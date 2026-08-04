Végre itt a jó hír: ekkor enyhülhet az extrém alacsony vízállás

A vízügy tájékoztatása szerint a Duna hazai szakaszán kedden tapasztalt, mindössze néhány centiméteres vízszintváltozást a folyó külföldi vízgyűjtőin elszórtan lehullott csapadék okozta. Érdemi változásra azonban egyelőre nem számítanak, a következő néhány napban várhatóan stagnálnak a vízszintek.
A meteorológiai előrejelzések alapján csütörtöktől nyílhat esély számottevő mennyiségű csapadékra az Inn, a Traun és az Enns vízgyűjtő területén. Amennyiben az előre jelzett eső valóban lehullik, annak hatása a hétvégétől Magyarországon is megjelenhet:
A DUNA HAZAI SZAKASZÁN NÉHÁNY DECIMÉTERES VÍZSZINTEMELKEDÉS KÖVETKEZHET BE.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a meteorológiai előrejelzéseket továbbra is jelentős bizonytalanság övezi. A hidrológiai számításokat ezekre az előrejelzésekre alapozzák, ezért pontosabb képet csak azt követően lehet adni, hogy a csapadék ténylegesen lehullott a Duna külföldi vízgyűjtőin.
A vízügyi szakemberek ezt követően tudják megbízhatóbban felmérni, hogy a csapadék milyen mértékben növelheti a folyó vízhozamát, illetve mekkora és milyen tartós vízszintemelkedést okozhat a Duna magyarországi szakaszán.
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