójához Hortay Olivér és Palóc André csatlakozik.

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