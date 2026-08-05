Drasztikus lépés a távol-keleti szigetországban: 1 százalékra vágják vissza az élelmiszerek adóját

A Liberális Demokrata Párt (LDP) főtanácsa szerdai ülésén egyhangúlag fogadta el Takaicsi Szanae miniszterelnök javaslatát, amely

az élelmiszerek és az alkoholmentes italok fogyasztási adóját két évre 8-ról 1 százalékra mérsékelné.

A döntés a kabinet jóváhagyása után várhatóan még a jelenlegi parlamenti ülésszakban törvényerőre emelkedik, így az adócsökkentés 2027 áprilisban életbe léphet.

A terv széles körű népszerűségnek örvend a választók körében, ugyanakkor komoly aggodalmakat vált ki a költségvetési egyensúly fenntarthatósága miatt.

Az éves bevételkiesés meghaladja a 4000 milliárd jent (mintegy 25,4 milliárd dollárt), amelyhez további 600 milliárd jenes tétel társul az alacsony jövedelmű háztartásoknak szánt közvetlen készpénztámogatások miatt.

Takaicsi a múlt héten bejelentette, hogy a piaci bizalom megőrzése érdekében nem kíván újabb államkötvényeket kibocsátani az adócsökkentés fedezésére, a konkrét finanszírozási forrásokat azonban nem részletezte. A kormányfő a meglévő költségvetés felülvizsgálatától – az adókedvezmények és támogatások átrendezésétől, valamint a nem adójellegű bevételektől – várja a hiányzó összeg előteremtését.

A finanszírozás körüli kételyeket nem csupán a piacok fogalmazták meg, hanem az ellenzék és az LDP egyes tagjai is fenntartásaikat hangoztatták, jóllehet az idei előrehozott választásokon szinte minden párt adócsökkentési ígéretekkel kampányolt. A Takaicsi által felállított pártközi munkacsoport végül nem tudott konszenzusra jutni, mivel egyes tagok az adócsökkentés helyett a közvetlen pénzbeli juttatásokat tartották hatékonyabb inflációellenes eszköznek. Ezt követően a miniszterelnök személyesen vitte tovább és kényszerítette ki a döntést.

Az adócsökkentést átmeneti intézkedésnek szánják, amíg 2029 áprilisára ki nem épül a visszatéríthető adójóváíráson alapuló új rendszer. Takaicsi ezt a reformprogramja sarokkövének nevezte, hangsúlyozva, hogy a mechanizmus a jövedelmi szintekhez igazodva enyhítené az alacsonyabb keresetű családok adóterheit, és célzott juttatásokat biztosítana számukra.

A Takaicsi-kormány adócsökkentése újabb bizonyítékot jelent a befektetők számára a laza költségvetési politikát illetően. A kockázatok további erősödése a kötvényhozamok további emelkedéséhez és a jen gyengüléséhez vezethet, melynek védelmében csaknem 100 milliárd dollárt költött el a múlt hét végén a pénzügyminisztérium és a Bank of Japan. Az elmúlt napok eseményei azt is jelentik, hogy Japán még mindig jen-probléma tüneti kezelésében hisz és továbbra sem hajlandó a költségvetési fegyelem erősítésével és/vagy az irányadó kamatok emelésével változtatni a fundamentális összképen.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images