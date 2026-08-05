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Amíg mindenki az energiakrízisre figyel, a küszöb alatt ömlik Európába az orosz LNG
Gazdaság

Amíg mindenki az energiakrízisre figyel, a küszöb alatt ömlik Európába az orosz LNG

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Az Európai Unió továbbra is igyekszik csökkenteni az orosz energiahordozóktól való függőségét, ugyanakkor a geopolitikai feszültségek és az ellátási bizonytalanságok ismét felértékelték az orosz cseppfolyósított földgáz szerepét az európai piacon. A legfrissebb importadatok azt mutatják, hogy több tagállamban továbbra is jelentős mennyiségben érkezik orosz LNG, miközben a közösség a teljes kivezetésre készül – számolt be a Les Echos.

Belgium júliusban kizárólag Oroszországból importált cseppfolyósított földgázt (LNG). Bár ez elsőre letaglózónak hangozhat,

az országba érkező teljes LNG-mennyiség éves összevetésben több mint 40 százalékkal csökkent a hajókövetési adatok szerint.

Az ország mintegy 0,4 millió tonna orosz LNG-t vásárolt a hónap során, de Belgium emellett Norvégiából és az Egyesült Királyságból vezetéken keresztül is kap földgázt.

Utoljára 2021 elején fordult elő, hogy Belgium egyetlen LNG-beszállítója Oroszország volt. Akkor Európa még a koronavírus-járvány utáni gazdasági kilábalás időszakában járt, és Vlagyimir Putyin orosz elnök még nem indította meg Ukrajna elleni invázióját. A mostani helyzetet a közel-keleti feszültségek és a tengeri szállítások zavarai is befolyásolják, miközben az európai gáztárolók töltöttsége az év ezen időszakában 2009 óta a legalacsonyabb szinten áll – de ha a fogyasztáscsökkenést is beleszámítjuk, tehát azt, hogy évente csökken Európába gázigénye, akkor a készletek feltöltése a szokásos szinten halad.

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Az Európai Unió tervei szerint 2027-től lépne életbe az orosz LNG teljes tilalma, addig azonban a tagállamokat csak a vásárlások visszafogására ösztönzik.

Április óta már tilos új rövid távú szerződéseket kötni orosz LNG-re, ennek ellenére az import tovább nőtt, mivel a közel-keleti ellátási kockázatok miatt több vevő ismét az orosz szállítások felé fordult.

Az év első hat hónapjában az EU 16 százalékkal több orosz LNG-t importált, mint egy évvel korábban. A német Urgewald környezetvédő szervezet számításai szerint ezért összesen 5,96 milliárd eurót fizettek az uniós országok. A legnagyobb vásárlók Franciaország, Belgium és Spanyolország voltak.

Oroszország jelenleg továbbra is az Európai Unió második legnagyobb LNG-beszállítója az Egyesült Államok után.

Piaci szereplők szerint, ha a Hormuzi-szorosban fennmaradnak a tengeri szállítási zavarok, kérdésessé válhat az uniós tilalom fenntarthatósága.

Az Európai Bizottság ugyanakkor egyelőre kitart amellett, hogy a jövő évre tervezett tilalom életbe lép, miközben az EU a közelmúltban átmeneti mentességet adott az orosz LNG harmadik országokba történő továbbítására, enyhítve a globális tengeri szállítási piacra nehezedő nyomást.

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