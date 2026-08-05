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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Az energiakrízis miatt takarékosságról döntöttek a magyar állami szervnél, de a szolgáltatások nem állnak le
Gazdaság

Az energiakrízis miatt takarékosságról döntöttek a magyar állami szervnél, de a szolgáltatások nem állnak le

Portfolio
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A rendkívüli időjárás okozta kihívásokra reagálva a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be, hozzájárulva ezzel a hazai villamosenergia-hálózat stabilitásához – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.

A bevezetett intézkedések értelmében a hivatal munkatársai

  • áramtalanítják a feleslegesen működő elektromos eszközöket,
  • a légkondicionáló berendezéseket pedig a használt helyiségekben magasabb hőfokra állítják be.
  • A használaton kívüli épületrészekben, folyosókon és raktárakban a hűtést teljesen lekapcsolták.
  • A takarékosság a vízhasználatot is érinti, így korlátozták a zöldfelületek öntözését, a szolgálati járműveket pedig csak a legszükségesebb esetekben mossák le.

Bár a NAV az ország egyik legnagyobb állami szervezete, a szigorítások nem okoznak fennakadást a napi feladatellátásban.

A takarékoskodás közben is folyamatos az ügyfelek kiszolgálása, garantált a munkatársak biztonsága, és az informatikai rendszerek is akadálytalanul állnak rendelkezésre

– emelte ki a miniszter.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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