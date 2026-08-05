Energiakrízis: stabilan termel az utolsó paksi turbina, ma és holnap tetőzik a hőhullám Magyarországon

Az előrejelzések szerint ma és holnap lesz a legmelegebb a héten, helyenként pedig a 42 Celsius-fok környékéig is emelkedhet a hőmérséklet. Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy továbbra is

különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentés a 17:00 és 22:00 óra közötti idősávban.

Hajnali fél kettő körül a Duna vízszintje mínusz 140 centiméter környékén járt, és már csak néhány milliméter választotta el az erőművet attól a helyzettől, amelyben meg kellett volna kezdeni az utolsó turbina leállítását is. Tegnap napközben azonban emelkedni tudott a vízszint, így estére már 5 centiméterrel került feljebb a vízállás, amivel arra is nyílt némi lehetőség, hogy elkerülje az erőmű a teljes leállást. Az utolsó még működő turbina szerda reggel is stabilan üzemel 227 MW-tal termelve.

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