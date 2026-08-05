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Energiakrízis: stabilan termel az utolsó paksi turbina, ma és holnap tetőzik a hőhullám Magyarországon
Gazdaság

Energiakrízis: stabilan termel az utolsó paksi turbina, ma és holnap tetőzik a hőhullám Magyarországon

Portfolio
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Tegnap a hajnali órákban csak milliméterekre járt a vízszint Paksnál attól, hogy az utolsó még működő turbinát is le kelljen állítani, azonban napközben emelkedésnek indult a folyó vízszintje. Ma reggelre Pakson -134 centimétert mértek, tehát éppen a leállási küszöböt jelentő szinten mozog a vízállás. Magyar Péter mai Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy az utolsó még működő paksi turbina stabilan termel, azonban felhívta rá a figyelmet, hogy a hőhullám ma és holnap tetőzik majd. A HungaroMet előrejelzése szerint akár 42 Celsius-fokot is elérheti ma a hőmérséklet.  Cikkünk folyamatosan frissül az energiakrízist érintő bejelentésekkel, időjárási és vízügyi információkkal.
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Megszólalt a miniszter a Magyarországon tomboló vízhiányról: íme a rendkívüli összefogás eredménye

Országszerte harmadfokú, piros veszélyjelzés van érvényben a rendkívüli hőség miatt. Szerdán a napi középhőmérséklet többfelé a 30 Celsius-fokot is meghaladhatja, délutánra pedig akár 42 fokos forróság is kialakulhat - jelentette a HungaroMet. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a nagy hőségben kialakult vízhiányról jó hírrel szolgált: az országban a vízfogyasztás 9 százalékkal csökkent az elmúlt napokban.

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Megszólalt a miniszter a Magyarországon tomboló vízhiányról: íme a rendkívüli összefogás eredménye
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Egész Európa szenved: hőkupola ellen energiakupola?

Az egyre gyakoribb európai hőhullámok már nemcsak egészségügyi és klímaadaptációs kihívást jelentenek, hanem az energiarendszerek működését is próbára teszik. A hűtési igény megugrása, a megújuló termelés ingadozása és a hálózati korlátok egyszerre növelik az ellátásbiztonsági kockázatokat. A válasz nem pusztán több kapacitás, hanem rugalmasabb, digitálisabb és decentralizáltabb villamosenergia-rendszer, amelyben az energiahatékonyság, a tárolás és az elektrifikáció kulcsszerepet kap. Veres Zsolt, a Schneider Electric országigazgatójának írása.

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Egész Európa szenved: hőkupola ellen energiakupola?
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Magyar Péter: A legnehezebb két nap következik, váltsanak otthoni munkavégzésre, ahol csak lehet

A következő 48 óra lehet a rendkívüli energiahelyzet legkritikusabb időszaka Magyarországon, miközben a hőmérséklet akár 42 fok fölé is emelkedhet. A kormány fenntartja a fogyasztáscsökkentő intézkedéseket, és szükség esetén kötelező korlátozásokat is elrendelhet, enyhülést pedig a pénteken érkező hidegfront hozhat.

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Magyar Péter: A legnehezebb két nap következik, váltsanak otthoni munkavégzésre, ahol csak lehet
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Energiakrízis: továbbra is stabilan termel az utolsó paksi turbina, ma és holnap tetőzik a hőhullám Magyarországon

Az előrejelzések szerint ma és holnap lesz a legmelegebb a héten, helyenként pedig a 42 Celsius-fok környékéig is emelkedhet a hőmérséklet. Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy továbbra is

különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentés a 17:00 és 22:00 óra közötti idősávban.

Hajnali fél kettő körül a Duna vízszintje mínusz 140 centiméter környékén járt, és már csak néhány milliméter választotta el az erőművet attól a helyzettől, amelyben meg kellett volna kezdeni az utolsó turbina leállítását is. Tegnap napközben azonban emelkedni tudott a vízszint, így estére már 5 centiméterrel került feljebb a vízállás, amivel arra is nyílt némi lehetőség, hogy elkerülje az erőmű a teljes leállást. Az utolsó még működő turbina szerda reggel is stabilan üzemel 227 MW-tal termelve.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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