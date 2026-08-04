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Tovább tart a rendkívüli hőség, péntekig meghosszabbították a legmagasabb fokú riasztást
Gazdaság

Tovább tart a rendkívüli hőség, péntekig meghosszabbították a legmagasabb fokú riasztást

MTI
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Portfolio
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A tartós kánikula miatt péntek éjfélig meghosszabbította az egész ország területére érvényes, harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a katasztrófavédelem közös tájékoztatása alapján a következő napokban is folytatódik a rendkívüli meleg. A meteorológiai előrejelzések figyelembevételével ezért vált szükségessé az eredetileg ma éjfélig elrendelt, legmagasabb fokú riasztás meghosszabbítása.

A hőség az egészséges szervezetet is megviseli, de a tartós forróság különösen nagy veszélyt jelent az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra, a szabadban dolgozókra, valamint a krónikus – elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi vagy anyagcsere-betegséggel küzdő – betegekre. Mivel a magas hőmérséklet jelentősen növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kockázatát,

a hatóságok felhívják a figyelmet az alapvető óvintézkedések betartására, amelyek közül a bőséges és rendszeres folyadékpótlás a legfontosabb.

A jelenlegi kilátások szerint csütörtökön tetőzik a hőség, ezt követően pénteken és szombaton gyors lehűlés jön. Azt azonban egyelőre nem tudni, a lehűlés mennyire lesz tartós.

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