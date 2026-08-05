Extrém hőség, aggasztó vízhiány - Tényleg pazarolja Magyarország a vizet?

A víz felértékelődése
Az elmúlt években Magyarországon egyre gyakrabban alakultak ki aszályos és vízhiányos időszakok. A csökkenő csapadékmennyiség, a magasabb hőmérséklet és a szélsőségesebb időjárási viszonyok miatt a víz kérdése fokozatosan a gazdasági alkalmazkodás egyik központi problémájává válik. A közbeszédben ilyenkor jellemzően a lakossági vízellátás, az öntözés vagy az energiatermelés kerül a figyelem középpontjába, miközben jóval kevesebb szó esik arról, hogy a gazdaság milyen hatékonysággal használja fel a rendelkezésre álló vízkészleteket.
A kérdés különösen fontos Magyarország esetében. Az elmúlt években számos vita bontakozott ki a jelentős vízigényű iparágak, elsősorban az akkumulátorgyártás térnyerése kapcsán. Ugyanakkor a mezőgazdaság is erősen függ a víz rendelkezésre állásától, hiszen az aszályok és a változó csapadékviszonyok egyre nagyobb kihívást jelentenek a termelők számára. A víz így egyszerre válik a feldolgozóipar és a mezőgazdaság egyik stratégiai erőforrásává.
Közgazdasági szempontból azonban nemcsak az érdekes, hogy mely ágazatok használják fel a vizet, hanem az is, hogy mekkora értéket állítanak elő vele.
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