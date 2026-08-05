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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Hőségkrízis: Szlovákia rossz hírt közölt Magyarországgal
Gazdaság

Hőségkrízis: Szlovákia rossz hírt közölt Magyarországgal

MTI
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Szlovákia jelenleg nem tudja jelentősen növelni a Duna Magyarországra érkező vízhozamát - mondta szerdai sajtótájékoztatóján Tomás Taraba szlovák környezetvédelmi miniszter, aki szerint egy ilyen lépés két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon.

Magyarország jelenleg másodpercenkét 400 köbméternyi vizet kap, amivel Taraba szerint Szlovákia eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek.

Tomás Taraba közölte, hogy kedden telefonon tárgyalt a helyzetről a magyar külügyminiszterrel.

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