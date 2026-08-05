58 fokosra forrósodtak a sínek, több száz kilométeren lassít a MÁV

Az extrém hőség miatt az Alföldön helyenként 58 fokosra forrósodtak a sínek, ezért a MÁV több száz kilométeren lassításokat rendelt el. A vasúttársaság közben fehér hővédő festéssel is kísérletezik, amely akár 3–7 fokkal csökkentheti a sínek hőmérsékletét - írja bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Az extrém hőség miatt több száz kilométeren lassítaniuk kell a vonatoknak, miközben a MÁV különböző megoldásokkal igyekszik megóvni a vasúti pályát a károsodástól. A társaság közlése szerint

szombat óta összesen 282 vágánykilométeren vezettek be ideiglenes sebességkorlátozást.

A nagy melegben a sínek hőtágulása jelentős mechanikai feszültséget okozhat, amely oldalirányú vagy felfelé történő deformációhoz, úgynevezett sínkivetődéshez, szélsőséges esetben pedig akár síntöréshez is vezethet. A kockázatot tovább növeli az áthaladó szerelvények terhelése, ezért a veszélyeztetett szakaszokon a vonatok sebességét is csökkentik.

A közvetlen napsütésnek kitett sínek akár 20 Celsius-fokkal is melegebbek lehetnek a levegőnél. A MÁV vasárnap Ferencvárosban több mint 52 fokos sínhőmérsékletet mért, míg az Alföld egyes részein 58 fokig forrósodtak a sínek. A társaság 45 fokos sínhőmérséklet felett már fokozott pályafelügyeletet rendel el.

A jelenlegi korlátozások 73 vágánykilométeren folyamatosan érvényesek, további 209 kilométeren pedig csak a nap legmelegebb óráiban kell lassítaniuk a szerelvényeknek.

A MÁV emellett fokozottan ellenőrzi a vasúti járművek műszaki állapotát is a rendkívüli hőség idején.

A vasúttársaság közben hosszabb távú megoldásokkal is kísérletezik, így a pécsi vasútvonalon tesztelt hővédő fehér festés a mérések alapján 3–7 Celsius-fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Speciális burkolattal védik a felmelegedéstől a sorompók berendezéseit tartalmazó szekrényeket is, hogy csökkentsék a hőségből eredő meghibásodások kockázatát.

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