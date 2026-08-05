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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Egy újabb kontinens nagy részén állhat le az áramellátás a hőség miatt
Gazdaság

Egy újabb kontinens nagy részén állhat le az áramellátás a hőség miatt

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Rekordszintre ugrott az áramfogyasztás Kína több régiójában a hőhullám hatására, miközben egyes területeken a hőmérséklet a következő napokban megközelítheti a történelmi csúcsokat. Az ország rendszerirányítója szerint az északi, északkeleti és keleti hálózatokban egyaránt csúcsra emelkedett a villamosenergia-terhelés, elsősorban a légkondicionálók fokozott használata miatt. Az adatközpontok bővülése és más gazdasági tevékenységek szintén hozzájárultak a fogyasztás növekedéséhez. Kuangtung tartomány pedig az első kínai régió lett, amelynek havi áramfogyasztása júliusban átlépte a 100 milliárd kilowattórát.
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Rekordszintre ugrott az áramfogyasztás Kína több régiójában a hőhullám hatására, miközben az ország egyes területein a következő napokban a hőmérséklet megközelítheti a történelmi csúcsokat – számolt be a Reuters.

A kínai állami hálózatüzemeltető keddi közleménye szerint

az északi, az északkeleti és a keleti regionális hálózatokban hétfőn és kedden egyaránt csúcsra emelkedett a villamosenergia-terhelés.

Az érintett területek között van Hopej tartomány, Tiencsin kikötőváros, valamint az északkeleti Liaoning és a keleti Santung tartomány. A fogyasztás megugrását elsősorban a légkondicionáló berendezések fokozott használata okozta.

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A hálózatüzemeltető közölte, hogy megkezdte a hálózatüzemeltetés optimalizálását, és felkészült a régiók közötti áramátvitelre a megnövekedett kereslet kielégítése érdekében.

A keleti Anhuj tartomány energiahivatala szerint a csúcsigény kedden elérte a 69,99 millió kilowattot, ami 2,1 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. A hivatal tájékoztatása alapján a fogyasztás emelkedéséhez a hőhullám mellett az adatközpontok kapacitásbővülése és egyéb gazdasági tevékenységek is hozzájárultak.

Az országos meteorológiai szolgálat szerdai előrejelzése szerint Liaoning egyes területein és Északkelet-Kína hegyvidéki részein a következő tíz napban a hőmérséklet megközelítheti vagy akár meg is haladhatja a korábbi rekordokat. A hatóságok óvintézkedések megtételére szólították fel a lakosságot.

Kuangtung lett az első olyan kínai tartomány, amelynek havi villamosenergia-fogyasztása júliusban átlépte a 100 milliárd kilowattórát, a tartományi áramszolgáltató adatai szerint ugyanis a pontos érték 100,798 milliárd kilowattóra volt.

A kínai áramellátás egyelőre bírja a terhelést, de az erősődő felmelegedés miatt üzemzavarok és áramszünetek is lehetségesek.

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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