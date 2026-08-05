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Bár már közel a vége, továbbra is fokozott készültségben az MVM
Gazdaság

Bár már közel a vége, továbbra is fokozott készültségben az MVM

Portfolio
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Bár már közel a hőség vége, az MVM Csoport továbbra is fokozott készültségben dolgozik az energiarendszer stabilitásának fenntartása érdekében – olvasható a társaság honlapján. A vállalatcsoport a Paksi Atomerőmű teljesítménycsökkentéséről és blokk-leállításokról, a tartalékerőművek mozgósításáról, valamint az elektromosautó-töltők esetleges korlátozásáról is beszámolt.

A közlemény szerint az MVM Csoportba tartozó nagyfeszültségű hálózatirányító MAVIR megerősített üzemirányítási felkészültséggel kezeli a villamosenergia-rendszer működését, és folyamatosan egyeztet a környező országok rendszerirányítóival, vizsgálja a határkeresztező kapacitások, illetve az importlehetőségek rendelkezésre állását.

Továbbá kiemelik, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szakemberei a nukleáris biztonsági követelmények betartása mellett hajtják végre a szükségessé váló üzemviteli lépéseket, és kiemelt figyelemmel követi a Duna vízállását és hőmérsékletét.

A cégcsoport a gáztüzelésű erőműveit, a Mátrai Erőművet és a tartalék erőművi kapacitásait is mozgósította:

a kritikus órákban minden hadra fogható erőművi kapacitást bevetünk annak érdekében, hogy a fogyasztási csúcsok kezelhetők maradjanak.

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– írja az MVM Csoport

Ami még kiderül a közleményből, hogy a szélerőműveknél elhalasztották a tervezett karbantartásokat, az ipari akkumulátoros energiatárolók pedig maximális kihasználtsággal működnek.

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Emellett a MVM Mobiliti tagvállalat arra kéri ügyfeleit, hogy lehetőség szerint kerüljék az elektromos autók töltését 17 és 22 óra között.

A társaság jelezte:

indokolt esetben sor kerülhet egyes nagy teljesítményű töltők teljesítményének átmeneti csökkentésére, vagy meghatározott töltőcsoportok időszakos leállítására is.

Az MVM saját működésében is takarékossági intézkedéseket vezetett be: mérséklik az irodai áramfelhasználást, lekapcsolják a használaton kívüli világítást és a díszkivilágításokat, korlátozzák a hűtési rendszerek használatát, és ahol lehet, otthoni munkavégzéssel csökkentik az energiaigényt.

Végül az ügyfeleket arra kérik, hogy az ügyintézéshez az online felületeket használják.

Címlapkép forrása: Portfolio

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