  • Megjelenítés
Tisza-kormány: az utolsó pillanatban fordult a helyzet a Paksi Atomerőműnél
Gazdaság

Tisza-kormány: az utolsó pillanatban fordult a helyzet a Paksi Atomerőműnél

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kedd hajnali fél kettő körül már csak néhány milliméter választotta el a Paksi Atomerőművet a teljes leállástól, ám ekkor megállt a Duna vízszintjének csökkenése, reggelre pedig 1,5 centiméteres emelkedést mértek – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. Ennek köszönhetően az erőmű utolsó, még termelő, 240 megawattos turbinája egyelőre üzemben maradhat. Eközben hétfőn rendkívüli energiakrízis-intézkedésekről döntött a kormány, elállt a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, több fontos személyi döntést is bejelentett, valamint új gazdaságpolitikai lépéseket ismertetett.
Megosztás

Milliméterekre volt Paks a teljes leállástól, de fordult a helyzet

Hajnali fél kettő körül pár milliméterre volt a Paksi Atomerőmű a teljes leállástól, ám ekkor megállt a vízszint csökkenése, reggelre pedig 1,5 centimétert emelkedett – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. Az erőmű utolsó, még termelő turbinája így egyelőre biztonságosan üzemel.

Tovább a cikkhez
Milliméterekre volt Paks a teljes leállástól, de fordult a helyzet
Megosztás

A tegnapi nap összefoglalója

Mi történt hétfőn?

  • Paks: július vége óta fokozatosan csökkentették, majd leállították a blokkok teljesítményét. Az utolsó előtti turbina lekapcsolásakor a mérnököknek sikerült mérsékelniük a hűtővíz-kivételt, ami csökkentette az elszívó hatást, átmenetileg megemelte a vízszintet a vízkivételi műnél, és időt nyert az utolsó turbina további működéséhez.
  • Energiakrízis-egyeztetés: az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes kezdeményezésére Magyar Péter és a parlamenti frakcióvezetők a Sándor-palotában tárgyaltak. A miniszterelnök szerint az ország energia- és vízellátása kisebb fennakadásokkal ugyan, de biztosított, a tartalék erőművek – Litér és a Mátrai Erőmű – szükség esetén indíthatók, a lakossági fogyasztás korlátozása pedig továbbra is a legutolsó eszköz. „Mi nem fogjuk lezárni az országot” – fogalmazott.
  • Fogyasztáscsökkentés: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra kérte a lakosságot és a vállalatokat, hogy a fogyasztást lehetőség szerint csúcsidőn kívülre időzítsék. Vitézy Dávid bejelentette, hogy 17 és 22 óra között szünetel a vasúti áruszállítás, az elektromos buszok töltését éjszakára ütemezik át, több állami épület és híd díszkivilágítását pedig lekapcsolják. A CATL közölte, hogy 30 százalékkal csökkenti az épülő debreceni akkumulátorgyár energiaigényét.
  • Zuglói irodakomplexum: a kormány eláll a Bayer Construct által épített irodaház megvásárlásától, és visszaköveteli a már kifizetett, több mint 300 milliárd forintot. A döntés részleteit Velkey György László külügyi államtitkár ismertette.
  • Gazdaságpolitika: a kabinet átfogó reformot jelentett be a piaci hitelekhez kapcsolódó állami támogatási és garanciarendszerben, nyilvánosságra kerültek a Kínától felvett 1 milliárd eurós hitel részletei, valamint hatályba lépett a szén-dioxid-kvótaadó visszatérítése.
  • Személyi döntések: Feledy Botond vezeti a Külügyminisztériumhoz visszakerülő Magyar Külügyi Intézetet, helyettese Rácz András lesz. A Fidesz parlamenti frakciójához Hortay Olivér és Palóc André csatlakozik.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiszabadult a mesterséges intelligencia, azonnal behívták Sam Altmant és a többi AI-gurut
Raliztak az amerikai tőzsdék
Magyar Péter: sikerült időt nyerni a Paksi Atomerőműben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility