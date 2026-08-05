Emberfeletti küzdelem zajlik Magyarországon, már a hadsereget is bevetették a pusztító lángok ellen

Sikerült körülhatárolni a székesfehérvári Feketehegyen keletkezett tüzet, de az érintett lakók egyelőre nem térhetnek vissza otthonaikba. Az öt beavatkozási helyszín közül négynél már az utómunkálatok zajlanak, egy területen azonban továbbra is nyílt lánggal ég a tűz. A lángok megfékezésén több mint 70 tűzoltó dolgozik, a védekezést pedig széles körű összefogás segíti: a Városgondnokság, a Honvédség, a Videoton Holding és környező mezőgazdasági telepek tartálykocsijai is vizet szállítanak a helyszínre.

Sikerült körülhatárolni a székesfehérvári Feketehegyen keletkezett tüzet, így a helyzet jelenleg stabil, az érintett lakók azonban még nem térhetnek vissza az otthonaikba – közölte Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere Facebook-bejegyzésében.

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A katasztrófavédelem szakemberei az öt érintett beavatkozási helyszín közül négynél már az utómunkálatokat végzik, egy területen azonban jelenleg is nyílt lánggal ég a tűz.

Az oltást követő feladatok az aktuális szélviszonyoktól függően még órákon át tarthatnak.

A lángok megfékezésén több mint 70 tűzoltó dolgozik 17 tűzoltóautóval és 6 speciális járművel. A védekezést széles körű helyi összefogás segíti, így a Városgondnokság és a Honvédség járművei mellett a Videoton Holding Zrt., valamint a környező mezőgazdasági telepek tartálykocsijai is folyamatosan szállítják a vizet a helyszínre.

„Emberfeletti munka, amit a tűzoltók végzik, és óriási köszönet jár az összefogásért” – fogalmazott a városvezető, hozzátéve, hogy a helyszínen dolgozó állomány ellátásáról, így a szükséges étel- és italutánpótlásról az önkormányzat és a kormányhivatal közösen gondoskodik.

A hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy a kiürített ingatlanokba egyelőre tilos a visszatérés. A lakosságot a fejleményekről és a hazatérés lehetőségéről külön tájékoztatni fogják.

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