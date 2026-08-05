Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 Október 15-én jön a Nyugat-magyarországi Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.

Mindezt hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával.

- tette hozzá a miniszterelnök.

Elmondása szerint a fejlesztéseket úgy valósítja meg a kormány, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak.

Most pedig kezdődik a Védelmi Munkacsoport ülése. Rövidesen jelentkezem a részletekkel

- zárta bejegyzését Magyar Péter.

Címlapkép forrása: Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala