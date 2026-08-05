Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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43 fokos hőség tombol ma Budapesten, csapadék esélye kizárt
Gazdaság

43 fokos hőség tombol ma Budapesten, csapadék esélye kizárt

MTI
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Országosan 40, Budapesten 43 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, csapadék esélye kizárt - közölte a kormány a szerdai 16 órai, a hőségriasztásról a kormany.hu oldalon közzétett gyorsjelentésében.

Azt írták: a szociális ellátórendszerben az előző jelentés óta nem történt rendkívüli esemény. Az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás szerda délután egy esetben történt.

A közlekedésben húsz vasútvonalon, valamint öt HÉV-vonalon van érvényben ideiglenes, magas sínhőmérséklet miatti sebességkorlátozás.

Tájékoztattak arról is, hogy az E.ON áramszolgáltató által kihirdetett áramszünetek ideje alatt az elrendelt másod- és harmadfokú hőségriadó napjain mobil áramforrásról vagy aggregátorról üzemeltetik a víztermelő kutakat és az ivóvíz-tisztítási technológiát, illetve a szennyvíztisztító-átemelőket és a szennyvíztisztító-telepeket.

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatási területén a megtett intézkedéseknek, a közzétett figyelemfelhívásoknak, valamint az elrendelt vízkorlátozásoknak köszönhetően az ivóvíz-felhasználás mérséklődött, a vízellátás helyreállt, vízhiány egyik településen sem tapasztalható.

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A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaburán a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében a víziközmű szolgáltató továbbra is biztosít két lajtoskocsit, valamint a Tóparti Otthon Szociális Intézménynél további egy lajtoskocsit. A település megnövekedett vízigényét kiszolgáló új kút kivitelezése folyamatban van - írták.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentése szerint 17 erdő- és vegetációtűzről érkezett bejelentés.

Székesfehérvár külterületén 150 hektáron száraz avar ég, ami egy MOL-telepet veszélyeztet, a tűz oltása folyamatban van.

Dédestapolcsány külterületén ég az aljnövényzet, a tűz oltása folyamatban van, a felderítésben rendőrségi, az oltásban pedig honvédségi helikopter is közreműködik.

A Magyar Honvédség a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatási területén továbbra is vízszállítási feladatokat lát el hat katonai vízszállítóval.

A Paksi Atomerőmű aktuális villamosenergia-termelési kapacitása jelenleg 230 megawatt.

A tájékoztatás szerint 1341 helyszínen volt vízosztás, 794 helyszínen pedig párakapu üzemel.

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