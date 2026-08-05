„Ami mindig elérhető, az sosem lesz olcsó” – kemény tanulságot hozott a hőkupola

A nyári hőhullámok már nemcsak meteorológiai, hanem villamosenergia-piaci stressztesztet is jelentenek Magyarországon. A fogyasztási csúcsok, a naperőművi termelés esti visszaesése, az importkitettség és a klímaváltozásból fakadó szélsőségek egyszerre terhelik a rendszert. A legutóbbi hőkupola idején rekordközeli fogyasztás, extrém árkilengés és a termelési mix gyors átrendeződése mutatta meg, mennyire érzékennyé vált az ellátás. A szakértők szerint a fogyasztói tudatosság, az időzített áramhasználat, az energiatárolás és a regionális piacok együttműködése egyre fontosabb lesz. A legfontosabb tanulság ugyanakkor kényelmetlen: a mindig elérhető, biztonságos és zöldebb energia nem lehet tartósan olcsó.

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A magyar villamosenergia-rendszer a legutóbbi hőhullám alatt komoly próbát állt ki, de a helyzet nem vált kezelhetetlenné. Az EnergyTalks legújabb epizódjában három szakértő elemezte az egyre gyakrabban kialakuló, túlfeszített hálózat nehézségeit:

Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese;

Istvánffy György, a HUPX piacokért felelős igazgatója;

és Hazlach András, az MVM OnEnergy Zrt. trading igazgatója.

A kockázat szeirntük a következő években tovább nőhet: az elektrifikáció miatt a hűtés, a fűtés, a közlekedés és az ipari működés is egyre nagyobb mértékben támaszkodik villamos energiára, miközben a klímaváltozás miatt egyszerre gyakoribbak a hőhullámok, az aszályos időszakok és az extrém időjárási események.

Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese

A legkritikusabb időszak a hőség alatt az esti órákban jelentkezik, amikor a háztartások hazaérnek, bekapcsolják a klímát, elindulnak a nagyobb fogyasztók, miközben a naperőművi termelés gyorsan csökken. Június végén a piacon látványosan kirajzolódott ez a helyzet: napközben a naperőművek miatt alacsony, akár 0–50 euró közötti megawattórás árak alakultak ki, estére viszont 900–1000 euró közé ugrott a nagykereskedelmi ár.

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Istvánffy György, a HUPX piacokért felelős igazgatója szerint ez nem tekinthető normál piaci mozgásnak:

napon belül közel ezer eurós áringadozást nyilvánvalóan nem lehet egy lakossági piacra egy az egyben ráereszteni.

A jelenség mögött nemcsak a lakossági hűtés állt, hanem a termelési oldal feszültsége is: Paksot vissza kellett terhelni, a földgázerőművek szerepe megnőtt, az esti csúcsban pedig már olajtüzelésű erőművekre is szükség volt. A piaci árak ilyenkor azt jelzik, hogy a kínálati görbe legdrágább szakaszán jár a rendszer: néhány száz megawattnyi többletigény már drámai árugrást okozhat.

A lakossági fogyasztók ma ebből keveset érzékelnek, hiszen fix tarifákkal találkoznak, miközben a nagykereskedelmi piacon negyedóránként is szélsőséges változások történhetnek. A szakértők szerint a dinamikus árazás elvileg segíthetné a rendszer rugalmasságát, de azt nem lehet elvárni a lakosságtól, hogy napi szinten HUPX-árakat figyeljen, és ahhoz igazítsa az életét. Reálisabb út lehet az edukáció,

az okoseszközök használata, az elektromos autótöltés, mosogatógép, mosógép vagy más nagyobb fogyasztók időzítése,

valamint olyan ösztönzők bevezetése, amelyek nem sokkolják a háztartásokat, de jelzik, mikor drága és rendszerterhelő az energiahasználat.

Hazlach András, az MVM OnEnergy Zrt. tradingigazgatója szerint a fogyasztói alkalmazkodás csak akkor működhet tartósan, ha az emberek megértik: a villamos energia nem végtelenül rendelkezésre álló, következmények nélküli szolgáltatás. Ez a szemléletváltás a vállalatoknál már részben elindult: a 2022–2023-as energiakrízis után az energiahatékonyság és a fogyasztás időzítése sok cégnél magasabb döntéshozói szintre került.

Hazlach András, az MVM OnEnergy Zrt. trading igazgatója

Az energiatárolás fontos válasz lehet az új rendszerkihívásokra,de önmagában nem old meg mindent. Az akkumulátorok képesek kisimítani a napon belüli árkilengéseket: alacsony árú időszakban töltenek, magas árú időszakban kisütnek, ezzel emelve a mélypontokat és mérsékelve a csúcsárakat. Ugyanakkor

az akkumulátor nem termelőegység, csak eltárolja a máshol és máskor megtermelt energiát, ezért főleg napon belüli és rövid távú kiegyenlítésre alkalmas.



Címlapkép forrása: Portfolio