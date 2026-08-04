Új támogatást terveznek Magyarországon: külön pénzt kaphatnak a termelők, ha megőrzik a vizet

Az elmúlt hat év szélsőséges időjárási és piaci viszonyai felélték a hazai termelők tartalékait.
Mivel 2026-ban az aszály és a piaci nyomás egyszerre sújtja az ágazatot, az azonnali pénzügyi segítség sok gazdaság számára életmentő lehet. Ennek érdekében az agrártárca a területalapú támogatásoknál a szokásos 60 százalékos előleg helyett 70 százalékos "szuperelőleget" tervez kifizetni már idén augusztus végén. Emellett a tavaszi fagy- és jégkárok után járó kártérítéseket is felgyorsítják, így az érintettek a jövő év márciusa helyett várhatóan már szeptember végén megkaphatják a pénzüket. Az ehhez szükséges törvénymódosítás már az Országgyűlés előtt van - mondta Juhász Anikó az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium helyettes államtitkára az AXIÁL Kft. és a Phylazonit Kft. „Alap a talaj” rendezvénysorozatának szarvasi állomásán.
A pénzügyi mentőöv mellett azonban sürgős szemléletváltásra is szükség van a földeken.
A gazdálkodóknak nem csupán a támogatások megszerzése miatt kellene betartaniuk a környezeti előírásokat, hanem azért is, mert a talajkímélő és vízmegtartó módszerekkel ténylegesen megóvhatják területeik termőképességét. A talajnedvesség és a humusz megőrzése ma már a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kulcsa, amit az agrár-ökológiai (AÖP) és az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) programok is ösztönöznek. A sikeres átálláshoz a tudásátadás is elengedhetetlen, ezért a hazai agráriskolák feladata a klímatudatos, víz- és talajvédelemben jártas szakemberek képzése, míg az aktív termelőket felnőttképzéssel és korszerű szakmai anyagokkal segítik.
A hazai támogatáspolitika a jövőben a puszta megfelelés helyett egyre inkább az elért eredményeket díjazza majd. Ennek egyik tervezett eleme a "vízprémium", amely azokat a gazdákat jutalmazná, akik bizonyítottan képesek megőrizni a nedvességet a talajban. Az ellenőrzések gyorsításában és az adminisztrációs terhek csökkentésében komoly szerepet kap a digitalizáció. A Mobilgazda alkalmazás segítségével például a termelők már maguk is igazolhatják az aszálykárokat georeferált fotókkal, így nem kell heteket várniuk a hivatalos helyszíni szemlére, és még időben megmenthetik a takarmányozásra alkalmas növényeket.
A nehezebben művelhető, gyengébb hozamú vagy vízvédelmi szempontból érzékeny területeken – például a csatornák és természetes vizek mentén – a jövőben érdemes lehet felhagyni a hagyományos szántóföldi műveléssel.
Ezeken a részeken alternatív jövedelemforrást jelenthet az ökológiai célú hasznosítás, mint a szén-dioxid-megkötés, a biodiverzitás növelése vagy a vízmegtartás, amelyeket a tervek szerint külön is kompenzálna az állam. Az ágazat zöldítési stratégiájához szorosan kapcsolódik az idén őszre várható új klímatörvény is, amely integrálja az agráriumra és erdészetre vonatkozó fenntarthatósági javaslatokat.
A minisztérium kiemelten ösztönzi a gazdálkodói összefogásokat is, mivel a jelenlegi válságos időszakban az egyéni túlélés egyre nehezebb. A közös fellépés nemcsak a piacépítést és a kríziskezelést könnyíti meg, hanem jóval kedvezőbb finanszírozási lehetőségeket is teremt. A hivatalos együttműködések jóval magasabb, 300 ezer eurós állami támogatási kerettel gazdálkodhatnak, és hozzáférhetnek a Magyar Fejlesztési Bank kamatmentes forgóeszközhiteleihez is.
A fejlesztések és támogatások hatékonyságát ugyanakkor jelenleg erősen hátráltatja a bürokrácia és a széttagolt intézményrendszer. Előfordul, hogy egy pályázat elbírálására éveket kell várni, holott a klímaváltozás hatásai azonnali beruházásokat igényelnének. Az agrártárca vezetése ezért a kifizetési rendszer jelentős egyszerűsítésére és központosítására törekszik, hogy a gazdák a jövőben sokkal gyorsabban és gördülékenyebben jussanak hozzá a túlélést és a modernizációt szolgáló forrásokhoz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nem hozott enyhülést az éjszaka: történelmi hőségrekord dőlt meg Magyarországon
Nálunk volt az egyik legmelegebb Európában.
Váratlan fordulat az ingatlanoknál: 2021 óta nem látott menetelésbe kezdett Magyarország
A Colliers első féléves, regionális adatai szerint.
Regionális konkurenciaharc és klímaválság: Kékszalag a gazdasági és környezeti valóság prizmáján át
A vitorlázás egyre szélesebb tömegeket szólít meg.
Kína arra fogad, hogy Donald Trumpot nem zavarja Amerika ázsiai szövetségeseinek megfélemlítése
Kína fokozta a nyomásgyakorlást Ausztráliával, a Fülöp-szigetekkel és Japánnal szemben.
Váratlan fordulat: úgy néz ki, megegyezik Iránnal az arab állam - Vége Hormuznak, ahogy eddig ismertük
Lehet, hogy örökre búcsút inthetünk a szabad hajózhatóságnak.
Felfüggesztik az autómosást az OMV-nél
Így takarékoskodik a vállalat az energiával és a vízzel.
Lecsaptak a hatóságok: kiirtották az életveszélyes spekulációt a forró tőzsde környékéről
Meglett hatása a kőkemény szigorításnak.
Azt hittük, csak télen fontos, pedig most is ez menthet meg a hatalmas energiaszámláktól
Idősávos áramtarifa bevezetését javasolja az ÉVOSZ.
Kisebb has, több izom: az Ozempic utáni korszak a "szépségfogyasztó" injekció
Az Ozempic-korszak első nagy ígérete az volt, hogy gyógyszerrel látványosan lehet fogyni. A következő áttörés az lehet, hogy azt is szabályozhatjuk, miből fogyunk. Kísérleti géncsendesítő
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
Van terved arra, miből élsz majd várhatóan 17 évig nyugdíjasként?
A hosszabb élet jó hír, de pénzügyi szempontból nehéz kérdéseket vet fel. Írásunkban megmutatjuk, hogy a nyugdíjas évekből hány egészségben töltött életévre számíthatunk, mi feszíti
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól
A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást
A hazai energiarendszer eddigi legnagyobb tesztje zajlik.
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.
Elsődleges bankká válna Magyarországon a Revolut − exkluzív interjú
A Revolut Europe új vezérigazgatója a Portfolio Checklist vendége volt.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!