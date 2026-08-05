Fordulat a pénzvilágban: olyan lépésre kényszerülnek a bankok az új amerikai AI-fejlesztések miatt, amire korábban nem volt példa

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

A bankok a texasi Hubbardban épülő, mintegy 800 hektáros Nexus Data Centers adatközpont-komplexum építéséhez nyújtott hiteleket tervezik kötvénykibocsátás útján refinanszírozni, amint a kölcsönöket lehívják. A kötvénypiac a hatalmas AI-projektek számára egyre vonzóbb finanszírozási csatornává vált, mivel a piac mélységének köszönhetően gyorsabban és olcsóbban lehet tőkét bevonni, mint a hagyományos bankhitelekkel.

A bankok számára az adósság kihelyezése azért is fontos, mert csökkenti az AI-szektorral szembeni kockázati kitettségüket, és felszabadítja hitelezési kapacitásukat. Az infrastruktúra-finanszírozás banki piaca – amely korábban gázvezetékeket és repülőtereket hitelezett – mára nem bírja el a mesterséges intelligencia-beruházások hatalmas tőkeigényét. A nagy Wall Street-i bankok

hónapok óta vevőt keresnek az Oracle számára bérbe adott adatközpont-projektekhez kapcsolódó, több mint 50 milliárd dollárnyi építési hitelre.

A 15 milliárd dolláros adósságcsomagot várhatóan több kötvénykibocsátásra bontják, mivel a bankhitel úgynevezett halasztott lehívási opciót tartalmaz, így a Nexus Data Centers a meghatározott építési mérföldkövek elérése után, fokozatosan hívhatja le a forrásokat.

Az adósság egy részét a tőkeáttételes hitelek piacán is refinanszírozhatják.

A kötvények az értesülések szerint spekulatív kategóriás besorolást kaphatnak annak ellenére, hogy a Google garanciát vállal a projektért, ugyanis ez a garancia csak az adatközpont teljes elkészülte után lép életbe. A befektetőknek így az építési késedelmek és a költségtúllépések kockázatát is viselniük kell. Az adatközpontot a Google saját fejlesztésű TPU-chipjeivel szerelik fel, amelyek finanszírozása külön történik.

A texasi komplexumot saját földgázerőmű látja majd el árammal a hálózati csatlakozási késedelmek és a növekvő költségek elkerülése érdekében.

A Texasban tervezett nagyszámú adatközpont-projekt miatt egyre komolyabb aggodalmak merülnek fel az energia- és vízellátás túlterhelése, valamint a közüzemi díjak emelkedése miatt.

Az adatközpont és az erőmű egyetlen projektbe szervezése ugyanakkor bonyolítja a finanszírozást, mivel a hitelezőknek egyidejűleg kétféle kockázatot kell mérlegelniük. A Meta hasonló, saját erőművel rendelkező adatközpont-projektjénél a befektetőknek a többletkockázat kompenzálására már magasabb hozamot kellett felajánlani.

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