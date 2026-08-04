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Török Gábor szerint súlyos kérdések merülnek fel Magyar Péter kommentje után
Gazdaság

Török Gábor szerint súlyos kérdések merülnek fel Magyar Péter kommentje után

Portfolio
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Török Gábor politikai elemző is reagált arra, hogy a közmédia vezetősége egy nappal a kinevezésük után visszavonta Hajdú Gábor és Borsa Miklós megbízatását. A fordulat azután történt, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétfőn egy cikk alá azt írta a Facebookon: „nem hinném…".  

Az MTVA hétfőn jelentette be, hogy Hajdú Gábor lesz az M1 Híradó főszerkesztője, a műsor pedig augusztus második felében tér vissza. A közlemény alá kommentelt Magyar Péter miniszterelnök: a Telex cikke – amely arról is írt, hogy Hajdú korábban a Mészáros-csoporthoz köthető Hír TV-nél és Echo TV-nél dolgozott – alá annyit fűzött, hogy „nem hinném…".

Egy nappal később a közmédia vezetősége visszavonta Hajdú és Borsa Miklós megbízatását.

A fejleményre Török Gábor politikai elemző is reagált a Facebookon. „Képzeljük el, hogy Orbán Viktortól miniszterelnökként egy újságíró megkérdezi, mit szól ahhoz a friss bejelentéshez, amely szerint XY lesz az M1 híradójának vezetője. Mire ő azt válaszolja, hogy szerintem nem lesz. Majd másnap nem is lesz" – írta.

Az elemző szerint a helyzetre kétféle válasz adható:

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Azt gondolom, hogy kétféle válaszunk lehet: – ez teljesen normális. – ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki (nem) lehet a köztévé vezetője, akkor az kormánytévé.

A hétfőn bejelentett két műsorvezető egyike Borsa Miklós volt, aki 2014-ben a Híradó arcai között szerepelt, majd visszavonult a tévézéstől, 2022-ben pedig már kritikusan beszélt a köztévéről. Az MTVA a hétfői közleményben a Mészáros-csoportot nem említette, arról a 24.hu írt.

A közmédia átalakítását júliusban kezdte meg az MTVA új, ideiglenes vezetése. Arról, hogy Magyar Péter kommentjét hogyan értette, illetve a cikk mely részére reagált, a Telex a Tisza Párt kommunikációjánál is érdeklődött, de válasz egyelőre nem érkezett.

Címlapkép forrása: Fotó: Mudra László

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