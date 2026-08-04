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Újabb rezsiintézkedés jön, jelentősen bővítik a tűzifaprogramot
Gazdaság

Újabb rezsiintézkedés jön, jelentősen bővítik a tűzifaprogramot

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Megduplázza a kormány a Szociális Tűzifa Programban igényelhető famennyiséget és az arra fordított keretet, az állami erdőgazdaságok pedig már megkezdték a téli készletek biztosítását. Ősztől a tűzifa áfája is 27-ről 5 százalékra csökken, ami mintegy másfél millió, részben vagy teljesen fával fűtő magyar számára jelenthet segítséget.

Biztosított lesz a téli tűzifaellátás, a kormány pedig megduplázza a Szociális Tűzifa Programban igényelhető mennyiséget és az arra fordított keretösszeget

jelentette be Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető Kőrösi Levente természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkárral soron kívüli egyeztetésre hívta az állami erdőgazdaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges famennyiség mielőbbi kitermelésére.

A program az önkormányzatokon keresztül biztosít ingyenes tüzelőanyagot a rászoruló, jellemzően kisebb településeken élő családoknak.

A korábbi rendszerben évente mintegy 5 milliárd forint állt rendelkezésre, így a bejelentett megduplázás 10 milliárd forintos keretet jelenthet, a részletes pályázati feltételeket azonban még nem ismertették.

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A program korábban körülbelül 180–200 ezer háztartást ért el, az állami erdőgazdaságok pedig több mint kétezer településre szállítottak tüzelőt.

A mostani intézkedés azért is lényeges, mert a szociális programot korábban többször bírálták a bonyolult pályázati rendszer és a késedelmes kiszállítások miatt. A kormány ezért a támogatás növelése mellett már jóval a fűtési szezon előtt megkezdte a szükséges készletek felhalmozását.

A tűzifával fűtő háztartások támogatása a korábbi kormánydöntés kiegészítése, miszerint ősszel 27 százalékról 5 százalékra csökken a tűzifa áfája.

Kármán András pénzügyminiszter korábbi tájékoztatása szerint mintegy másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy teljes egészében fával fűt. A kabinet szerint ezek a családok eddig nagyrészt kimaradtak a gáz- és áramfogyasztásra épülő rezsicsökkentésből, az adómérséklés ezért számukra nyújt közvetlen segítséget.

Az egyeztetésen a rendkívüli aszály következményei is szóba kerültek. Gajdos arra utasította az állami erdőgazdaságokat, hogy gondoskodjanak a vadon élő állatok folyamatos vízellátásáról és az erdei itatók rendszeres feltöltéséről.

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