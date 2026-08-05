Amíg mindenki az energiakrízisre figyel, a küszöb alatt ömlik Európába az orosz LNG

Belgium júliusban kizárólag Oroszországból importált cseppfolyósított földgázt (LNG). Bár ez elsőre letaglózónak hangozhat,
az országba érkező teljes LNG-mennyiség éves összevetésben több mint 40 százalékkal csökkent a hajókövetési adatok szerint.
Az ország mintegy 0,4 millió tonna orosz LNG-t vásárolt a hónap során, de Belgium emellett Norvégiából és az Egyesült Királyságból vezetéken keresztül is kap földgázt.
Utoljára 2021 elején fordult elő, hogy Belgium egyetlen LNG-beszállítója Oroszország volt. Akkor Európa még a koronavírus-járvány utáni gazdasági kilábalás időszakában járt, és Vlagyimir Putyin orosz elnök még nem indította meg Ukrajna elleni invázióját. A mostani helyzetet a közel-keleti feszültségek és a tengeri szállítások zavarai is befolyásolják, miközben az európai gáztárolók töltöttsége az év ezen időszakában 2009 óta a legalacsonyabb szinten áll – de ha a fogyasztáscsökkenést is beleszámítjuk, tehát azt, hogy évente csökken Európába gázigénye, akkor a készletek feltöltése a szokásos szinten halad.
Az Európai Unió tervei szerint 2027-től lépne életbe az orosz LNG teljes tilalma, addig azonban a tagállamokat csak a vásárlások visszafogására ösztönzik.
Április óta már tilos új rövid távú szerződéseket kötni orosz LNG-re, ennek ellenére az import tovább nőtt, mivel a közel-keleti ellátási kockázatok miatt több vevő ismét az orosz szállítások felé fordult.
Az év első hat hónapjában az EU 16 százalékkal több orosz LNG-t importált, mint egy évvel korábban. A német Urgewald környezetvédő szervezet számításai szerint ezért összesen 5,96 milliárd eurót fizettek az uniós országok. A legnagyobb vásárlók Franciaország, Belgium és Spanyolország voltak.
Oroszország jelenleg továbbra is az Európai Unió második legnagyobb LNG-beszállítója az Egyesült Államok után.
Piaci szereplők szerint, ha a Hormuzi-szorosban fennmaradnak a tengeri szállítási zavarok, kérdésessé válhat az uniós tilalom fenntarthatósága.
Az Európai Bizottság ugyanakkor egyelőre kitart amellett, hogy a jövő évre tervezett tilalom életbe lép, miközben az EU a közelmúltban átmeneti mentességet adott az orosz LNG harmadik országokba történő továbbítására, enyhítve a globális tengeri szállítási piacra nehezedő nyomást.
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