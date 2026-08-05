Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány
Gazdaság

Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány

Portfolio
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Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a Tisza-kormány - Magyar Péter Facebook-posztban jelentette be, hogy többek között a mostani energiaválságra is reflektálva energiatároló-kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergia és geotermikus energia beruházásokról döntöttek a kétnapos kormányülés első napján.
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Mindezt hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával.

- tette hozzá a miniszterelnök.

Elmondása szerint a fejlesztéseket úgy valósítja meg a kormány, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak.

Most pedig kezdődik a Védelmi Munkacsoport ülése. Rövidesen jelentkezem a részletekkel

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- zárta bejegyzését Magyar Péter.

Címlapkép forrása: Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala

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