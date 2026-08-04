Vadonatúj módszer segíthet a magyar betegeken - Külföldön már működik

Private Health Forum 2026 Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.

Az egészségügy különleges ágazat, több szempontból is, de talán a legfontosabb, hogy ez az a szektor, amely nap mint nap milliók életéért, egészségéért felel, Magyarországon is. Az egészségügy tevékenységének fókuszában az emberi élet áll: betegként a gyógyítás, míg egészséges emberként a prevenció a "szolgáltatás". A hivatalos adatok szerint hazánkban évente több tíz millió orvos-beteg találkozó zajlik le, amelyek mindegyike lehet egyedi, de biztosan van egy közös jellemzőjük:

ez pedig nem más, mint az információs asszimetria.

Ez az a helyezt, amikor a folyamat szereplői (az orvos és a beteg) jellemzően nem rendelkeznek ugyanannyi, illetve ugyanolyan mélységű információval az adott problémáról és annak lehetséges megoldási módjairól. Éppen emiatt a gyógyítás nem tekinthető hagyományos szolgáltatásnak, rendkívüli mértékben függ a bizalomtól, másrészt a beteg szempontjából kiszolgáltatottságot okoz (hiszen laikusként kevesebb információval rendelkezik és nem is lehet olyan felkészült, mint a hosszú éveken át tanuló és készülő orvos), és az sem mellékes szempont, hogy a szolgáltatás (gyógyítás) iránti keresletet nemcsak a beteg állapota, igényei határozzák meg, hanem az orvos ajánlásai is.

Mára azonban egyre több eszköz és törekvés van arra vonatkozóan, hogy ez a jelentős információs asszimetria az orvos és a beteg között csökkenjen, elég ha csak a mesterséges intelligencia szoftverek azonnali válaszaira gondolunk. Vannak ugyanakkor erre intézményesített megoldások is, amikor egy egészségügyi rendszer felállít egy független hatóságot, amelyik felügyeli az ellátó intézmények működését, tájékoztatja a betegeket az ellátás, a gyógyítás minőségéről, ezen keresztül az érintettek informáltabbak lehetnek és az információs asszimetria csökkenhet, a bizalom javulhat.

Ezt a szerepet tölti be az Egyesült Királyság National Health Service (NHS) egészségügyi rendszerében a CQC nevű hatóság. A Care Quality Commission az angliai egészségügyi és felnőtt szociális ellátás független szabályozója és feladata, hogy biztosítsa, hogy a szolgáltatók biztonságos, hatékony, együttérző és magas minőségű ellátást nyújtsanak, illetve ösztönözze a szolgáltatások javulását.

A CQC jelentősége négy nagy pontban foglalható össze. Egyrészt regisztrálja az egészségügyi és szociális ellátókat, vagyis jogi kapuőrként működik. Másrészt monitorozza, ellenőrzi és minősíti a szolgáltatásokat: kórházakat, háziorvosi praxisokat, fogorvosokat, ambulanciaszolgálatokat, mentális egészségügyi szolgáltatásokat, otthoni ellátókat. Harmadrészt nyilvános jelentéseket és értékeléseket ad ki, amelyek segítik a betegek és családok tájékozódását. Negyedrészt ha súlyos hiányosságot talál, jogi és végrehajtási eszközökkel is felléphet a szolgáltatókkal szemben.

A CQC nyilvános értékelései nemcsak adminisztratív dokumentumok, hanem épp az információs asszimetria elleni hatékony eszközök: növelik a társadalmi bizalmat, ugyanis segítik a választást, jelzik a kockázatot, és nyomást gyakorolnak a szolgáltatókra a javulás érdekében.

A betegek önmagukban ugyanis nem képesek megítélni egy kórházi osztály vagy háziorvosi rendelő klinikai minőségét. A CQC ezt úgy kezeli, hogy rendszeres ellenőrzések után nyilvános, könnyen érthető értékeléseket tesz közzé. A szolgáltatókat 5 kulcsfontosságú szempont alapján vizsgálják (Biztonságos, Hatékony, Gondoskodó, Reagáló, Jól vezetett), és négy egyszerű kategóriába sorolják őket: kiváló, jó, fejlesztendő, elégtelen. A szervezet a CQC Insight nevű digitális rendszerével folyamatosan monitorozza a nemzeti klinikai adatbázisokat, a halálozási rátákat, a várakozási időket és a felmerülő panaszokat. Ha a rendszer anomáliát észlel, a CQC azonnali, célzott helyszíni vizsgálatot rendel el, mielőtt a strukturális problémák súlyos betegbiztonsági veszélyt okoznának. Fontos szerepe továbbá a hatóságnak, hogy gyűjti és becsatornázza a páciensek, hozzátartozók és a kórházi dolgozók (whistleblowers/közérdekű bejelentők) közvetlen tapasztalatait.

Ennek a szervezetnek az egyik felsővezetője Toli Onon, akinek a hivatalos pozíciója a Chief Inspector of Hospitals, vagyis az angliai kórházi ellátások főfelügyelője.

Szeptember 10-én Toli Onon keynote előadóként vesz részt a Private Health Forum konferencián, amelyet idén már tizedik alkalommal rendezünk meg.

Dr. Toli Onon Care Quality Commission, Chief Inspector of Hospitals … Tovább

Miért fontos ez most Magyarországon?

Az angliai szervezet szerepe és tevékenysége idehaza is felértékelődhet. Hegdűs Zsolt egészségügyi miniszter (aki hosszú időn át dolgozott az NHS-ben orvosként) több alkalommal is példaként hivatkozott a brit rendszerre és az annak fontos intézményi szereplőire.

Parlamenti meghallgatásán a tárcavezető kiemelte:

a nyilvánosság nem az egészségügy ellensége, hanem az alapfeltétel. Az őszinteség erény lesz és nem kockázat.

Már akkor bejelentette, hogy Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóságot hoz létre a kormány, a minisztériumtól függetlenül. A cél nem a büntetés, hanem a transzparencia. Júniusban egy konferencián azt is elárulta a miniszter, hogy Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember dolgozza ki a hatósággal kapcsolatos koncepciót. A hatóság feladata a minimumfeltételek szigorú és pártatlan ellenőrzése, valamint a nyilvános minőségi jelentések elkészítése lesz. Szankcionáló jogköre is lesz a hatóságnak.

Ezen a ponton azt is érdemes felidézni, hogy a kormány már májusban megjelentetett egy határozatot, amely kimondta: a lakosság transzparens, naprakész tájékoztatása, valamint a további szükséges intézkedések meghozatala érdekében a fertőzési adatok közzétételére készülnek. Az erről szóló tervezet már meg is jelent az NNGYK-nál:

A július 31-i hivatalos értesítőben jelent meg, hogy a tárcavezető az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóság létrehozásának előkészítéséért és működésének megkezdéséért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Nemes Balázs Áront az augusztus 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra. A cél, hogy megteremtsék az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóság (EMH) 2027. január 1-jével történő létrehozásának jogi, szervezeti, költségvetési, személyi, adatkezelési, informatikai és működésindítási feltételeit.

Hegedűs Zsolt néhány héttel ezelőtt is megnyilvánult ebben a kérdésben, amikor arról osztott meg egy Facebook-bejegyzést, hogy Belicza Éva és Lám Judit, a Semmelweis Egyetem Betegbiztonsági Tanszékének szakemberei látogattak el a minisztériumba. Ennek kapcsán a miniszter leszögezte: "a nemkívánatos eseményeket jelenteni, mérni és hitelesíteni fogjuk. Az adatokat és az eredményeket pedig nyilvánosságra hozzuk". "Nem azért, hogy orvosokat és ápolókat büntessünk vagy bűnbakokat keressünk. Hanem azért, hogy megtaláljuk a rendszer hibáit, és megelőzzük, hogy ugyanaz újra megtörténjen" - tette hozzá.

A témával kiemelten foglalkozunk tehát a szeptember 10-i Private Health Forumon. Érdemes velünk tartani!

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