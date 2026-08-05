Az energiakrízis miatt takarékosságról döntöttek a magyar állami szervnél, de a szolgáltatások nem állnak le

A bevezetett intézkedések értelmében a hivatal munkatársai

áramtalanítják a feleslegesen működő elektromos eszközöket,

a feleslegesen működő elektromos eszközöket, a légkondicionáló berendezéseket pedig a használt helyiségekben magasabb hőfokra állítják be.

berendezéseket pedig a használt helyiségekben állítják be. A használaton kívüli épületrészekben, folyosókon és raktárakban a hűtést teljesen lekapcsolták.

épületrészekben, folyosókon és raktárakban a teljesen A takarékosság a vízhasználatot is érinti, így korlátozták a zöldfelületek öntözését, a szolgálati járműveket pedig csak a legszükségesebb esetekben mossák le.

Bár a NAV az ország egyik legnagyobb állami szervezete, a szigorítások nem okoznak fennakadást a napi feladatellátásban.

A takarékoskodás közben is folyamatos az ügyfelek kiszolgálása, garantált a munkatársak biztonsága, és az informatikai rendszerek is akadálytalanul állnak rendelkezésre

– emelte ki a miniszter.

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